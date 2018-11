Die Gesichtszüge spiegeln Melancholie

Lotte Laserstein: »Abend über Potsdam«, 1930 Foto: © VG Bild-Kunst, Bonn 2018/ Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Roman März

Erblickt man das erste Gemälde in der Ausstellung »Lotte Laserstein – Von Angesicht zu Angesicht« im Frankfurter Städel-Museum, so bietet sich eine kleine Überraschung. Die Künstlerin, allgemein im Umfeld der Neuen Sachlichkeit verortet, wartet mit einem Bildnis ihrer Großmutter in bäuerlicher Tracht auf, das 1924 entstand und dessen Ausformung in der Malerei des 19. Jahrhunderts wurzelt.

In Ostpreußen 1898 geboren, wuchs Lotte Laserstein in bürgerlichen Verhältnissen auf. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Mutter mit Lotte und der Schwester Käte nach Danzig zur Großmutter. Dort erhielt sie ersten Zeichenunterricht durch ihre Tante Elsa Birnbaum, die eine kleine Malschule unterhielt. 1912 übersiedelten die drei nach Berlin, wo Lotte im letzten Weltkriegsjahr Abitur machte. Drei Jahre später begann sie ein Studium an der Berliner Hochschule für Bildende Künste, was nach dem Ende des wilhelminischen Kaiserreichs auch für Frauen möglich war. Die Studentin schloss bei Erich Wolfsfeld 1927 ihr Meisterstudium ab. Damit gehörte sie zu den ersten akademisch ausgebildeten Malerinnen, was sie in zahlreichen Bildnissen, wo sie sich stolz mit Palette, Staffelei und Malkittel abbildete, unterstrich.

Das Jahr 1928 ließ sich gut an: Sie wurde durch die Beteiligung an der Frühjahrsausstellung der Preußischen Akademie der Künste bekannt. Auch erwarb die Stadt Berlin ihr Gemälde »Im Gasthaus«. Später sollten es die Nazis als »entartet« einstufen und beschlagnahmen.

Im selben Jahr nahm sie an einem von der Kosmetikfirma Elida initiierten Wettbewerb »Das schönste deutsche Frauenporträt« teil. Ihr »Russisches Mädchen mit Puderdose« wurde für die Endrunde ausgewählt und in der renommierten Berliner Galerie Fritz Gurlitt gezeigt. Die Malerin arbeitete in Folge häufig für Illustrierte und Modemagazine – ähnlich wie Jeanne Mammen. Daneben gründete sie eine eigene Malschule, um den Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern.

Beide Künstlerinnen waren prototypisch für die »neue Frau«. Das Korsett war passé; angesagt war bequeme, schicke Kleidung und ein modischer Kurzhaarschnitt. Denselben Typus bediente Traute Rose, Lasersteins langjährige Freundin und Muse. Vielfach hielt die Künstlerin ihre Freundin im Bilde fest. Solo mit schmückenden Accessoires: »weißen Handschuhen« oder »roter Kappe und karierter Bluse« (beide 1931), im Doppelporträt mit sich selbst oder als Akt.

Wie groß das Vertrauen der beiden Frauen ineinander und wie tief ihre Freundschaft war, zeigt sich in »In meinem Atelier« (1928) und »Vor dem Spiegel« (1930/31): Beide Male ist die Porträtierte nackt und die Malerin im Hintergrund an der Staffelei zu sehen. Die Bilder sind intim, nicht voyeuristisch. Ganz anders dagegen der kühle, ja obs­zöne Blick ihres Zeitgenossen Christian Schad auf dem Bild »Zwei Mädchen« von 1928. In der Gegenüberstellung wird der Unterschied zwischen Lasersteins »weiblicher Sichtweise« und dem »männlichen Objektblick« vieler Künstler (Otto Dix u. a.) besonders deutlich.

Im Mittelpunkt der Städel-Schau steht das großformatige Bild »Abend über Potsdam« (1930). Den Hintergrund bildet die Stadtlandschaft, davor haben sich fünf junge Menschen an einer weißgedeckten Tafel versammelt. Der Bildaufbau erinnert an klassische Darstellungen des Letzten Abendmahls. Die Gesichtszüge der Abgebildeten spiegeln Melancholie. Fürchten sie die Zukunft? Ahnen sie das Kommende?

Ab 1933 vermindern sich die Arbeitsmöglichkeiten der Malerin, drei Großeltern sind jüdischen Glaubens, Lotte Laserstein selbst ist christlich getauft. Ende 1937 flieht sie nach Schweden und versucht, Mutter und Schwester nachzuholen, was misslingt. Die Mutter stirbt im KZ, die Schwester überlebt im Berliner Untergrund, traumatisiert. Nur langsam gelang es Lotte Laserstein, im Exil Fuß zu fassen. Sie war gezwungen, ihren Stil zu verändern, sich dem Geschmack ihrer neuen Auftraggeber anzupassen. Die Farben hellten sich auf. Laserstein bleibt bis zum Ende in Schweden, wo sie 1993 in Kalmar stirbt.

In der Ausstellung befinden sich nur wenige Bilder aus den Jahren im Exil – insgesamt umfasst sie rund 40 Gemälde und Zeichnungen. Schwerpunkt sind Werke der »Glanzzeit ihrer allzu kurzen Karriere«, so Städel-Direktor Philipp Demandt. Auch für Laserstein waren es wohl die Zwanziger, die noch golden waren.