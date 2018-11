Unvollständige Erinnerung

Deutsch-Französische Besprechung im Hôtel de Ville in Marseille mit SS-Sturmbannführer Bernhard Griese, Zweiter von links, und Bürgermeister Pierre Barraud, rechts (23.1.1943) Foto: Bundesarchiv, Bild 101I-027-1475-38/Vennemann, Wolfgang/CC-BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/)

Am 5. Dezember wird im Brüsseler Europaparlament der Europäische Buchpreis 2018 in der Kategorie »Roman« an die Journalistin Géraldine Schwarz verliehen, für ihr auf französisch und deutsch erschienenes Buch »Die Gedächtnislosen«. Titel, Thema und Form wie die Thesen der Autorin zur Erinnerungskultur versprechen eine anregende Lektüre, die Fülle von Informationen Sorgfalt und Seriosität.

Der schöne Titel »Die Gedächtnislosen« trifft auf den Zustand vieler Menschen jenseits und diesseits des Rheins nach der Befreiung vom deutschen Faschismus zu. Der deutsche Untertitel »Erinnerungen einer Europäerin« wirkt allerdings anmaßend und befremdend – man denkt an solche Grandes Dames der europäischen Geschichte wie die Auschwitz-Überlebende Simone Veil oder die frühere Alterspräsidentin des Europäischen Parlaments, Louise Weiss, Autorin von »Memoiren einer Europäerin«.

Das Thema ist aktuell und wichtig, geht es doch um einen Vergleich des Umgangs mit der Vergangenheit in Frankreich und Deutschland und um die Frage, ob die deutsche Erinnerungskultur in Europa vorbildlich ist und den extremen Rechten entgegenwirkt. Die Form ist überzeugend, wenn auch kein Roman. Die Autorin verknüpft die kleine mit der großen Geschichte, die Erinnerungen ihrer Familie mit dem realen Geschehen.

Die Geschichten ihrer französischen und deutschen Familien werden erzählt. Der deutsche Großvater väterlicherseits aus Mannheim, ein NSDAP-Mitglied, hat 1938 von der »Arisierung« eines jüdischen Unternehmens, einer Mineralölgesellschaft, profitiert. Die Großmutter verehrte Hitler.

Vom französischen Großvater mütterlicherseits – geschweige denn von der Großmutter – ist wenig zu erfahren, nur dass er Gendarm in der ›freien Zone‹ unter dem Vichy-Kollaborationsregime war, wohl ein Kommunist, in einer Region, in der Pétain-Anhänger Jagd auf Juden machten. Der Vergleich liegt für die Autorin nahe: hier Mitläufer – eigentlich profitierender Nazi –, da Mitläufer. Naziregime hier, Vichy-Regime dort.

Vermischungen und Andeutungen durchziehen das Buch und führen oft zur Bagatellisierung von Verbrechen. Die Autorin kritisiert zwar ihren deutschen Großvater, der sich nach dem Krieg weigert, den jüdischen Überlebenden zu entschädigen, und sich beklagt, dass er selbst wenig Geld hat und auch Opfer ist. Die Nebenbemerkung, dass der jüdische Unternehmer, dessen Familie in KZ ermordet wurde, »keine Armut erlebt« hat und behaglich »auf einer von Bäumen und Villen gesäumten Allee« am Rand des Michigansees lebte, soll entschuldigend wirken. Also war der Raub jüdischen Vermögens doch nicht so schlimm?

Beim Vergleich der Erinnerungskulturen wird die Bundesrepublik besonders gelobt – über Mitläufertum und Mittäterschaft werde heute diskutiert, die Deutschen zeigten Widerstandskraft gegen »Populismus und Rechtsextremismus«, während in der »DDR-Diktatur« der verordnete Antifaschismus und die Erinnerungspflicht hinderlich gewesen seien. Die Autorin bleibt die Erklärung schuldig, weshalb staatlicher Antifaschismus oder staatliche Erinnerungspflicht schlechter sind als die bundesdeutsche Verhinderung der Verfolgung von Naziverbrechen. Sie erwähnt auch nicht, dass zur westdeutschen Erinnerungskultur viele Straßen, Schulen und Kasernen gehören, die nach Nazigrößen benannt wurden. Auch nicht, dass Erinnerung auf der Basis einer korrekten Geschichtsdarstellung erfolgen sollte, und dass diese in der alten BRD meist gegen den Staat durchgesetzt werden musste.

Der These, dass Erinnerungsarbeit und -kultur einer Demokratie nützlich ist, und den völkischen, nationalistischen und rechten Tendenzen in Europa entgegenwirkt, und dem Plädoyer der Autorin für Gedächtnisarbeit kann man nur zustimmen. Allerdings bleibt sie auch hier die Antwort schuldig, weshalb extrem rechte Ansichten und Aktivitäten in der BRD – auch im Westen – in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Bei all der von ihr bewunderten vorbildlichen »demokratiefundierenden Vergangenheitsbewältigung«: Kann es sein, dass sie die soziale Situation vieler Menschen nicht kennt und sie die Folgen von Privatisierungen bagatellisiert? Ihr Vater war acht Monate als Projektdirektor bei der Treuhandanstalt mit der Privatisierung großer Industriebetriebe beauftragt. Privatisierungen, die auch von deutsch-französischer Korruption geprägt waren, zum Beispiel beim Verkauf der Leuna-Werke an Elf Aquitaine.

Ein Wort zum deutschen Text, der eine erweiterte und nicht wenig überarbeitete Fassung der französischen Originalausgabe darstellt (mit Vorwort 100 Seiten länger). Der Übersetzer (oder Interpret?) Christian Ruzicska sei hier gelobt, da er viele peinliche Fehler (falsche Namen und Zahlen in der französischen Ausgabe), und vor allem die Naziherrschaft verharmlosende und tendenziöse Beurteilungen korrigiert hat. In der Originalausgabe ist zum Beispiel von »heruntergekommenen« KZ (dt.: grauenvoll) die Rede, von Belästigungen (sic!) der Juden (dt.: Verfolgung). Es wird vom beispielhaften Verhalten des wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilten früheren Reichsministers für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, gesprochen, der nach dem Krieg seine Buchtantiemen jüdischen Organisationen großzügig geschenkt habe – eine Passage, die, wie viele andere, in der deutschen Ausgabe wohlüberlegt durch einen anderen Text ersetzt wurde. Es stellt sich die Frage, welche der beiden Ausgaben den Buchpreis erhält!

Das Buch mag viele Informationen vermitteln, leider auch viele Klischees im deutsch-französischen Vergleich (z. B. zwischen den Weihnachtsfeiern in Frankreich, die als »heidnische Orgie« beschrieben werden, in Deutschland hingegen als »Suche nach dem Reinen und Wesentlichen«!) und einseitige Beurteilungen. Schade um das interessante Thema.