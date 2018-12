Instabiler Staat

Attentat kroatischer Nationalisten auf König Alexander I. in Marseille (9.10.1934) Foto: picture alliance/akg-images

Aus der zeitlichen Distanz von hundert Jahren vergisst man leicht, mit welcher Begeisterung sich die politischen Eliten der Serben, Kroaten und Slowenen ursprünglich an die Errichtung eines neuen südslawischen Staates gemacht hatten. Das am 1. Dezember 1918 gegründete Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen wurde dabei von der serbischen Karadordevic-Dynastie angeführt, Serbien stand im Ersten Weltkrieg schließlich auf der siegreichen Seite. Auch hatten die Serben bereits vor dem Krieg einen unabhängigen Nationalstaat, während Kroaten, Slowenen und eine bedeutende serbische Minderheit die südlichen Teile Österreich-Ungarns besiedelten.

In einer staatlichen Vereinigung sahen alle beteiligten Seiten vor allem die Wahrung gemeinsamer Interessen. An erster Stelle stand dabei der Schutz vor etwaigen territorialen Aspirationen der Nachbarn. Auf der einen Seite würden die Serben, wenn sie sich einem Jugoslawien nicht anschlössen, das erklärte Kriegsziel, alle Serben in einem Staat zu vereinigen, nicht erreichen können. Auf der anderen Seite riskierten die Kroaten und Slowenen, blieben sie einer jugoslawischen Vereinigung fern, große Teile ihres Territoriums an Italien zu verlieren. Gleichzeitig erleichterte aber auch die große Popularität der jugoslawischen Idee, die durch den Zusammenbruch des Habsburger Staates noch einmal erneuert wurde, eine erfolgreiche Vereinigung.

Eine Nation, drei Namen

Dennoch kristallisierte sich recht rasch heraus, wie unterschiedlich die Erwartungen eigentlich waren. Der jugoslawische Staat setzte sich nämlich aus viel mehr ethnischen Gruppen zusammen, als nur aus Serben, Kroaten und Slowenen. Die ethnische Partikularität der Montenegriner, Mazedonier und slawischen Muslime war noch nicht anerkannt, und der Staat hatte auch signifikante Minderheiten, allen voran Deutsche, Ungarn und Albaner.

Die Verfassung des Königreiches schrieb einen zentralisierten und unitaristischen Staat fest, unter der Vorannahme, dass die Südslawen eine Nation mit lediglich drei verschiedenen Namen seien, dass deren Differenzen minimal seien und sich im Laufe der Zeit auflösen würden. Die Grenzen eines solchen Modells sollten jedoch sehr bald sichtbar werden. Die Entwicklung distinktiver ethnischer Identitäten von Serben, Kroaten und Slowenen war 1918 nämlich überwiegend abgeschlossen. Der Versuch, diese Differenzen durch eine übernationale Identität zu überbrücken, war lediglich in kleineren Intellektuellengruppen erfolgreich. Eine jugoslawische Massenbewegung war schwer realisierbar, da der Großteil der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung schon vor dem Aufkommen des Nationalbewusstseins konfessionell voneinander getrennt war.

Was die ganze Sache noch erschwerte, war der Umstand, dass das unitaristische jugoslawische Modell in der Praxis eine politische Hegemonie der Serben begünstigte, die wiederum auf der Dominanz der serbischen politischen Eliten und der Armee gründete. Zur Zeit der Verfassunggebenden Nationalversammlung (1920/21) etablierte sich eine effektive Teilung zwischen zentralistischen serbischen Parteien, unterstützt durch die Muslime, und föderalen kroatischen und slowenischen Parteien sowie Republikanern und Kommunisten. Die zentralistische Belgrader Politik indes verschreckte sehr bald selbst die bis 1918 in Österreich-Ungarn lebenden Serben, die meisten von ihnen unterstützten den Föderalismus. Die kroatischen Nationalisten, angeführt durch die Kroatische Bauernpartei (Hrvatska seljacka stranka), avancierten dabei zu den größten Kritikern des Zentralismus, auch aufgrund des Umstandes, dass Kroatien innerhalb der Habsburger Monarchie über signifikante Rechte verfügt hatte und in einem zentralistischen Jugoslawien einen Verlust seiner Staatlichkeit erblickte.

Königsdiktatur

Die 1920er Jahre waren durch wiederkehrende Konflikte geprägt, die zentralistisch orientierten serbischen Parteien saßen nahezu durchweg an den Schalthebeln der Macht, während die Heterogenität der Opposition einen effektiven Widerstand erschwerte. Das Land war instabil und politisch blockiert, unfähig, zwischen den konkurrierenden Nationalitäten und sozialen Gruppen zu vermitteln. Ihren Kulminationspunkt erreichten die Gegensätze im Juni 1928, als ein serbischer Parlamentsvertreter von der nationalistisch-monarchistischen Radikalen Volkspartei (Narodna radikalna stranka) drei Abgeordnete der Kroatischen Bauernpartei erschoss, darunter auch deren Vorsitzenden Stjepan Radic.

Dieses Ereignis veranlasste wiederum König Alexander, die Nationalversammlung aufzulösen und die Verfassung zu suspendieren. Am 6. Januar 1929 proklamierte er eine auf ihn zugeschnittene Königsdiktatur. Der Staat wurde schließlich im Oktober 1929 offiziell in »Königreich Jugoslawien« umbenannt, und administrativ nach geographischen, weniger nach ethnischen Linien aufgeteilt. Im Grundsatz versuchte der König, die unitaristische Idee einer einzigen jugoslawischen Nation durchzusetzen, den Zentralismus zu stärken sowie jegliche Versuche einer nationalen Distinktion von Serben, Kroaten und Slowenen zu unterdrücken. Auf lange Sicht jedoch vertieften diese Maßnahmen die nationale Spaltung.

Auch ökonomisch und sozial ging es dem Land schlecht. Die regionale Entwicklung des Königreichs war extrem ungleichmäßig, und die Klassenunterschiede waren groß. Das erzeugte mindestens soviel Spannung wie die nationale Frage. Dennoch waren die meisten Parlamentarier vor allem mit nationalistischen Debatten und kaum mit der sozioökonomischen Entwicklung des Staates beschäftigt. Die sich selbst erhaltende Staatsbürokratie war aufgebläht, ineffizient und korrupt, das Königreich hoch verschuldet und von ausländischen, vor allem deutschen Kapitalinteressen abhängig.

Deutscher Einfluss

Am 9. Oktober 1934 fiel König Alexander I. bei einer Auslandsreise in Marseille einem Attentat eines faschistischen Anhängers der kroatischen Ustascha zum Opfer, was zu einer außenpolitischen Abwendung von Frankreich und einer Annäherung an das Deutsche Reich führte. Innenpolitisch blieb das Land gespalten. Im August 1939 kam es zu einer Einigung mit der kroatischen Opposition: Die sogenannte Banschaft Kroatien erhielt weitgehende Autonomierechte. Die Zustimmung Belgrads war dabei nicht zuletzt der gewachsenen Abhängigkeit von Deutschland geschuldet, wo die kroatischen Führer politisch Einfluss nahmen.

Als Adolf Hitler im März 1941 den Beitritt zum Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Japan und Italien forderte, gab das jugoslawische Königshaus unter Prinz Paul von Jugoslawien nach. Zwar kam es unmittelbar danach zu einem Putsch von probritischen Offizieren, die den jungen Peter II. zum König ernannten und Jugoslawien für neutral erklärten. Aber die neue Regierung konnte sich nicht halten. Am 6. April marschierte die Wehrmacht ohne Kriegserklärung ins Land ein und zerschlug Jugoslawien. Nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation am 17. April 1941 begaben sich der neue König und die Regierung ins britische Exil. Das Königreich Jugoslawien hatte damit de facto seine Existenz eingebüßt, auch wenn es noch bis zum November 1945 dauern sollte, bis Peter II. offiziell abdankte.