Fundstück: »Me too« 1932

Inge von Wangenheim (1930er Jahre) Foto: Gemeinfrei

Die Schauspielerin Ingeborg Franke war Mitglied des kommunistischen Theaterkollektivs »Truppe 1931«, die von ihrem späteren Ehemann Gustav von Wangenheim geleitet wurde und mit der Aufführung des subversiven Stücks »Die Mausefalle« einen großen Erfolg in Berlin feierte. Sie sandte der Redaktion der kommuni­stischen Zeitschrift Der Weg der Frau folgenden Aufsatz, der im Februar 1932 veröffentlicht wurde:

Sexualstar oder gleichberechtigter Mensch?

Man ist eine Frau und eine Schauspielerin und hat sich die Aufgabe gestellt, mit Bewusstsein und Verantwortungsgefühl für die arbeitenden Klassen Theater zu spielen. Wenn man als Frau diesen Weg geht, so merkt man sehr bald, dass es auch in der kleinen Berufssparte »Theater« mit der Stellung der Frau einen großen, dicken Haken hat. Es ist dort genauso wie in den viel größeren Institutionen, in Staat, Familie und Berufsarbeit. Und warum? Weil ja das Theater das Leben und die Zeit unerbittlich widerspiegelt, ob es das nun bewusst oder unbewusst tut. Ob es will oder nicht, das muss so sein, denn das Theater ist ein Teil der menschlichen Gesellschaft.

Ich will hier nicht davon sprechen, wie die Frau als Schauspielerin täglich und stündlich ausgebeutet wird, wie das kapitalistische System sich hier an diesem »Hort der Kunst« unmittelbar auswirkt.

Man weiß, dass die Schauspielerin ununterbrochen Raubbau an ihrem Körper und Geist treiben muss, wenn sie Arbeit haben will. Man weiß, was für eine junge Schauspielerin das Direktionszimmer bedeutet, dass sie dort und beim Regisseur, überhaupt in dem ganzen Apparat ein rechtloses Geschöpf ist. Das sind alles bekannte Dinge, die täglich überall hundertmal vorkommen, überall dort, wo sich Frauen im Produktionsprozess befinden. Das sind Dinge, die schon tausendmal gesagt worden sind und noch millionenmal gesagt werden müssen und die erst aufhören werden, wenn das augenblickliche wirtschaftliche System von Grund auf geändert sein wird.

Nein, ich will hier von einem interessanten Problem sprechen, das uns während der Arbeit an der »Mausefalle« klargeworden ist. Das ist nämlich die unmerkliche, die versteckte Unterdrückung der Schauspielerin, die sich ganz einfach innerhalb des Theaterstückes zeigt. Während einer Probe unseres Kollektivs, bei der das Stück gemeinschaftlich durchgesprochen wurde, drehte sich das Gespräch um die Unterdrückung der Frauen im allgemeinen. Dabei hatte ein Mädchen erregt in die Debatte zu rufen: »Was wollt ihr eigentlich? Wir Frauen werden doch auch hier in diesem Stück unterdrückt! Wir haben wieder lauter Männerrollen!« Dann gaben wir die Antwort: »Das ist doch ganz natürlich! Bis jetzt herrschte der Mann! Nach den Zeiten des Mutterrechts waren alle Staaten Männerstaaten, und darum war alles bisherige Theater – Männertheater!«

Richtig! So war es, und so ist es noch. Ob man sich die Klassiker daraufhin ansieht, bei denen die meisten »Heldinnen« sich mit einer Ohnmacht begnügen müssen, wenn es brenzlig wird, bei denen alle wirklich handelnden Figuren Männer sind, oder ob man das moderne Stück betrachtet, wo auch nur die Selbständigkeit der sportlichen Frau die Hauptrolle spielt. Dieser ach so freie Typ, der mit dem Tennisschläger auf die Bühne getobt kommt und furchtbar viel redet, ist doch nur eine ganz lächerli­che und oberflächliche Darstellung der wirklichen Lage der Frau. Wenn diese Fortschrittlichkeit überhaupt eine sein soll, so ist sie das doch nur für eine sehr dünne Oberschicht der herrschenden Klasse. Einen Beweis aber gibt es, dass auch diese armselige Befreiung der Frau eine Lüge ist, nämlich: Die Hauptsache ist und bleibt für die bürgerliche Schauspielerin der Sex-Appeal. Das ist das einzige Recht, das sie hat! Andere Rechte, als schön zu sein und auf den Mann erotisch zu wirken, werden ihr nicht eingeräumt.

»Aber!« so lautete die Antwort weiter in der Szene, »die Frau marschiert! Sie marschiert im wirklichen Leben! Und wenn die Frau frei werden wird mit allen Unterdrückten, dann erst wird auch die Schau­spielerin frei! Sie ist dann nicht mehr Sexualstar, sondern gleichberechtigter Mensch. Darum müssen wir Schauspielerinnen für die Befreiung aller Unterdrückten kämpfen – auf der Bühne wie im wirk­lichen Leben.«