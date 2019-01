Nur als Empfehlung oder Bitte erlaubt

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Städte und Gemeinden dürfen auf öffentlichen Parkplätzen laut Verwaltungsgericht München keine reinen Frauenparkplätze ausweisen. Im Streit um eine solche Beschilderung im bayerischen Eichstätt hat sich die Stadt am Mittwoch mit einem Kläger geeinigt, der sich nach eigenen Worten als Mann diskriminiert gefühlt hatte.

Das Gericht erklärte am Mittwoch, obwohl kein Urteil ergangen sei, habe der Vorsitzende Richter in der mündlichen Verhandlung dargelegt, dass die Beschilderung unzulässig sei. Allerdings tat er dies laut Pressemitteilung mit einer rein formalistischen Argumentation – ohne zu bestreiten, dass mit dem Schutz von Frauen vor Übergriffen an schlecht beleuchteten, abgelegenen Plätzen ein nachvollziehbarer Grund für eine Ungleichbehandlung vorliegt. Im öffentlichen Raum dürften aber nur Verkehrszeichen gemäß der Straßenverkehrsordnung verwendet werden, so der Richter.

Auch wenn die zuständige Behörde den Hinweis auf Frauenparkplätze nur als reine Empfehlung oder Frage der Höflichkeit verstanden wissen wolle, dürfe sie solche Schilder nicht aufstellen, erklärte der Richter. Auf privat betriebenen Parkplätzen etwa von Supermärkten oder in Parkhäusern sei das Ausweisen von Frauenparkplätzen aber zulässig. Die Stadt erklärte sich bereit, bis spätestens Ende Februar statt der »Nur für Frauen«-Schilder solche zu montieren, die ausdrücklich nur eine Empfehlung oder Bitte an Männer vermitteln, dort nicht zu parken. Das Verfahren wurde mit der Einigung eingestellt.

Der 1992 geborene Kläger hatte nicht nur mit einer mutmaßlichen Benachteiligung von Männern argumentiert, sondern zudem behauptet, auch Frauen würden durch eigens für sie ausgewiesene Parkplätze diskriminiert, da sie als schwach und schutzbedürftig dargestellt würden. (jW)