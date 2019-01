Klare Prioritäten

Statt die Schule zu besuchen, haben Tausende junge Menschen am Freitag morgen vor dem Bundeswirtschaftsministerium für wirksamen Klima- und Umweltschutz und den Kohleausstieg demonstriert. Die Proteste unter dem Motto »Fridays for future« finden in vielen Ländern statt, in der Bundesrepublik wird in Dutzenden Städten gestreikt. Am Mittag sprach Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit den Schülerinnen und Schülern. Er nehme die Proteste ernst, sagte er – und forderte die Protestierenden auf, sich in Parteien zu engagieren. (dpa/jW)

Siehe Kommentar Seite 8