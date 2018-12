»Okay: one more!« (Julia Holter) Foto: JOSE COELHO/EPA

Wenn am vergangenen Dienstag eine Kamera den Zuschauerraum bei Julia Holters Gastspiel in den Bochumer Kammerspielen eingefangen hätte, wären ungewöhnlich viele geschlossene Augen aufgefallen. Zahlreiche Besucher konnten nicht anders, als sich dem Sound hinzugeben – und ihren Empfindungen nachzuspüren. Schwimmen, fliegen, träumen: Sinnliche Übergangsstadien sind es, die Holters Musik ausmachen.

Das Album »Aviary«, das Holter gerade in Deutschland vorstellt, ist ihr fünftes. Der Vorgänger »Have You in My Wilderness« (2015), von dem sie in Bochum drei Songs spielte, war ein Kritikerhit und Album des Jahres in mehreren Popmagazinen (u. a. Rolling ­Stone, Mojo, Uncut). Es hatte fein konstruierte Songs, unter deren schimmernder Oberfläche sich immer wieder (Unter-)Bewusstseinsströme musikalisch und perspektivisch Bahn brachen, mit innovativen Rhythmen, traumschönen Melodien und dieser klaren, federleichten Stimme. Auf »Aviary« (deutsch: das Vogelhaus, die Voliere) übernimmt das Unterbewusstsein jetzt ganz die Führung. Songstrukturen sind nur noch in Ansätzen auszumachen, es wimmelt von Klängen, mal dissonant, dann wieder zart melodisch: purer Klang, dem Form oder Bedeutung nachgeordnet sind. Der Klang dieser Welt.

Der Albumtitel wurde angeregt durch eine Zeile in einer Kurzgeschichte der libanesischen Schriftstellerin und Malerin Etel Adnan: »I found myself in an aviary full of shrieking birds«, in Holters Augen eine Metapher für die Kakophonie sowohl äußerlichen als auch innerlichen Gebrabbels, angesichts dessen es schwer fällt, eine Identität zu finden. Holter gibt keine Antwort, sondern drückt diese Frage, dieses Ringen um Klarheit aus. Man hört den Wahnsinn, von dem wir umgeben sind, und man hört, wie dieser immer wieder in eine Form von Zukunft und zerbrechlicher Schönheit überführt wird.

Dazu tragen die fabelhaften Musiker der sechsköpfigen Band bei, deren Einsätze den gerade angesagten Richtungs- oder Stimmungswechsel nachzeichnen; zeitweise macht es den Eindruck, als ob sich die Musiker in Stimmen, die sie hören, einfühlen. Der Sound im gut gefüllten kleinen Saal des Bochumer Schauspielhauses ist exzellent: Kein Einsatz geht unter, in der Kakophonie sind alle Einzelheiten auszumachen, und vor allem die Stimme Holters ist da. Präsent. Die Musikerin ist eh die Schau: So groß in Anspruch und Umsetzung die Musik ist, so bescheiden und ungekünstelt gibt sie sich auf der Bühne. Ab und zu trinkt sie aus einem am Mikroständer abgestellten Weinglas – man könnte ihr stundenlang dabei zusehen. Dann kichert sie, weil ihr etwas Neues durch den Kopf geht zwischen den Songs und den seltenen Ansagen.

Wie manchen anderen Musikerinnen dieser Tage geht es Holter darum, Mitgefühl und Demut zu suchen in einer Welt, in der Empathie ihren Platz verloren zu haben scheint. Die Gründe dafür kann man im Neoliberalismus finden, im Kapitalismus, in der allgemeinen Misogynie. Joan as Police Woman, Natalie Prass, Courtney Marie Andrews, um nur einige zu nennen, haben alle in diesem Jahr sehr gute Alben vorgelegt, in denen es um die Bedeutung von Empathie ging, in direkter oder angedeuteter Reaktion auf die Präsidentschaft Donald Trumps und die in ihr zum Ausdruck kommenden Tendenzen. Holters Album ist das universellste in dieser Reihe, das anspruchsvollste, in dem sie Empathie wirklich erklingen lässt.

Wen kümmert es, was andere sagen? Ich werde lieben – »Who cares what people say? I shall love« heißt es in dem letzten Song der Setlist, bevor sich Holter doch noch (»Okay: one more!«) zur Zugabe bitten lässt. »Why Sad Song« ist es, auf dem Album der letzte Track. Das letzte Wort darin, ohrenbetäubend leise und nachhallend: »Forgiveness«.