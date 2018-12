Nachschlag: Erste Bürgerpflicht

»Schließt euch uns an« – Protest der »Gilets jaunes« im französischen Biarritz (5.12.2018) Foto: Bob Edme/AP/dpa

Die Proteste der »Gelbwesten« in Frankreich haben eines bewirkt: Emmanuel Macrons Regierung hat die drastische Erhöhung der Mineralölsteuer zurückgenommen. Konkreter geht es kaum. Als Vorbild für Deutschland seien die Aktionen in Paris und anderen Landesteilen aber nur dann zu sehen, wenn man sich hier noch chaotischere Zustände wünsche und »ein weiteres Aufpeitschen des gesellschaftlichen Klimas«, meint Markus Feldenkirchen, politischer Autor beim Spiegel, in seinem Radio eins-Kommentar. Merke: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und wage hierzulande niemand etwas Ähnliches. Fel­denkirchen weiter: »Da sieht sich nun der Anführer der einen Bewegung, Emmanuel Macron, den wütenden Leuten der nächsten Bewegung, den ›Gelbwesten‹ gegenüber, und keiner weiß, wie’s weitergeht.« Die Bezeichnung der Antagonisten in diesem Konflikt als »Bewegungen« hat Feldenkirchen nicht exklusiv: Sie kommt immer dann ins Spiel, wenn von Klassengegensätzen nicht gesprochen werden soll. (mis)