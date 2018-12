»Recht auf Abtreibung kommt eher früher als später«

Protest mit Tradition: Eine Frau trägt bei einer Demonstration in Buenos Aires ein grünes Tuch (31.5.2018) Foto: Marcos Brindicci/REUTERS

Die Kampagne für das Recht auf Abtreibung besteht in Argentinien seit mehr als zehn Jahren. Weltweit sichtbar wurde sie im Februar dieses Jahres, als Zehntausende Frauen auf den Straßen von Buenos Aires grüne Tücher in die Luft hielten. Was hat es mit diesem Symbol auf sich?

Die Sache mit dem grünen Tuch war eine wirklich gute Entscheidung, die eigentlich zufällig zustande kam. Im Jahr 2003 tauchte das Tuch erstmals auf dem nationalen Frauentreffen in Rosario auf. Damals gab es weder Logo noch Schriftzug, die Kampagne wurde gerade erst erarbeitet. Einige Frauen dachten an eine Farbe zur Identifizierung und gingen nach dem Ausschlussprinzip vor. Blau ist die Nationalflagge, das war zu patriotisch. Gelb ist die Farbe des Papstes. Weiß sind die Kopftücher der Madres de Plaza de Mayo, die sich seit der Militärdiktatur für die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Es gab einen Konsens darüber, dass es ein Tuch sein musste, diese Frauen haben es bereits als Zeichen des Kampfes geprägt. Rot als Farbe der revolutionären Linken? Wir wollten alle Frauen ansprechen – zu der damaligen Zeit gab es nur wenige Frauen, die sich offen als Feministinnen bezeichneten. Erst mit dem Start der Kampagne im Jahr 2015 stand das grüne Tuch offiziell für unsere drei Grundsätze: Sexualunterricht, um zu entscheiden; Verhütungsmittel, um nicht abzutreiben; legale Abtreibung, um nicht zu sterben.

Gegner der Kampagne, die sogenannte Provida-Bewegung, tragen auf Demonstrationen blaue Tücher. Wie stark hat das Thema die Gesellschaft inzwischen gespalten?

Ich würde nicht von einer Spaltung reden, sondern eher von Abstufungen. Die Diskussion durchdringt die gesamte argentinische Gesellschaft, von politischen Einstellungen und sozialen Klassen bis hin zu Basisbewegungen. Die militanten Gegner sind alle »Antiderechos«: Sie sind gegen jeden Zugewinn an formalen Rechten, gegen die Ehe für alle, gegen Sexualunterricht, gegen die freie Wahl der Geschlechtsidentität. Die Antiderechos gehören zu den rechten Flügeln der Parteien, zu einer politisch-ökonomischen Gruppe mit religiösen Einflüssen.

Wie passt es da ins Bild, dass die rechte Regierung unter Mauricio Macri die Debatte befürwortet hat?

Macri verfolgt eine neoliberale Wirtschaftsordnung und hat Verbündete in der politischen Rechten. Er hat nie explizit die Kampagne unterstützt – als Privatmann hat er sich »für das Leben«, also gegen ein Recht auf Abtreibung, ausgesprochen. Er hat lediglich die Debatte im Kongress zugelassen und die Abgeordneten ohne Fraktionszwang entscheiden lassen.

Zuletzt wurde in den Medien immer wieder von Anfeindungen gegenüber Frauen berichtet, die das Tuch öffentlich trugen.

Die Angriffe haben seit der Abstimmung im Senat im August zugenommen, bei der die Legalisierung von Abtreibungen knapp scheiterte. Antiderechos versuchen auf der Straße immer wieder, Frauen das Tuch abzunehmen oder sie beschimpfen sie, besonders außerhalb der Innenstadt und in den Provinzen. In Sante Fe wurde zuletzt die Stadträtin Vanesa Oddi angegriffen. Die Schülerinnen und Schüler einer Schule in Don Torcuato, einem Ort in der Peripherie von Buenos Aires, reagierten mit einer »grünen Welle«, als zwei Mitschülerinnen der Zutritt zum Unterricht untersagt wurde. Sie hatten sich geweigert die grünen Tücher, wie von der Direktorin angeordnet, abzunehmen. In einer katholischen Privatschule in Buenos Aires wird nun den Eltern bei der Einschreibung ihrer Kinder ein Dokument zur Unterschrift vorlegt, mit dem sie sich klar für die Verteidigung des Lebens von der Empfängnis an aussprechen müssen. Es gibt auch Frauen, denen das grüne Tuch oder Fotos davon in »sozialen Netzwerken« bei der Jobsuche zum Verhängnis werden. Dennoch sind wir überzeugt, dass das Recht auf Abtreibung eher früher als später durchgesetzt werden wird.