Saubere Trümmer

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Die Risse in der Decke müssen natürlich noch bei der Hausverwaltung moniert werden. Ansonsten kann Mustafa Abdoh, hier mit Stammesfürst-Stock, durchaus stolz sein. Sein Team hat nahe Kairo ein mehr als 4.000 Jahre altes Grabmal gefunden und ausgegraben. Es sei außergewöhnlich gut erhalten und zeichne sich durch die farbige Bemalung der Statuen im Inneren aus, so der ägyptische Antikenminister (so was gibt's da!) Chalid Al-Anani. »Es handelt sich um eine der schönsten Entdeckungen, die wir in der vergangenen Zeit gemacht haben.«

Das Grabmal des Hohepriesters Wahtye wurde an der berühmten Stufenpyramide in Sakkara nahe des Nils entdeckt. Es ist 4.400 Jahre alt und geht auf die Fünfte Dynastie zurück (ca. 2500 v. u. Z.).

Ägypten verspricht sich von den Funden einen Schub für den Tourismus, der im Zuge der politischen Umwälzungen nach dem hoffnungsvollen »arabischen Frühling« gelitten hat. Trümmer gehen halt immer. (rh)