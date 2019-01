Weltwirtschaftsforum eröffnet

Randfiguren einer Inszenierung: William Windsor, Prince of Wales (l.), spricht in Davos mit Tierfilmer David Attenborough Foto: Markus Schreiber/dpa

Mit einem Aufruf zur Zusammenarbeit ist die 49. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Schweizer Kurort Davos eröffnet worden. Die Teilnehmer des Treffens würden »den Zustand der Welt betrachten und zusammenarbeiten, um den Zustand der Welt zu verbessern«, kündigte WEF-Gründer Klaus Schwab am Dienstag an. »Wir sind an einer Kreuzung für die Menschheitsgeschichte, nun müssen wir die Zukunft gestalten.« Dies müsse zukunfts- und zweckorientiert geschehen.

Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens stehen in diesem Jahr die »Globalisierung 4.0« und die damit verbundenen Herausforderungen. Damit soll offenbar auch eine neue Phase der weltweiten Umgestaltung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zugunsten der großen Konzerne und Investoren eingeleitet werden.

Schwab forderte zugleich, der Mensch müsse stärker im Zentrum stehen. »Wir sind in gewisser Weise in einem Kampf zwischen Robotern und Menschen. Wir wollen keine Sklaven der neuen Technologien werden.«

Wirtschaft und Gesellschaft würden durch die rasante technologische Entwicklung beeinflusst, sagte der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer. »Das bietet riesige Chancen, aber ruft auch Ungewissheit und Angst hervor.«

Bei seinem Auftritt warb Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro um Investoren für sein Land. Er hatte bereits vor Amtsantritt angekündigt, dass ausländischem Kapital wieder Tür und Tor geöffnet würden.

Am heutigen Mittwoch wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Davos erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte wegen des Haushaltsstreits in den Vereinigten Staaten seine Teilnahme abgesagt. Andere weltpolitische Schwergewichte wie Chinas Präsident Xi Jinping einen Besuch erst gar nicht geplant. An der von Militärkräften und Polizei schwer bewachten Tagung in der »höchstgelegenen Stadt Europas« (Eigenwerbung) nehmen laut Veranstalter mehr als 3.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. (dpa/jW)

