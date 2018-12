Mögliches Motiv: Frauenhass

Absperrband der Polizei an einem der drei Tatorte im Nürnberger Stadtteil St. Johannis (14.12.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa

Als »rätselhaft« wurde am Mittwoch auf der Internetseite des Münchner Merkurs das Motiv des Mannes bezeichnet, der unlängst in Nürnberg drei Frauen niedergestochen hatte. Alle drei Messerattacken hatten am Donnerstag abend vergangener Woche stattgefunden, die Verletzten im Alter von 26, 34 und 56 Jahren sind inzwischen außer Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen kannten sie weder den Angreifer, noch kannten sie sich untereinander. Die Polizei konnte inzwischen einen 38jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Während dessen Exfreundin gegenüber Medien wie dem Privatsender RTL von seiner Drogenvergangenheit und möglichen Psychosen sprach, gehen linke Recherchegruppen von Frauenhass als Motiv aus.

Der Journalist Robert Andreasch, der auch für die Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle (AIDA) München tätig ist, fand Belege für einen rechten Hintergrund und explizit frauenfeindliche Äußerungen des mutmaßlichen Täters.

»Daniel G., der in Nürnberg auf drei Frauen eingestochen hat, postete viele sexistische Sharepics, likte und veröffentlichte Hetze gegen Geflüchtete und präsentierte ein White-Power-Logo (für den Fall, dass von toxischer Männlichkeit und rechtem Hintergrund nicht die Rede ist)«, merkte Andreasch bereits am Montag via Twitter an.

Die stellvertretende Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken in Nürnberg, Leonie Längle, forderte am Dienstag die Medien auf, darüber zu berichten und dies als Politikum zu erkennen: »Es ist davon auszugehen, dass die Angriffe frauenfeindlich motiviert waren. Gewalt gegen Frauen ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel und hat strukturelle Ursachen«, erklärte Längle. »Wir müssen endlich von Gewalt gegen Frauen und von versuchten oder tatsächlichen Femiziden sprechen. Und wir müssen dann auch von unserer patriarchalen Gesellschaft sprechen. Feminismus ist kein Luxus, sondern er ist für viele Frauen überlebensnotwendig.« (jW)