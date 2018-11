Tränengas gegen Flüchtlinge

Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Mexiko hat nach dem Einsatz von Tränengas gegen Migranten aus Mittelamerika an der US-Grenze Konsequenzen gefordert. Es werde erwartet, dass die USA den Einsatz von »nichttödlichen Waffen« in Richtung Mexiko gründlich untersuchen, betonte das mexikanische Außenministerium in einer diplomatischen Note an die US-Botschaft in Mexiko-Stadt am Montag (Ortszeit).

Am Sonntag hatten Washingtons Grenzwächter an einem Übergang Tränengas auf die mexikanische Seite abgefeuert. Auch Frauen mit kleinen Kindern mussten sich vor der Attacke in Sicherheit bringen (Foto). (dpa/jW)