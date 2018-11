15 Minuten

Barcelona. Der frühere FC-Barcelona-Kapitän Andrés Iniesta hat in einem Fernsehinterview von Depressionen während seiner Zeit bei dem Topklub berichtet. Die Probleme hätten im Jahr 2009 begonnen, sagte der 34jährige dem spanischen Sender La Sexta. »Man fängt an, sich schlecht zu fühlen, irgendwie seltsam, und man kann es nicht erklären«, äußerte Iniesta, der seit dem Frühjahr beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe spielt. Vor allem der frühe Herzinfarkttod seines Freundes Daniel Jarque, des damaligen Kapitäns von Espanyol Barcelona, habe im August 2009 die Probleme ausgelöst. Er habe sich daraufhin in Behandlung begeben, so Iniesta. (dpa/jW)