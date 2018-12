Mars und Merkur

Foto: Pieter Brueghel der Ältere/Gemeinfrei

Zwar denken wir (…) bei dem sog. ­Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 immer gern zuerst an die Habsburger oder die Bourbonen, an Richelieu, den Grafen von Olivárez und Herzog von Sanlúcar de Barrameda oder Mazarin, sehr oft aber hat auch Holland die Hauptrolle gespielt, sehr oft sind die Fäden der Diplomatie in Den Haag geknüpft und entwirrt worden, so z. B. das Eingreifen von Dänemark (1626), Schweden (1629) und sogar von Frankreich (1635). Aber wie jedes Weltwirtschaftszentrum, das etwas auf sich hält, achten die Vereinigten Niederlande strikt darauf, den Krieg draußen vor ihren Toren zu halten. (Fernand Braudel)

Ein geschlagener König, den, mit der Reichsacht des Kaisers belegt, ein »Abgesandter Postbott« laut einer katholischen Spottschrift »in allen Landen suchet«, taucht im März des Jahres 1621 in den Vereinigten Niederlanden auf. Am 14. April schließlich sieht man diesen »verlohrnen Pfaltzgraffen« mitsamt seiner Frau Elisabeth Stuart von England in Den Haag eintreffen, wo er mit allen Ehren einer Majestät empfangen wird. Nicht etwa, um dort nach Heringen zu fischen, wie wiederum ein Flugblatt spottet, sondern in der Absicht, mit seinen calvinistischen Konfessionsverwandten die Rückeroberung seiner verlorenen Erblande zu vereinbaren. »In Haag liefen die Fäden gegen Habsburg zusammen«.¹

Kriegsauftakt im Reich

Die böhmischen Stände, die sich nach dem Vorbild der Niederländer von habsburgischer Drangsal befreien wollten, hatten infolge ihrer Revolte gegen Wien dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zwei Jahre zuvor die Wenzelskrone angetragen. Mit der Wahl des Pfalzgrafen erhofften sich die böhmischen Adligen Unterstützung von dessen Schwiegervater, Jakob I. von England. Das Haupt der Protestantischen Union im Reich griff zu – und blieb ohne Fortune und ohne mächtige Verbündete. Der englische Monarch versagte seine Hilfe, die Generalstaaten bewilligten nur eine monatliche Zuwendung von 50.000 Gulden und entsandten lediglich ein kleines Kontingent zur Verstärkung des böhmischen Heeres. Selbst die protestantischen Fürsten der Union sprangen ihrem Anführer nicht bei, sondern erklärten sich in der Auseinandersetzung mit dem Kaiser neutral. Maximilian, Erzherzog von Bayern und Gründer der Katholischen Liga, der seinen Wittelsbacher Vetter vor der Annahme der böhmischen Krone gewarnt hatte, schlug sich nun endgültig auf die Seite des Habsburgers Ferdinand II. und hatte gegen Friedrich leichtes Spiel. Das kaiserlich-ligistische Heer, von Maximilian aufgestellt und unter seinem Oberbefehl stehend, schlug am 8. November 1620 am Weißen Berg in der Nähe Prags mühelos einen bunt zusammengewürfelten Haufen schlecht bezahlter und mangelhaft ausgerüsteter Männer, die kurz vor der Meuterei standen. Der böhmische Ständeaufstand war beendet, und Friedrich, König nur für ein Jahr, musste fliehen.

Derweil der Bayer den Pfälzer aus Prag vertrieb, hatte sich ein anderer Heerführer bereits an dessen Stammlanden zu schaffen gemacht. Ambrosio Spinola, Generalleutnant im Dienste der spanischen Krone, hatte schon nach Bekanntwerden der Wahl Friedrichs 25.000 bewaffnete Männer in Flandern zusammengezogen und sich, wie es schien, gen Böhmen in Bewegung gesetzt. Doch dann machte er kehrt und zog gegen die Kurpfalz. Im September besetzte er Kreuznach, Alzey und Oppenheim, Ende 1620 kontrollierten seine Truppen die linksrheinische Pfalz, ohne die rechtsrheinischen Festungen Heidelberg, Mannheim und Frankenthal auch nur belagert zu haben. Der Kurfürst, fernab seiner Residenz, dem Heidelberger Schloss, konnte nichts dagegen tun.

Wichtiger als weitere direkte militärische Hilfe für die österreichischen Verwandten war den spanischen Habsburgern etwas anderes. Die Rheinpfalz lag in Nachbarschaft der »Spanischen Straße«. Dieser »Camino Espanol« verband die spanischen Besitzungen in Oberitalien (Herzogtum Mailand) mit dem burgundischen Reichskreis (Franche-Comté und die spanischem Niederlande), dem der König in Madrid vorstand. Material und Truppen, die auf dem Seeweg in Genua anlangten – die Bankiers der unabhängigen Republik betätigten sich zu jener Zeit als Geldgeber und Ausrüster der spanischen Armeen und Flotten –, konnten auf diesem Wege in den Norden verlegt werden, ohne dabei das Gebiet der französischen Krone zu tangieren. Die Besetzung der protestantischen Kurlande sicherte den Spaniern diese Nachschublinie. Doch wohin und zu welchem Ende?

Wenige Tage bevor der gescheiterte Pfalzgraf Friedrich, da schon von katholischer Propaganda als Winterkönig verhöhnt, in Den Haag eintraf, war der 1609 vereinbarte Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Niederlanden und Spanien abgelaufen. Erzherzog Albrecht, der königliche Statthalter in Brüssel, hatte zuvor seinen Emissär in Haag sondieren lassen, ob die abtrünnigen Provinzen nicht an Frieden interessiert seien und sich wieder »unter den Gehorsam ihres natürlichen Fürsten« begeben wollten. Die Generalstaaten beschieden abschlägig, ihre »Hoch- und Freiheit« stehe außer Zweifel, der Erzherzog selbst habe sie schließlich als »freie Respublica« anerkannt.² Die Zeichen standen auf Krieg. Spinola musste im April 1621 mit einem großen Teil seiner Soldaten aus der Pfalz abziehen und nach Flandern zurückkehren.

Spaltung der Welt

Was 1568 als Aufstand der Niederländer gegen die Blutherrschaft des Herzogs Alba, des Statthalters der spanischen Krone, begonnen hatte, war ein halbes Jahrhundert später zu einem Konflikt zweier Weltmächte gereift. Der Krieg, den beide Parteien gegeneinander führten, erstreckte sich über 80 Jahre und endete 1648 gleichzeitig mit dem innerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reichs ausgetragenen, der schon bald nach Abschluss der Friedensverhandlungen in Münster und in Osnabrück als Dreißigjähriger in die Annalen eingehen sollte. Der Zusammenhang beider Kriege verliert sich leicht im Dickicht der historischen Tatsachen, gerät angesichts der Unübersichtlichkeit der beteiligten Fürsten, Kardinäle, Heerführer, Kriegsunternehmer, der Vielzahl der Schlachten, Belagerungen, Plünderungen mal am einen, mal am anderen Ende des Reichsgebiets schnell aus dem Blick, oder bleibt, weil der Dreißigjährige Krieg hierzulande nicht selten beschwörend als die »Urkatastrophe der Deutschen« gleichsam rein »national« gedeutet wird, außerhalb jeder Betrachtung.

Als der böhmisch-pfälzische Krieg – in dem nach dem Abzug Spinolas der »tolle« Christian von Braunschweig, der angeblich, einem romantischen Ritter gleich, seine Sache aus Liebe zu Elisabeth Stuart betrieb, und der berechnende, auf den eigenen Vorteil bedachte Warlord Ernst von Mansfeld gegen ihren Kontrahenten, den bayerisch-ligistischen Feldherrn, Graf Tilly, kämpften – 1623/24 endete, hatte die Katholische Liga auf ganzer Linie gesiegt. Das protestantische Lager war nunmehr ohne Streitmacht, Habsburg ohne bedrohlichen Widersacher im Reich. Wäre die Angelegenheit eine rein »deutsche« gewesen, eine Fortsetzung der Kriegshandlungen hätte nicht stattgefunden. »Es waren die äußeren Mächte, die dafür sorgten, dass der Krieg im Reich weiter schwelte und bald wieder aufloderte.«³

Diese »Internationalität« der militärischen Auseinandersetzungen steht vor dem Hintergrund einer epochalen Entwicklung, die als »Genese der Weltgesellschaft« bezeichnet werden kann⁴ und deren »Geburtshelfer« mit Marx gesprochen die »Gewalt« war. Der Dreißigjährige Krieg fällt in »die Epoche der Entstehung einer europäischen Weltgesellschaft durch Welteroberung und Welthandel. Aber diese Welteinheit war unmittelbar eine Spaltung der Welt.«⁵ Gegenüber standen sich die Vereinigten Niederlande und Spanien.

Reichtum begründet Armut

Das Mittelalter in Spanien endete 1492, ohne dass an dessen Stelle ein bürgerliches Zeitalter getreten wäre. Am 2. Januar jenes Jahres kapitulierte der letzte Sultan von Granada vor dem Heer der Katholischen Könige Ferdinand von Aragón und Isabella von Kastilien. Die maurische Herrschaft auf der iberischen Halbinsel war endgültig vorbei, die Reconquista abgeschlossen. Mehr als zwei Millionen Menschen, Juden und Mauren, die sich der Taufe verweigerten, wurden samt ihrer Kultur, ihrem Wissen und ihren Kapitalien vertrieben. Wenige Tage nach der Übergabe der Alhambra erhielt Christoph Kolumbus von den beiden Reyes Católicos die Erlaubnis, nach Westen zu segeln, um die östliche Welt zu erreichen. »Die Reconquista vollendete sich in der Conquista, der Entdeckung und Eroberung Amerikas für die spanische Krone.«⁶

Aber ausgerechnet das in Lateinamerika geraubte Gold und Silber, tonnenweise nach Europa verfrachtet und gemäß damaliger ökonomischer Theorie Index des Reichtums schlechthin, begründete Spaniens fortdauernde Unterentwicklung und stabilisierte die vorbürgerliche Herrschaft. »Je mehr Geld nach Spanien gelangte, um so ärmer wurde die Bevölkerung.«⁷ Auf den Sieg der Reconquista folgte die Installierung einer antibürgerlich-feudalen Monarchie. Karl V. bekämpfte die tradierten Freiheiten der Städte, die sich daraufhin vergeblich gegen den absolutistischen Anspruch des Königs erhoben. Der gescheiterte Aufstand der Comuneros zwischen 1520 und 1522 zerstörte die Ansätze einer industriellen Entwicklung im Bereich der Tuchproduktion, wer einer industriellen Tätigkeit nachging, verlor automatisch seinen Adelsbrief. »Von den 16.000 Webstühlen, die 1558, zur Zeit des Todes von Karl V., noch in Sevilla vorhanden waren, waren nur noch 400 übriggeblieben, als Philipp II. vierzig Jahre darauf starb.«⁸

Die entdeckten und geraubten amerikanischen Edelmetalle machten das spanische Königreich vom ökonomischen Potential seines nunmehr politisch ausgeschalteten Bürgertums unabhängig. Doch genau dieser Umstand versetzte das Land in anhaltende Stagnation. »Denn anstatt, wie später die Holländer und Engländer, die Produkte von Ost- und Westindien gegen ihre eigenen Manufakturprodukte einzutauschen«, schrieb der deutsche Nationalökonom Friedrich List 1841 mit Blick auf Spanien und Portugal, »kauften sie diese Waren von fremden Nationen mit dem Gold und Silber, das sie in den Kolonien erpresst hatten, verwandelten sie ihre nützlichen und gewerbfleißigen Bürger in Sklaventreiber und Unterdrücker der Kolonien, nährten sie die Industrie, den Handel und die Seemacht der Holländer und Engländer, erzogen sie in ihnen Rivalen, die bald mächtig genug wurden, ihre Flotten zu zerstören und sie der Quellen ihres Reichtums zu berauben.«⁹

Welthandelsmacht

Jean-Baptist Colbert, Contrôleur général des finances unter Sonnenkönig Louis XIV., notierte nüchtern: »Je mehr Handel ein Staat mit Spanien treibt, um so mehr Silber hat er«. Doch es waren zuallererst die Niederlande, seit 1477 von den Habsburgern beherrscht und unter Karl V. überhaupt erst zu einer Verwaltungseinheit verbunden, ein verächtlicher Flecken Erde, »ein so kleines und begrenztes Land, dass es nicht einmal den fünften Teil seiner Bevölkerung ernähren kann«¹⁰, die sich an den Spaniern bereicherten und zur Welthandelsmacht aufstiegen. Die produktive Basis ihres Handels bildete eine rationell und kommerziell betriebene Landwirtschaft (angebaut wurde vor allen Dingen Gewerbepflanzen: Futterpflanzen für die Viehzucht, Flachs für die Leinenproduktion, Hanf für Schiffstaue, Färbepflanzen für die Tuchherstellung), Viehzucht, dann der Fischfang, endlich der Schiffsbau und die Tuchherstellung. Getreide gab der Boden nicht her, Weizen musste aus dem Ostseeraum, vor allem aus Polen importiert werden. Amsterdam entwickelte sich zum Getreidehafen, stieg zum Kornspeicher Europas auf. Mit der aus dem Fischfang hervorgegangenen Flotte, erbaut mit ebenfalls aus dem Ostseeraum importierten günstigen Holz, unterwarfen sich die Holländer den europäischen Handel, 1560 bereits kontrollierten sie 70 Prozent des Seetransports zwischen Flensburger Förde und Finnischem Meerbusen.

Spätestens um 1550 befand sich der Seeverkehr zwischen dem Norden und den portugiesischen und spanischen Häfen fest in flämischer Hand. Weizen und Roggen, »Naval stores« (Planken, Bohlen, Masten Teer und Pech) und Manufakturprodukte wurden gegen Salz, Öl, Wolle, Wein und vor allem Silber getauscht. Vom Gütertausch entlang dieser Nord-Süd-Verbindung waren beide Seiten in einem solchen Maße abhängig, dass auch die kriegerischen Konflikte zwischen den Vereinigten Niederlanden und Spanien den Handel nicht zum Erliegen brachten. Zum Ende des 16. Jahrhundert ist Sevilla von der holländischen Kaufmannschaft vermöge der »schweren Artillerie« seiner Handelsflotte de facto erobert, die sich damit in den spanischen Westindienhandel einschaltet. Der Reichtum der niederländischen Handelsbourgeoisie ging also zunächst auf den Zwischenhandel zurück, fußte auf deren Mittlerrolle zwischen dem Baltikum und Spanien; Getreide und amerikanisches Silber bildeten die zwei Seiten derselben Medaille. Als die Spanier am 15. August 1585 das bisherige ökonomische Zentrum Antwerpen zurückeroberten und damit dessen Niedergang Vorschub leisteten, war das letzte Hindernis für den weiteren Aufstieg Amsterdams zur Welthauptstadt der frühen bürgerlichen Ökonomie beiseite geräumt.¹¹

Der Aufstand gegen die spanischen Habsburger formt die abtrünnigen Provinzen überhaupt erst zu einer frühen Form des Staates – nicht mehr Stadt-, sondern endlich Nationalökonomie –, dessen Agieren mit den Absichten der Kaufleute zusammenfällt. »Die Gesamtheit der Handelsinteressen zu verteidigen und zu bewahren – das ist das Hauptanliegen der Holländer in Politik und Alltag. Diesen Interessen wird alles untergeordnet.«¹² Und dieses Holland, »die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts« (Marx), wies seinen ehemaligen Herren innerhalb des entstandenen Systems des Welthandels ihren Platz zu. Die holländischen Kaufleute kauften ihre Waren nicht, um sie zu konsumieren, sondern in der Absicht, sie mit Gewinn zu verkaufen, und bedurften zu diesem Zwecke eines Käufers als bloßen Konsumenten, den sie nicht zuletzt in Spanien fanden, das seinen erpressten Reichtum aus den Kolonien, das Geldmaterial, auf das es die Kaufleute abgesehen hatten, nicht produktiv anlegte und weiterhin im Zustand einer feudalen Subsistenzwirtschaft verharrte. Der landbesitzende alte Adel häufte Juwelen an und errichtete Paläste, die neureichen Emporkömmlinge kauften Land und Adelstitel. Die Kosten für Krieg und militärisch abgesicherte Unterdrückung, die Verwaltung des riesigen Imperiums und der ausschweifende Konsum des Adels verschlangen ungeheure Geldsummen, die durch das amerikanische Silber nicht mehr gedeckt werden konnten. Um 1600 bereits war Spanien ein zerrüttetes Land, regelmäßig wurde der Staatsbankrott erklärt. »Die gesellschaftliche Entwicklung Spaniens wurde also von außen, durch die handelskapitalistischen Länder, produziert und reproduziert.«¹³ Die Bereicherung der einen Seite indizierte die Verarmung der anderen.

Das widersprüchliche Verhältnis beider Seiten, die Vereinigten Niederlande hie, Spanien dort, reflektiert sich als Widerspruch des Bewusstseins bzw. der Ideologie, weshalb der Krieg als religiöser Konflikt erscheint. Als Karl V. nach dem Städtebürgertum 1539 auch den Adel in Kastilien entmachtet hatte (»Aragón, Katalonien und Valencia und auch Portugal« blieben gleichwohl »ebenso selbständige Vizekönigreiche wie die Niederlande, Burgund und die italienischen Länder«¹⁴), geriet der Klerus als dritter verbliebener Stand zum wichtigsten Instrument einer europaweiten Repression. »Durch die Inquisition war die Kirche (…) in das furchtbarste Werkzeug des Absolutismus umgewandelt worden.«¹⁵ Die Gegenreformation kämpfte gegen das »bürgerliche Christentum« – vor allem in den niederländischen Städten, wo der Calvinismus den religiös-metaphysischen Imperativ des rastlosen, fleißigen und sparsamen Kaufmanns formulierte.

Der Kaufmannskrieger

Das Ziel einer weltumspannenden spanischen Universalmonarchie unter katholischen Vorzeichen kollidierte inzwischen überall mit einem anderen Gott, der sich anschickte, tatsächlich universell zu werden. Als der deutsche Kaiser Ferdinand inmitten des Dreißigjährigen Krieges und vor dem Hintergrund seiner Pläne, im Ostseeraum zur maritimen Macht zu avancieren, die Hamburger Bürger 1628 zur Parteinahme bewegen wollte, verwiesen die auf die Universalität des Handels. Der sei so »ineinander gefügt und gleichsam vermischt, dass nicht auf ein Königreich und Land (…) gesehen, sondern dass zugleich alle Ort (…) in fleißige Aufmerksamkeit genommen werden« müssten.¹⁶

Der Handelskapitalismus der frühen Neuzeit unter der zeitweiligen Hegemonie der Generalstaaten bildete, allgemein gesprochen, kein geschlossenes, in sich zirkulierendes System. Er stellte im Binnen- wie im Außenverhältnis eine Einheit von vorbürgerlicher und bürgerlicher Ökonomie dar, beruhte auf ungleichem Tausch, auf einer »Koexistenz unterschiedlicher Produktionsweisen«.¹⁷ Er beruhte aber entgegen der Vorstellung vom friedlichen Gütertausch vor allem auf Gewalt. Gesellschaftlicher Reichtum wurde im Geiste der damaligen ökonomischen Theorie, des Merkantilismus, als endlich betrachtet, mit seiner Vermehrbarkeit rechnete man nicht, der gegebene Gesamtbestand konnte nur umverteilt werden. »Die Vorstellung, dass man nur reicher werden konnte, wenn man anderen etwas wegnahm, prägte Geldtheorien, Handelsbilanzlehre, Zollpolitik und eine auf Abwerbung setzende Bevölkerungspolitik.«¹⁸ In den noch immer feudal verfassten Gesellschaften Europas mit ihrer persönlichen Herrschaft über Menschen, in denen die Arbeitskraft noch lange nicht zur Ware geworden war, definierte sich Reichtum bei aller tendenziellen Ausdehnung der Geldökonomie noch immer als Macht über Länder und Menschen, und die wurde mit den Mitteln von Eroberung und Krieg erlangt. Der Handelskapitalismus, so wie er nur den Austausch des Überschusses vermittelte, der zuvor durch politische Macht erpresst worden war, veränderte nicht die Produktionsverhältnisse der alten Gesellschaft. Die aus dem Handel gezogenen Profite wurden nicht produktiv angelegt, sondern destruktiv, nicht in Produktionsmittel, sondern in Gewaltmittel. Handel und Krieg bedingten einander und verschmolzen sinnbildlich in der Figur des Kaufmannskriegers, dessen Pinasschiff so schwer bewaffnet war, dass es einer Galeone glich. »Merkur konnte nur erfolgreich sein, wenn er auf den Schultern des Mars stand.«¹⁹

Das Handelskapital vermittelte mit seinen erweiterten und intensivierten Handels- und Finanzbeziehungen »auch die Ausbreitung und Übertragung der wirtschaftlichen und politischen Interessengegensätze zwischen den europäischen Herrschern und Staaten. In diesem Sinne darf man wohl eine Parallele zwischen dem gesamteuropäischen Ausmaß des Handels und dem gesamteuropäischen Charakter des Dreißigjährigen Krieges konstatieren«.²⁰ Ausgetragen wurde der in einer Zeit des Noch-nicht und Schon-nicht-mehr. Seine Ouvertüre, der Böhmisch-pfälzische Krieg, fiel zusammen mit dem Finale des Achtzigjährigen Krieges. Den Fortgang des ersteren bestimmten indessen, wenngleich zu den Bedingungen des Handelskapitalismus, die alten feudalen Mächte: Dänemark, Schweden, Frankreich. Der Versuch aus diesen Mächten einen antispanischen Block zu formieren, wurde von den Generalstaaten aus orchestriert.

Anmerkungen

