Bilder weißen Marmors

Ganz einfach, oder? Tony (Viggo Mortensen) und »Doc« Shirley (Mahershala Ali) Foto: Patti Perret/Universal Pictures via AP

Egal, wie sehr er auch beleidigt oder gedemütigt wird, »Doc« Shirley (Mahershala Ali) lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Er nennt es »die Würde bewahren«. Obwohl weiße Gäste den schwarzen Musiker in einer Bar verprügeln und ihn wissen lassen, sie bräuchten sein Haar als »Stahlwolle für den Abwasch«, bedankt er sich nach seinem Auftritt bei der weißen High Society im Publikum noch lächelnd für die »warme Gastfreundschaft von Louisville, Kentucky«. Seine Tour durch die Südstaaten der USA findet 1962 statt, zu einer Zeit, als dort noch die Rassentrennung gilt, die erst zwei Jahre später durch den Civil Rights Act aufgehoben werden wird.

Weil er für seine Konzertreise einen Fahrer braucht und weil »Travelling while black« ein riskantes Unterfangen ist, heuert er Tony Lip (Viggo Mortensen) an. Tony ist ein Türsteher mit Mafia-Verbindung, ein bodenständiger Familienvater aus der damals noch blütenweißen New Yorker Bronx, der so seine Vorurteile hat und daher Gläser, aus denen zwei schwarze Handwerker getrunken haben, mit spitzen Fingern im Mülleimer entsorgt. Da es aber nun mal sein Job ist, befreit er den Pianistenaus jedem Schlamassel, in den sie rassismusbedingt hineingeraten. Und während Tony am Steuer raucht, frisst, flucht oder alles auf einmal, rückt Doc auf dem Rücksitz pikiert das seidene Halstuch zurecht und ermahnt ihn, beide Hände am Lenkrad und den Blick auf der Straße zu behalten. Und er soll, bitte, seine Gossensprache zügeln.

»Green Book – Eine besondere Freundschaft« lebt vor allem von seinen zwei großartigen Hauptdarstellern: Den Dänen Viggo Mortensen als italienischstämmigen Lebemann zu casten, der für seine Rolle 15 Kilo zugelegt hat und dem man sofort glaubt, dass er bei einem Wettbewerb 26 Hotdogs verdrückt, ist ein großartiger Coup, und auch Mahershala Ali als kosmopolitischer Schöngeist mit quasi-aristokratischem Dünkel, dessen Maske unter der täglichen Deklassierung ganz langsam bröckelt, ist äußerst sehenswert. Die Klos darf er nicht benützen, die Polizei schikaniert ihn. Als er sich in einer Besenkammer umziehen soll und auch im Hotelrestaurant nicht willkommen ist, fängt er an, sich zu wehren, und landet schließlich in einem »Juke Joint«, wo er zu Zeiten von Little Richard und Sam Cooke als Klassikschüler endlich Erstkontakt zur schwarzen Jazz- und Soul-Gemeinde aufnimmt.

Im Cadillac vereint, freunden sich die ungleichen Männer – das ist zu erwarten – an. Der Film erinnert an Vorläufer wie »The Defiant Ones« (»Flucht in Ketten«, 1958) von Regisseur Stanley Kramer, in dem Sidney Poitier und Tony Curtis aneinandergekettet aus einem Gefangenentransporter fliehen und wohl oder übel ihre jeweiligen Ressentiments überwinden müssen. Regisseur Peter Farrelly, mit Filmen wie »Dumm und Dümmer« und »Verrückt nach Mary« ein Meister derben Humors, setzt Bilder weißen Marmors in prunkvollen Südstaatenvillen oder dichten Schneetreibens wie eine subversive Botschaft ein, die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit verhandelt. In Docs Wohnung gibt es sogar ein Schachspiel, auf dem sich nur weiße Figuren gegenüberstehen: Eine positive eigene Identität besitzt er auch als Star in dieser weißen Welt nicht.

Trotzdem darf man fragen, ob ein harmloses »Feelgood-Movie« zum Thema Rassismus zurzeit, da rassistische Gewalt überall zunimmt, nicht zuwenig ist. Wer in dieser Story Haupt- und wer Nebenfigur ist, das haben nicht zuletzt die (insgesamt fünf) Oscar-Nominierungen geklärt: Der Draufgänger Tony ist nicht nur Docs Chauffeur und Leibwächter, sondern auch der Gewährsmann eines weißen Publikums, das rassistische Strukturen gerade nicht als existentielle Bedrohung erlebt, sondern als bloße Unannehmlichkeit, zu deren zuverlässiger Beseitigung immer ein Schutzengel herbeieilt, bevor es wirklich bedrohlich wird. Rassismus tötet – aber nicht in diesem Film. In »Green Book« lösen sich alle Widersprüche im Sinne eines Weihnachtsmärchens auf: Wenn alle ihr rassistisches Denken fahren lassen, bleibt auch keines mehr übrig. Ist doch ganz einfach, oder?