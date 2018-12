Mehr denn ganz verheeret

Die Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren zeigen nicht nur phantastische Szenen Foto: Pieter Brueghel der Ältere/gemeinfrei

Die Dinge sind so weit gekommen, dass alle Kriege, die in Europa geführt werden, miteinander vermischt und zu einem einzigen geworden sind. (Gustav Adolf von Schweden, 1627)

Der Krieg fraß sich nach Norden. Die Söldnerarmeen waren weitergezogen. Nach der Niederlage im Böhmisch-pfälzischen Krieg und ihrer Entlassung aus den Diensten des Pfalzgrafen Friedrich V. traten die beiden Heerführer Christian von Braunschweig (der »tolle Halberstädter«) und Ernst von Mansfeld in den Dienst der Vereinigten Niederlande und sorgten für Entsatz des von Spinola belagerten Bergen op Zoom, nachdem ihnen am 29. August 1622 in Fleurus der Durchbruch gegen die überlegenen Kräfte des spanischen Feldherrn Cordoba gelungen war. Als sein Soldvertrag mit den Generalstaaten beendet war, zog der Mansfelder weiter nach Ostfriesland, das seine Soldaten systematisch ausplünderten. Den Haag kam der dortige Aufenthalt des Condottiere zupass. Nicht auf dem Territorium der Republik befindlich, konnten Mansfelds Söldner keinen Schaden anrichten, hielten sich gleichwohl in direkter Nachbarschaft auf, um im Zweifel unterstützend eingreifen zu können, solange das Heer nur zusammengehalten wurde. Die Generalstaaten übernahmen daher einen Teil der Besoldung.

Der Halberstädter trat derweil mit seinem Heer in den Dienst seines Bruders Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der den Unterhalt der Truppe zahlte. Wenngleich unklar blieb, welche weiteren Ziele er verfolgte, trieb Christian in der Festung Wolfenbüttel, wo er mit seinem Stab Quartier bezogen hatte, die Kriegsvorbereitungen voran. Am Fuße des Harzes befanden sich Eisenhütten mit angeschlossenen Manufakturen, in denen Harnische und Handfeuerwaffen hergestellt wurden. Die Generalstaaten stellten ihm zudem Waffen für 5.000 Mann sowie einige Kanonen. 12.000 Mann standen inzwischen unter seinem Befehl.¹

Die Größe dieser Armee wurde in Wien und München als Bedrohung angesehen. Der bayerische Erzherzog Maximilian befahl Graf Tilly, seinem Generalleutnant der Katholischen Liga, die von Kaiser Ferdinand II. verlangte unverzügliche Abdankung von Christians Truppen notfalls militärisch zu exekutieren. Tilly marschierte von der Wetterau gen Norden, der Halberstädter trat die Flucht in Richtung der Niederlande an und hoffte, sein nunmehr auf 21.000 Mann angewachsenes Heer mit den Regimentern des Mansfelders vereinen zu können. Der zögerte, konnte und wollte seinen Posten in Ostfriesland nicht ohne weiteres aufgeben. Tilly jagte Christian in Eilmärschen hintendrein und stellte ihn am 6. August 1623 bei Stadtlohn im westlichen Münsterland kurz vor der Grenze. Die Schlacht wurde für den gerade erst 23jährigen Herzog von Braunschweig und Lüneburg zum Debakel. 6.000 Soldaten fielen, 4.000 gerieten in Gefangenschaft, Tausende flohen. Der sehr viel ältere und erfahrenere ligistische Feldherr wollte den Resten des geschlagenen Heeres seines Gegners über die Grenze nachsetzen und die nördlichen Niederlande angreifen. »Da doch das Heilige Römische Reich«, wie er Maximilian schrieb, »bis diese Widerspenstigen exstirpiert sind, des festen Friedens sicherlich sich nit zu vertrösten hat.«² Der Bayer verweigerte die Zustimmung, hatte kein Interesse, sich in den Krieg der Spanier gegen die Republik einzumischen.

Die für Kaiser und Erzherzog siegreiche Schlacht, bloß einen Steinwurf vom eigenen Territorium entfernt, bereitete den Generalstaaten Sorgen. Die deutschen Protestanten waren nach der Niederlage ohne Streitmacht, dem Widerstand gegen Ferdinand II. und Maximilian, dem im Februar auf dem Regensburger Fürstentag die Kurfürstenwürde Friedrichs übertragen worden war, was selbst die Spanier mit Argwohn sahen, fehlte ein Haupt. Der Habsburger und der Wittelsbacher dominierten im Zusammenspiel das Reich südlich des Mains in bisher unbekannter Weise und drohten mit der Präsenz der Ligaarmee, den Norden mit Gewalt zu rekatholisieren, wie es nach dem gescheiterten Aufstand in Böhmen geschehen war. Noch immer liefen die Fäden einer antihabsburgischen Allianz in den Generalstaaten zusammen. Den Diplomaten am kleinen Pfälzer Exilhof in Den Haag »schwebte eine calvinistisch-lutherische Internationale vor. Neben dem Stuartkönig galt es, die Könige von Dänemark und Schweden, den nieder- und obersächsischen Reichskreis sowie die Hansestädte für die Sache der Republik und des Pfalzgrafen zu gewinnen.«³ Die europäischen Mächte investierten aus Angst vor den Habsburgern in den deutschen Krieg.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1624 sah es so aus, als ob ein solches Bündnis zustande kommen sollte, und die Könige von Dänemark und Schweden unter dem Druck Englands und Frankreichs gemeinsam gegen Kaiser und Liga vorgehen würden. Dazu kam es nicht. Die beiden skandinavischen Königreiche waren im Ringen um die Vorherrschaft im Ostseeraum erbitterte Rivalen und hatten zuvor mehrere Kriege gegeneinander geführt, bei denen Schweden zunächst den kürzeren gezogen hatte. Der dänische König beherrschte die Gebiete beiderseits des Öresunds, konnte diese für den Ostseehandel wichtige Wasserstraße sperren und sicherten sich damit beträchtliche Zolleinnahmen. Den Kriegseintritt im Reichsgebiet erwogen der eine wie der andere Monarch. Nach dem Niedergang der Hanse wollten beide nach Süden expandieren, sich den Städtebund endgültig unterwerfen und das »Dominium maris Baltici« jeweils für sich erlangen. Doch Gustav Adolf von Schweden entschied sich für einen Angriff auf Polen-Litauen, nachdem seine Bedingungen für eine Intervention im Reich – große Häfen in Nord- und Ostsee sowie englische und niederländische Kriegsschiffe als Sicherung gegen Dänemark – abgelehnt worden waren.⁴ Der dänische König verlangte weniger. Für Christian IV. sprach zudem, dass er als Herzog von Holstein den Reichsständen angehörte, mithin argumentieren konnte, er setze sich für deren Freiheit und gegen die universalmonarchischen Pläne des Kaisers ein.

Intervention des Dänenkönigs

Am 9. Dezember 1625 schlossen England, Dänemark und die Vereinigten Niederlande sowie einige protestantische Reichsstände in Haag einen Allianzvertrag, der Christian IV. die Finanzierung einer Armee von 30.000 Fußsoldaten und 7.000 bis 8.000 Reitern versprach und die nunmehr von England und Frankreich ausgehaltenen Truppen Mansfelds seinem Befehl unterstellte. Das Bündnis erwies sich von Anfang an als brüchig. Die Generalstaaten und England waren eher an einem Seekrieg gegen Spanien unter dänischer Beteiligung interessiert, Christian lehnte eine Rückführung Friedrichs in dessen pfälzische Erblande sowie die Wiedereinsetzung in die Kur als Bestandteil des Vertrags ab, und die protestantischen Fürsten zögerten einmal mehr. Zudem erwuchs dem Dänenkönig rasch ein mächtiger Gegner, der den Krieg endgültig zum einträglichen Geschäft privater Kriegsunternehmer machte, und der wie kein anderer Condottiere vor oder nach ihm über eine solche Machtfülle gebot, dass er zeitweilig als möglicher Militärdiktator des Reiches gefürchtet wurde.

Schon im Juni 1625 hatte Christian ohne feste Bündniszusagen und mit vorwiegend deutschen Söldnern angegriffen und war zur Weser vorgestoßen, was Wien, München und auch das kaiserfreundliche Dresden, Residenz des lutherischen Kurfürsten Johann Georg von Sachsen, postwendend missbilligten. Auf Befehl Maximilians überschritt Tilly Ende Juli bei Höxter die niedersächsische Kreisgrenze, ohne dass es zunächst zur Schlacht gekommen wäre. Zwar hatten die Ligatruppen den Krieg im Reich bisher dominiert, aber angesichts der Regimenter des Dänen in Niedersachsen und der Koalition europäischer Mächte forderten Maximilian wie auch die Spanier von Ferdinand, seine Kriegsanstrengungen merklich zu erhöhen. Die Kassen waren leer, ein kaiserliches Heer existierte nicht, verbliebene Verbände kämpften im Südosten gegen Bethlen Gábor, den Fürsten von Siebenbürgen. Wien war alarmiert.

In dieser Situation unterbreite ein böhmischer Adliger den bedrängten Habsburgern ein Angebot. Albrecht von Wallenstein war nach der Niederschlagung des böhmischen Aufstands, an der er sich beteiligt hatte, dank umfangreicher Münzmanipulationen zu enormem Reichtum gelangt und hatte dem chronisch klammen Kaiser zwischen 1619 und 1623 nach Auskunft seiner Bücher 1,6 Millionen Gulden geliehen. Durch Heirat unterhielt er engste Beziehungen zur Wiener Hofburg. Ferdinand hatte Wallenstein 1622 die Herrschaften Friedland und Reichenberg als ewige Erblehen übertragen, im Juni 1625 erhob er ihn zum Herzog von Friedland. Sein Aufstieg vollzog sich kometenhaft.

Im Januar desselben Jahres hatte Wallenstein dem Kaiser angeboten, auf eigene Kosten ein Heer in der Größe von etwa 20.000 Mann aufzustellen. Doch Wien zögerte. Eine eigene kaiserliche Armee, das war von erheblicher Tragweite, rührte an den Grundlagen der Reichsverfassung, derzufolge der Kaiser als Kaiser und eben nicht als Landesherr über keine militärische Macht zu gebieten hatte. »Die Ordnung des Reichs war eine, die in ihrem Inneren Krieg als eigenen Aggregatzustand des Politischen nicht kannte, sondern für die es nur Rebellion und Rechtsexekutionen gab. (…) Was Wallenstein vorschlug, lief indes drauf hinaus, den Ausnahmezustand zur Normalität zu machen«.⁵ Ferdinand gab schließlich nach und ernannte den Böhmen am 25. Juli zum General einer eigenständigen kaiserlichen Kriegsmacht. Tilly kommandierte das Heer der Liga als Stellvertreter des düpierten Maximilians, Wallenstein hingegen besaß selbständige Kommandogewalt. Zum Ende des Jahres war sein Heer auf 50.000 Mann angewachsen, in Halberstadt und Magdeburg bezog er sein Winterquartier und sperrte so den Schiffsverkehr auf der Elbe.

Im April 1626 besiegte Wallensteins Armee das Heer des Mansfelders, der auf Befehl des Dänenkönigs verhindern sollte, dass sich die kaiserliche Armada mit den ligistischen Einheiten verbinden konnte. Bei der sechsstündigen Schlacht an der Dessauer Brücke verlor der Söldnerführer mehr als 5.000 Mann, konnte selbst aber entkommen, was Wallenstein von der »bayerischen Partei« als Nachlässigkeit ausgelegt wurde. Die entscheidende Auseinandersetzung mit dem dänisch-niedersächsischen Hauptheer wurde im August ausgefochten.

Seit Mai führte Tilly einen erfolgreichen Belagerungskrieg gegen von Christian besetzte Festungsstädte. Der Däne wollte die offene Konfrontation vermeiden, wurde aber vom ligistischen Heerführer bei Lutter am Barenberg gestellt. Die Schlacht entschieden von Wallenstein überlassene Kürassiere. 3.000 Männer des Dänen fielen, 2.500 gerieten in Gefangenschaft. Der König selbst konnte nach Wolfenbüttel fliehen, im Winter reorganisierte er seine Truppen in Holstein und in Mecklenburg, blieb aber ohne Fortune. Im folgenden Jahr eroberten Tilly und Wallenstein ganz Norddeutschland, im Oktober wurde die Grenze überschritten und Jütland besetzt. Christian war vom Festland vertrieben, die Kaiserlichen standen weitläufig an der Küste und tangierten nunmehr auch die Interessen Schwedens als kräftig expandierender Ostseevormacht.

Tatsächlich wollte der Kaiser seinen Einfluss im Norden erweitern und eine Flotte in der Absicht aus dem Boden stampfen, die Niederländer aus dem Ostseehandel herauszudrängen, was letzteren die Grundlagen ihres Reichtums geraubt hätte, ohne den einer Fortsetzung des Krieges gegen Spanien die ökonomische Basis gefehlt hätte. Zu Ferdinands Projekt gehörte auch die Schaffung eines spanisch-hansischen Handelsbündnisses. Doch die Kaufleute der Hanse sträubten sich, Schiffe für den Truppentransport bereitzustellen, denn darum ging es letztlich. Sie wussten zudem, dass Spanien aufgrund seiner Handelsschikanen kein besonders attraktiver Partner war. Der Kaiser hatte seinem obersten Heerführer inzwischen das Herzogtum Mecklenburg übertragen und ihn zum »General des oceanischen und baltischen Meeres« ernannt. Was Wallenstein allerdings fehlte, waren Kriegsschiffe. Als seine Belagerung Stralsunds im Sommer 1628 fehlschlug, bei der erstmals auch die Schweden in den Krieg eingriffen, waren die imperialen spanisch-kaiserlichen Ostseepläne bereits unwiederbringlich gescheitert.

Gleichwohl stand Habsburg auf dem Höhepunkt seiner Macht – und begann sie rasch zu verspielen. Der Lübecker Friedensschluss vom 22. Mai 1629 fiel nach Vermittlung Wallensteins für Dänemark günstig aus. Der Generalissimus wollte den König nicht mit harten Bedingungen in die Arme Schwedens treiben oder eine Erneuerung der Haager Allianz provozieren. Christian sollte seine Länder zurückerhalten, aber auf die von ihm beanspruchten norddeutschen Bistümer verzichten. Seine Zustimmung bedeutete allerdings auch die Akzeptanz des im März von Ferdinand erlassenen Restitutionsedikts.

Diese Verordnung, mit der sich die jesuitischen Ultras durchgesetzt hatten, sah im großen Umfang Enteignungen und Rückübertragungen ehemals katholischen Besitzes vor, darunter zwei Erzbistümer, sieben Bistümer und mehr als 500 Klöster. Die Gegenreformation marschierte, der Protestantismus im Reich sah sich in seinem Bestand bedroht. Selbst die katholischen Reichsstände hatten Bedenken, da eine Umsetzung des Edikts die Positionen des Kaisers im Reich erheblich gestärkt hätte.

Kriegseintritt der Schweden

Maximilian, der den kaiserlichen Erlass zwar unterstützte, aber eine drohende absolutistische Macht der Habsburger fürchtete, lenkte den Unmut auf den eigenmächtigen Wallenstein und betrieb erfolgreich dessen Absetzung als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Darin stimmte er mit Richelieu, seit 1624 Erster Minister Frankreichs, überein, der eine habsburgische Umklammerung seines Landes auflösen und daher den nunmehrigen bayerischen Kurfürsten auf seine Seite ziehen wollte. Zugleich ermunterte er den Schwedenkönig zum Kriegseintritt und sagte ihm Subsidien zu. »Das ist ein solides Geschäft«, befand der Kardinal.⁶ Die Stärke und Unnachgiebigkeit der Wiener Hofburg schufen die Bedingungen für eine Fortsetzung des Krieges mit neuen Akteuren.

Wenige Wochen bevor Ferdinand auf Druck der Kurfürsten Wallenstein entlassen musste, war Gustav Adolf Anfang Juli 1630 auf Usedom gelandet und hatte noch im gleichen Monat Stettin unterworfen. »Die kaiserlich-katholischen Kräfte stießen auf eine lutherische Großmacht, einen charismatischen König und eine kriegserfahrene Armee, die sich anschickte, die Ostsee zum schwedischen Binnenmeer zu machen.«⁷ Mit fünf Armeen und mehr als 100.000 Mann wollte der schwedische König den Norden des deutschen Reichs unter seine Kontrolle bringen.

Im April 1631 wurde Frankfurt an der Oder erstürmt, im Mai musste Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg, ein Schwager Gustav Adolfs, in Berlin kapitulieren. Das stark befestigte und wohlhabende Magdeburg an der Elbe nahm eine Schlüsselstellung ein. Von hier aus ließen sich Brandenburg und Sachsen kontrollieren. Beide Seiten, die Schweden wie die Kaiserlichen, wussten um die Bedeutung der »Herrgottskanzlei«. Tilly sah die Stadt als künftige Operationsbasis zur Bekämpfung seines Gegners und ließ sie daher belagern. Der schwedische Oberhofmarschall Dietrich von Falkenberg hatte inzwischen hinter den Mauern das Kommando übernommen. Als das schwedische Heer näher rückte, ließ der katholische Heerführer am 20. Mai die Mauern sturmreif schießen und die Stadt stürmen. Tillys Soldaten drangen plündernd und mordend ein, an mehreren Stellen brachen Feuer aus, die niemand löschte. Bis auf den Dom und wenige Hütten sank Magdeburg in Asche. 20.000 Menschen ließen ihr Leben.

Magdeburg war ein Wendepunkt. Tilly drohte Johann Georg mit Einmarsch nach Sachsen und verlangte, das von den protestantischen Reichsständen aufgestellte Heer unter sein Kommando zu stellen. Damit trieb er den bis dahin kaisertreuen sächsischen Kurfürsten in die Arme des Schwedenkönigs. Johann Georg entschied sich für einen Frontenwechsel, schloss im September ein Bündnis mit Gustav Adolf und vereinigte sein Kriegsvolk mit der schwedischen Armada. Am 17. September schlug dieses Heer die kaiserlich-ligistischen Truppen in der Schlacht bei Breitenfeld wenige Kilometer nördlich von Leipzig.

Nach Breitenfeld wurde alles anders. Gustav Adolf zog, anders als vom Kaiserhof befürchtet, nicht über Schlesien und Böhmen nach Wien, sondern über Thüringen an den Main, die »Pfaffenagasse« entlang nach Mainz, wo er sein Winterquartier aufschlug, Tilly konnte den schwedischen Vormarsch nach Süddeutschland auch im folgenden Jahr nicht stoppen, unterlag am 14./15. April 1632 in der Schlacht bei Rain am Lech erneut und starb zwei Wochen später an den Folgen einer dort zugezogenen Verwundung in Ingolstadt. Der ganze Südwesten stand nun unter dem Einfluss des Schweden. Im Mai zwang er Maximilian zur Flucht aus dessen Residenz in München.

In Wien herrschte Untergangsstimmung. Der schwedische Siegeszug veranlasste Ferdinand, Wallenstein zurückzuberufen und ihm noch größere Vollmachten als während des ersten Generalats zu erteilen. Der neu-alte »Capo« konnte rasch ein neues Heer aufstellen, vertrieb die Sachsen aus Nordböhmen, nahm Prag ein und zog dann nach Franken, um sich in der Nähe von Fürth zu verschanzen. Sieben Wochen lagen sich das Schwedenheer, das bei Nürnberg ein festes Lager bezogen hatte, und die Kaiserlichen gegenüber. Getreu seiner Defensivstrategie vermied Wallenstein eine offene Schlacht, brachte Gustav Adolf aber Anfang September beträchtliche Verluste bei und zwang ihn zum Abzug. Da auch der kaiserliche Heerführer abzog und in Sachsen einfiel, nahm der schwedische König die Verfolgung auf, um seinen Verbündeten beizustehen. Am 16. November suchte er bei Lützen die Entscheidung. Nach hartem wechselvollem Kampf behaupteten sich die Schweden, aber ihr König fiel.

Sein Tod bedeutete in symbolischer Hinsicht einen Verlust. Gustav Adolf galt als »Werkzeug Gottes«, als Retter des evangelischen Glaubens und der deutschen Freiheit. Sein Reichskanzler Axel Oxenstierna setzte die Politik des Königs indessen fort und suchte die Allianz mit den protestantischen Reichsständen. Wiewohl der sächsische Kurfürst fernblieb, wurde im April 1633 der Heilbronner Bund geschlossen, der die schwedische Hegemonie festschrieb. Richelieu reagierte verhalten, denn mit den militärischen Erfolgen waren die Schweden plötzlich zu Rivalen an den Grenzen Frankreichs geworden. »Was dem Kardinal vorschwebte, war ein Balancesystem in Deutschland zwischen Schweden, das sich an der Ostseeküste dauerhaft festsetzen und die Protestanten führen sollte, und Frankreich, das zum Protektor der Katholiken werden und seine Hegemonie bis zum Rhein ausdehnen wollte. Der Kaiser wäre politisch auf die Erblande beschränkt worden.«⁸

Derweil verspielte Wallenstein durch sein undurchsichtiges Taktieren das Vertrauen am Kaiserhof. Seine eigenmächtigen Friedensverhandlungen mit Sachsen und Schweden, von denen nie sicher war, ob es sich nicht um eine Kriegslist handele, sowie seine Weigerung, die Reichsstadt Regensburg und Bayern zu sichern und dem vorstoßenden Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar entgegenzutreten, ließen Zweifel an seiner Loyalität aufkommen. In Wien entschied man, ihn zu beseitigen. Am späten Abend des 25. Februar 1634 wurde Wallenstein, der die Gefahr zu spät erkannt hatte, in Eger von gedungenen Offizieren ermordet.

Den Oberbefehl über das kaiserliche Heer erhielt der Sohn des Kaisers, der spätere Ferdinand III. Im August marschierte er mit seiner Armee donauaufwärts und belagerte Nördlingen. Inzwischen aus dem Süden hinzugestoßene spanische Verbände unter Führung des Kardinalinfanten Ferdinand vergrößerten die Schlagkraft. Der Versuch, die Belagerung aufzuheben, führten zur Schlacht, bei der die Feldherren der schwedischen Seite, Herzog Berhard und Gustaf Horn, am 6. September eine vernichtende Niederlage erlitten.

Die Übermacht der Schweden war gebrochen. Ganz Süddeutschland befand sich danach unter der Kontrolle des habsburgisch-katholischen Lagers. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg erklärten sich neutral und stellten ihre Kampfhandlungen ein. Für die Spanier bestand wieder ein direkter Verbindungsweg zwischen Oberitalien und den Spanischen Niederlanden. Im März 1635 besetzten die Kaiserlichen Trier und nahmen den franzosenfreundlichen Erzbischof und Kurfürsten Philipp Christoph von Sötern gefangen. Das verschärfte die Spannungen mit Frankreich, das sich sowohl mit den Generalstaaten als auch mit Schweden auf gegenseitige Unterstützung zur Schwächung der Habsburger verständigte. Der Kaiser wiederum versicherte den spanischen Verwandten seine Hilfe bei der Niederwerfung der Vereinigten Niederlande. Als dann Frankreich am 19. Mai Spanien den Krieg erklärte und daraufhin kaiserliche Truppen an den Rhein beordert wurden, war der direkte Eintritt Frankreichs in den Krieg im Reich besiegelt. Der am 30. Mai zwischen Ferdinand II. und Kursachsen in Prag geschlossene Sonderfrieden, dem sich die meisten protestantischen Reichsstände nach und nach anschlossen, änderte daran nichts. Frankreich und Schweden waren von den Verhandlungen ausgeschlossen.

Allgemeine Erschöpfung

Der Krieg ging weiter und sollte noch dreizehn Jahre währen. Das katholische Frankreich griff auf seiten der protestantischen Mächte Schweden und Holland ein. Immer deutlicher wurde, dass um die Hegemonie in Europa gerungen wurde, von einem Religionskrieg konnte spätestens jetzt nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Angewiesen auf inzwischen spärlich fließende französische Subsidien beschränkte sich Schweden fortan auf die Sicherung seiner Eroberungen in Norddeutschland, Frankreich förderte mit seiner Kriegführung im Südwesten die Partikulargewalten und sorgte so für die Ohnmacht der kaiserlichen Zentralgewalt.

Immer mehr löste sich der Krieg in eine Reihe von Einzelaktionen auf. Die Heerführer mieden entscheidende Schlachten, da sie auf ihre völlig demoralisierten Söldner nicht mehr verlässlich bauen konnten. Diese Haufen glichen bald eher Räuberbanden als regulären Einheiten. Als die Versorgung immer schwieriger wurde, schien der Krieg an allgemeiner Erschöpfung zu sterben.

Die verheerende Niederlage der spanischen Armee in der Schlacht um die französische Festung Racroi an der Grenze zum Reich am 19. Mai 1643 leitete das endgültige Ende Spaniens als beherrschende Macht über Europa ein. Madrid und Brüssel beerdigten ihre Hoffnungen auf eine militärische Entscheidung, im spanisch-habsburgisch-katholischen Lager nahm man Kurs, den Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden. Noch fünf weitere Jahre des Mordens und Schlachtens sollten vergehen, bis die Kriegsparteien zwischen Mai und Oktober 1648 in Münster und Osnabrück den Frieden verhandelten.

»Dreißig Jahre lang hatte der Krieg gewütet und das Reich zu einem Ruinen- und Leichenfeld gemacht. In manchen Gebieten war die Hälfte der Bewohner dem Schwert, den Seuchen und dem Hunger erlegen. Dahin waren Reichtum und Bedeutung der Städte. Blühende Fluren waren zerstampft und die Wildnis nahm zurück, was der Mensch nicht mehr bebauen konnte. Dornen und Disteln bedeckten die Äcker. Am meisten hatte der Bauer gelitten.«⁹

