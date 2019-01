Handgranaten für das SEK

Hat bald Maschinengewehre an Bord: SEK-Beamte posieren vor dem Panzerwagen »Survivor R« (Leipzig, 15.12.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

Geht es nach der sächsischen Landesregierung, dann bekommt das Bundesland im Herbst ein neues Polizeigesetz – und die Polizei mehr Waffen, mehr Personal und mehr Befugnisse. Im März möchte die Koalition aus CDU und SPD im Landtag über eine Novellierung des bisherigen Polizeigesetzes abstimmen lassen, ein entsprechender Entwurf wird seit April letzten Jahres verhandelt. Was Koalitionsparteien, Innenministerium und Polizeigewerkschaften als überfällige Modernisierung verkaufen, kritisieren Opposition und Bürgerrechtler als »Weg in den autoritären Rechtsstaat« und warnen vor Grundrechteabbau und Überwachungsstaat. Für Samstag ruft ein Protestbündnis zur Demonstration in Dresden auf.

Glaubt man der sächsischen CDU, die die »innere Sicherheit« zum Wahlkampfthema für die anstehenden Landtagswahlen gemacht und die Novelle auf den Weg gebracht hat, brauchen die Ordnungshüter im Freistaat »eine modernere Ausstattung und die richtigen Befugnisse im Kampf gegen organisiertes Verbrechen, Grenzkriminalität und Terror«. Das bestehende Polizeigesetz sei schließlich von 1999, seitdem habe sich einiges getan. »Das Verbrechen ist nicht nur national, sondern ist grenzüberschreitend«, befand Innenminister Roland Wöller (CDU) im MDR-Interview. Die Polizei müsse darum »mehr dürfen, als Verbrecher können«.

Der Gesetzentwurf sieht etwa die Möglichkeit der Überwachung verschlüsselter Kommunikation (»Quellen-TKÜ«) und die Installation von »Bundestrojanern« vor, auch Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Datenabfragen bei Internetanbietern wie Facebook, Amazon oder Ebay sowie der Einsatz von »Vertrauenspersonen« und Fußfesseln sind vorgesehen. Sogenannten »Gefährdern« dürfen mehr Einschränkungen und etwa Kontaktverbote auferlegt werden, Spezialeinsatzkommandos sollen Handgranaten und Maschinengewehre erhalten.

Das war sogar dem Koalitionspartner SPD dann doch ein wenig zu viel. Die »Quellen-TKÜ« ist nach einer Kompromissfindung im Koalitionsausschuss vom Tisch, auch sogenannte »Bodycams« sollen nur noch in Pilotprojekten in Leipzig und Dresden eingesetzt werden. Im Kern ist man sich jedoch einig, etwa bei Videoüberwachung und Aufrüstung der Polizei. Der Entwurf sei ein »guter Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit«, zitiert die Leipziger Volkszeitung den SPD-Generalsekretär Henning Homann. Und weil es »Kompromisse« nicht umsonst gibt, verzichten die Sozialdemokraten dafür auch auf ein geplantes Gleichstellungsgesetz.

Die Opposition lehnt das Gesetz ab. »Was völlig fehlt, sind Ansätze, die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Sicherheitsbehörden stärken«, moniert etwa Antje Feiks, Landesvorsitzende der sächsischen Linkspartei. Auch eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten fehle nach wie vor.

Die Regierung will das Gesetz verschärfen, obwohl die Kriminalität in Sachsen zuletzt rückläufig war. Für 2017 weist die polizeiliche Kriminalstatistik einen Rückgang der Verbrechen und die höchste Aufklärungsquote der vergangenen Jahre aus. Das Innenministerium meldete einen Rückgang der Wohnungseinbrüche, Autodiebstähle und Gewaltdelikte, auch Verbrechen im Grenzbereich zu Polen und Tschechien seien auf dem »niedrigsten Stand seit zehn Jahren«.

Am morgigen Samstag wollen Gegner des Polizeigesetzes in Dresden auf die Straße gehen. Unter dem Motto »Polizeigesetz stoppen! Grundrechte verteidigen« mobilisiert das Bündnis »Polizeigesetz stoppen« landesweit für eine Demonstration. »Den Landesregierungen reichen vage Terrorängste und ein diffuses Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung als Anlass, um all jene Befugnisse auszubauen, die eine umfassende Überwachung ermöglichen«, kritisiert der Aufruf. Dafür blieben drängende Probleme – »Mängel im Bildungsbereich, Pflegekräftemangel, der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Städten oder die Vernachlässigung der Infrastruktur auf dem Land sowie die immer größer werdende soziale Ungleichheit« – unangetastet. Auch die Partei Die Linke, die Grünen und linke Gruppen unterstützen die Demonstration.