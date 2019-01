Nachschlag: Herzzerreißend

Julian und Vince werben um die zauberhafte Holly. Als Lisas Lebensretter bei steigender Flut bewähren sich beide Foto: ZDF / Jon Ailes

Ein Film für die ganze Familie beim Sender für den Herbst des Lebens: Das Melodram »Morgens stürmisch, abends Liebe« entführt uns an die malerische Küste der englischen Grafschaft Cornwall. Wie hier die Wellen, so schlagen auch die Gefühle der Protagonisten hoch. Man kennt das Problem, für das auch die Ehe für alle in ihrer heutigen Form noch keine Lösung bereithält: Drei ist einer zuviel. Fast wäre das Glück von Wetterfee Holly und Gartenarchitekt Julian perfekt, mit amtlichem Brief und Siegel, da taucht aus der Versenkung der schleimige Starkoch Vince auf. Der Sommerflirt hatte einst die spanischen Bademeister ausgestochen und Holly Zwillinge angehext, die nun prächtigen jungen Erwachsenen Lisa und Leo. Sein Erzeugerbonus macht Julians Poleposition im Rennen um das Herz der Schönen unsicher. Wird die Wetterfee den Frosch küssen oder zu ihrem Prinzen halten? Erst zum 144. Mal beschenkte uns das ZDF mit einer Schmonzette nach Vorlage der britischen Meisterin der Liebesschnulze. (pst)