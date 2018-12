Wie im Mainstream

Der ehemals obdachlose Jörg Petersen mit Hinz und Kunzt vor einem Aldi-Markt in Hamburg (Februar 2018) Foto: Markus Scholz/dpa

Die Macher und Verkäufer von Straßenmagazinen beklagen eine zunehmende soziale Kälte in der BRD. Das meldete dpa am Montag. Die Auflagen würden sinken und Magazine müssten den Betrieb einstellen. »Die Konfrontation auf der Straße wird härter«, zitierte die Nachrichtenagentur Hubert Ostendorf, Chefredakteur von Fiftyfifty aus Düsseldorf.

Auf der Liste des »International Network of Street Papers« standen vor drei Jahren noch mehr als 30 deutsche Straßenmagazine, heute sind es gut zehn weniger. Die Süddeutsche Zeitung zählte Ende November indes etwa 50 Publikationen. Das mag daran liegen, dass längst nicht alle deutschen Magazine in dem internationalen Netzwerk Mitglied sind. Viele schlagen sich als Einzelkämpfer durch, seitdem sich der »Bundesverband Soziale Straßenzeitungen« vor zehn Jahren aufgelöst hat. Der Grund waren interne Querelen. Die Interessen der wenigen großen Magazine wie Hinz und Kunzt aus Hamburg und die der vielen kleinen Projekte drifteten immer weiter auseinander.

Als Hinz und Kunzt im November 1993 mit der ersten Ausgabe in Hamburg auf die Straße ging, war die Idee gerade aus den USA und Großbritannien frisch in die BRD gekommen. Nur zwei Wochen zuvor hatte der Verein »Bürger in sozialen Schwierigkeiten« in München die Obdachlosenzeitung BISS gegründet. Die beiden Straßenmagazine sind damit die ältesten noch existierenden in der Bundesrepublik. Vor kurzem feierten sie 25jähriges Jubiläum.

Das Prinzip der Straßenmagazine ist inzwischen meist bekannt: Die Verkäuferinnen und Verkäufer bekommen pro Heft einen Teil des Preises, im Idealfall die Hälfte. Das Straßenmagazin Fiftyfifty trägt diesen Anspruch sogar im Namen. Für viele Projekte ist das allerdings nur ein frommer Wunsch: Sie können es sich nicht leisten zu teilen.

Die ökonomischen Zwänge seien mit denen der Mainstreammedien zu vergleichen, sagte der Kommunikationswissenschaftler Gerrit Hummel gegenüber dpa: »Auch Straßenzeitungen müssen verkauft werden.« Ansonsten droht die Pleite, und die Wohnungslosen verlieren nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sondern auch einen Lebensmittelpunkt. »Straßenmagazine sind alternative Medien, die dem Mainstream entgegenstehen, aber in weiten Teilen dem gleichen Druck in Bezug auf journalistische Qualität unterliegen«, so Hummel.

Während aber viele andere Presserzeugnisse mehr und mehr in ihren Onlineauftritt investieren und dort inzwischen zum Teil mehr verdienen als mit der Printausgabe, ist das für die Straßenzeitungen keine Alternative. Eine Internetseite lässt sich schlecht in der Fußgängerzone verkaufen. Und darum geht es ja bei der Idee, die im Prinzip viel, viel älter ist.

Schon 1927 kam in Deutschland in kleiner Auflage Der Kunde auf den Markt, herausgegeben von der »Brüderschaft der Vagabunden«. Leitender Redakteur war der in Schwerin geborene Anarchist Gregor Gog. Die Zeitung geriet immer wieder in den Fokus der Behörden. Mehrere Ausgaben wurden verboten.

Gog selbst stand bereits im Ersten Weltkrieg wegen Verbreitung antimilitaristischer Propaganda vor einem Militärgericht, später in der Weimarer Republik wegen Gotteslästerung. Dreimal wurde er sogar in die Irrenanstalt eingewiesen, wie Hospitäler für angeblich psychisch Kranke damals noch hießen. 1929 floh Gog vor einer Gefängnisstrafe in die Sowjetunion.

Einige Monate später kehrte er als Marxist nach Deutschland zurück und trat 1930 der KPD bei. Aus der Zeitung Der Kunde wurde Der Vagabund, der anders als sein Vorgänger einen deutlich kommunistischen Anstrich erhielt. 1933 geriet Gog in die Fänge der Gestapo. Als er wegen einer schweren Krankheit aus der Haft entlassen wurde, entkam er über die Schweiz erneut in die Sowjetunion, wo er für die deutsche Sektion von Radio Moskau arbeitete. Später bekam er eine Rente der Roten Hilfe, sein Freund Erich Weinert unterstützte ihn ebenfalls.

Die heutigen Straßenmagazine haben mit Kommunismus nichts mehr am Hut. Immerhin bewahren sich die meisten einen sozialkritischen Touch. Das Straßenmagazin draußen!, 1994 von dem kürzlich verstorbenen langjährigen jW-Redakteur Peter Wolter in Münster gegründet, eckte beispielsweise unter dessen Leitung mit seinen bestens recherchierten und provokativen Artikeln regelmäßig beim katholischen Klerus und konservativen Kräften der Stadt an.