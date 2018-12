Kampf um die Straße

Weiße Nationalisten und Gegendemonstranten (Charlottesville, 12.8.2017) Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Die Vorführung des Dokumentarfilms »Charlottesville: Our Streets« bot die Möglichkeit, sich über rechte Gewalt in den USA und Deutschland sowie den Widerstand dagegen auszutauschen. Dazu eingeladen waren der US-amerikanische Filmemacher Jackson Landers aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia sowie Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen. Der kleine Saal der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte war am 26. November bis auf den letzten Platz gefüllt. Gemeinsam mit der Schriftstellerin Esther Dischereit hatte die Stiftung eine von zwei Vorführungen des Films in Deutschland organisiert. Motiviert hat sie der Umstand, dass »viele Aspekte in den USA Vorkommnissen in Deutschland ähneln«, so Dischereit. Auch ein Jahr nach den neonazistischen Ausschreitungen im US-Städtchen Charlottesville geht die Debatte über rechte Gewalt und den Umgang damit weiter.

Mit Beginn des letzten Präsidentschaftswahlkampfes in den USA hatte landesweit die rechte Präsenz auf den Straßen zugenommen. Im selben Maße entstand aber auch eine Vielzahl antifaschistischer Gruppen, die sich den Neonazis – notfalls auch bewaffnet – in den Weg stellen. Insofern hätte der rechte Aufmarsch am 12. August 2017 in dem 50.000 Einwohner zählenden Ort in Virgina eine von vielen Demonstrationen werden können. Statt dessen wurde Charlottesville national und international zum Symbol rechter Gewalt. Unter dem Motto »Unite the Right« kamen etwa 5.000 Menschen zusammen – und damit wurde diese Kundgebung der größte rechtsradikale Aufmarsch der letzten Jahrzehnte in den USA. Am Ende des Tages gab es 39 Verletzte und eine tote Antifaschistin. Die 32jährige Heather Heyer starb, nachdem der Neonazi James Field mit seinem Fahrzeug in eine große Gruppe Linker gerast war. Die Ereignisse zeigt der Film, der Anfang nächsten Jahres auf Netflix zu sehen sein wird, in chronologischer Abfolge und lässt dabei unterschiedliche Akteure zu Wort kommen.

Kritisch wird besonders die Rolle der Polizei in den Blick genommen, die sich über einen langen Zeitraum sehr zurückgehalten und dadurch eine Eskalation befördert hat. Noch sind nicht alle Untersuchungen zum Einsatz abgeschlossen, doch weist Landers darauf hin, dass »nicht wenige Polizisten mit der rechten Bewegung in den USA sympathisieren«. Auch in Chemnitz war auffällig, dass die Polizei die Rechten über lange Zeit gewähren ließ. Dort kamen nach der Tötung von Daniel H. am Rande eines Stadtfestes in der Nacht zum 26. August innerhalb weniger Stunden etwa 800 Neonazis zusammen. Nur einen Tag später nahmen bereits 6.000 Personen an von rechten Gruppen organisierten Protesten teil. Auch wenn die Polizei inzwischen zumindest eingesteht, dass sie mit zu wenigen Beamten vor Ort war, zeigen die Entwicklungen in Chemnitz auch, dass eine gut organisierte extreme Rechte dynamisch agieren kann. Mit Blick auf die Geschehnisse in Charlottesville macht Danilo Starosta deutlich, dass »es nur ein glücklicher Umstand war, dass der rechte Aufmarsch am 27. August in Chemnitz nicht in Gewalt umgeschlagen ist«. Er sieht die extreme Rechte an einem Punkt, wo sich die »Akteure als Aufständische« wähnen, »Ereignisse wie in Charlottesville sind dann die Konsequenz«. Um dagegen effektiv vorgehen zu können, braucht es für Starosta wieder »mehr bundesweite Vernetzung«, und auch vor Ort müssten »Teile der Stadtgesellschaft motiviert werden«. In den USA griffen »verschiedene Komponenten des Widerstandes ineinander«, betont Landers und verweist dabei immer wieder auf die Rolle antifaschistischer Gruppen, die an vielen Fronten kämpfen. In Deutschland wiederum fehle zusehends ein ungehorsames Moment. Denn die Versammlungsbehörden seien, so Starosta, »erst ab einem gewissen Grad von Gegenprotest und ungehorsamen Aktionen dazu gezwungen, sicherheitstechnisch anders über rechte Versammlungen zu entscheiden« und ihnen nicht mehr nur den roten Teppich auszurollen. Entsprechende Probleme hat die extreme Rechte in Deutschland zur Zeit tatsächlich selten.