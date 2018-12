Wo die Tür klemmt

»Man ist sofort voll bedient«: Verge (Bruno Ganz) und Jack (Matt Dillon) auf dem Schleichweg Foto: 2018 Concorde Filmverleih GmbH

Schluck. Spei. Schauder. Wieder einmal steht da die dunkelste Schattenschwärze, gleichsam der Urgrund des Realen, am Anbeginn einer weiteren komischen Großanstrengung des erratisch stets bemühten dänischen Filmemachers Lars von Trier. Sie heißt »The House that Jack Built«.

Zumindest kein schlechter Titel. Er geht auf einen Kinderreim zurück. Are­tha Franklin hatte Ende der 60er einen kleinen gleichnamigen Hit. Für Connaisseure Trierscher Bemühungen mag es wichtiger sein, dass in einer Bordellszene in seinem Film »The Element of Crime« (1984) eine Prostituierte hinter einem Käfiggitter einem kleinen Jungen ein paar Verse aus jenem Kinderreim vorliest, während ein u. a. mit einer Mordserie beschäftigter Zitat-Detektiv eine Suppe löffelt. So was kann man sich alles einbrocken, wenn Kunst ins Haus steht.

In dem Film wird dann tatsächlich ein Haus gebaut. Es wird nicht fertig. Das Haus: Allegorie von Werk und Gewerk.

Doch zurück zur Auftaktschwärze. Diese begleitet zunächst ein Dialog zweier Männerstimmen, die in eine Art philosophische Grundsatzdebatte verstrickt zu sein scheinen. Die Stimmen gehören Matt Dillon und Bruno Ganz. Und sobald man die verschnupft schnarrende Theaterstimme des letzteren mit steinschwerem Schweizer Akzent das hohle Schulbildungsenglisch der Trierschen Dialogkunst wegnuscheln hört, ist man eigentlich sofort voll bedient; das können ja heitere Stunden werden ...

Von Beginn an ist das als Zumutung ausgelegt, eine, die sich auf mehr als zweieinhalb Stunden erbarmungslos hinziehen und in immer erbarmungslosere Gefilde erstrecken wird.

Die Umstände des Dialogs bleiben zunächst – hahaha – im Dunkeln. Handelt es sich um eine Therapiesitzung? Dafür redet der Analytiker (Ganz) zu gern. Ist es eine Art Verhör? Dafür wird nicht nachdrücklich genug nachgefragt. Eine Beichte? Dafür ist der mutmaßliche Beichtvater zu ungeduldig und zudem spürbar entnervt von der narzisstischen Angeberei des Gegenübers. Was immer das Gespräch darstellt, es scheint ziemlich abgekartet.

Formal knüpft »The House that Jack Built« an, wo Triers »Nymphomaniac«-Filme (2013) aufgehört haben. Wieder bildet eine Debatte an unwirtlichem Ort den Rahmen. Wieder werden einzelne Argumente/Motive mit absichtlich dämlichen Lehrfilmen sowie zahllosen Exempeln aus Kunst, Kulturgeschichte (Jagd, Weinbau, Architektur), Literatur, Kino (Triersche Selbstzitate u. v. a. m.) illustriert. Wieder ist der Gegenstand dieser Illustration letztlich die dreiste Erzdummheit dieser Bemühung selbst, aber soweit sind wir noch nicht.

Tatsächlich soll in dem Dialog etwas exemplifiziert werden, anhand von fünf Fallbeispielen, fünf Episoden des Films, die Tötungsdelikte der Titelfigur Jack (Dillon) in Szene setzen und sich in Sachen Sadismus, Opferzahl, Blutmenge und Irrsinn grotesk steigern. Jack ist Serienmörder, von Beruf angeblich Ingenieur, dem Ideal nach Architekt. Irgendwo im Wald baut er das Haus seines Ideals. Von der Baustelle aus kann er eines Tages den verheerenden Vulkanausbruch am Mount St. Helens beobachten. Was einen sich durch die Jahrhunderte (von der Trichterform der Danteschen Hölle bis zu Sade und dem Erhabenen des 18. Jahrhunderts) ziehenden literarischen Topos herbeizitiert, aber auch Zeit und Ort des Geschehens näher zu bestimmen hilft – es muss um den 18. 5. 1980 herum im US-Bundesstaat Washington gewesen sein.

In der ersten Episode hat eine Frau (Uma Thurman) eine Autopanne, und ihr Wagenheber (engl. »jack«) ist kaputt. Im Auto von Jack, der Figur, schwadroniert sie nervtötend über die Physiognomie von Serienmördern. Die Kamera fährt immer mal wieder kurz auf den Wagenheber, der bedrohlich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz liegt. Es kommt, wie es kommen muss. Jack zerschlägt mit dem »jack« ihr Gesicht, das zu allem Überfluss mit einem kubistischen Gemälde überblendet wird. Von Kain, »dem Patron der ganzen Mördergilde« (Ortega y Gasset, »Über die Jagd«), an sollen die Mörder Genies gewesen sein: »All the Cains were men of genius« (Thomas de Quincy, »Der Mord als schöne Kunst betrachtet«). Das ist freilich schon ziemlich kalter Kaffee, den Trier natürlich nie ohne selbstschützende Ironie auftischt. Es folgen weitere Morde nach den Regeln der Abzählreime, rhetorischen Umkehrungen usw. – eine Episode verwandelt eine unterweisende Rede über das Ethos der Jagd in eine reale Jagd auf eine Mutter und ihre zwei Söhne (Referenzen: Ortega y Gasset und Alain Robbe-Grillet), eine andere zeigt den Versuch, eine Menschenkette mit nur einer Kugel, eine mit Vollstahlmantel – »full metal jacket« –, zu erschießen. Aber ist ein lahmer Scherz es wert, stundenlang vornehmlich Frauen demütigen, quälen, zerschnippeln zu lassen?

Die über das Gemetzel gegossene Kultursoße ist verdammt zäh. Es geht da um das Verhältnis von Licht und Schatten, von Tiger und Lamm bei William Blake (nebst vielen seiner Bilder), von Wolf und Lamm in der Äsopschen Fabel, von Raubvogel und Lamm in Nietzsches »Genealogie der Moral« usw. Wie um zu illustrieren, dass die Erzdummheit der Filme des Lars von Trier endgültig in den Terror der Langeweile umgeschlagen ist, entpuppt sich die Bruno-Ganz-Figur als jener Vergil, der einem gewissen Dante als Reiseführer in den Wäldern und Schluchten der Hölle diente. Hinter einer klemmenden Tür (die pars pro toto für die Klemmigkeit des Gesamtunternehmens stehen mag) in dem Kühlhaus, wo Jack seine Leichen stapelt, befindet sich ein Schleichweg zur Hölle, wohin es zu fahren gilt und in deren Abgrund schließlich ein gleißendes Licht den Film gleichsam verbrennt. Vom Schatten ins Licht, Luzifer, Lichtbringer, große Leuchte, hahaha. Und danach nada, nix, nitschewo, wenn man nicht ohnehin längst eingeschlafen ist.