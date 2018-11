Europa liebt dich

Regisseur Costa-Gavras (85) wird bei der Verleihung des 31. Europäischen Filmpreises mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der Filmemacher wird bei der Gala am 15. Dezember im spanischen Sevilla von der Europäischen Filmakademie (EFA) geehrt. Mit dem Preis wolle man einer Persönlichkeit Respekt zollen, die mit starker politischer Stimme nicht nur von Kollegen zutiefst respektiert, sondern auch weltweit vom Publikum gefeiert werde, teilte die Akademie am Dienstag mit. Costa-Gavras ist ein Meister des politischen Kinos. In Politthrillern wie »Z« (1969), »Der unsichtbare Aufstand« (1972) und »Vermisst« (1982) geht es um die Diktaturen in Griechenland, Uruguay und Chile, in »Music Box – Die ganze Wahrheit« (1989) um die Zeit des deutschen Faschismus. Zuletzt plante er einen Film über die »Gewalt und Gleichgültigkeit der Mitglieder der Euro-Gruppe, insbesondere Deutschlands«, gegenüber Griechenland, nach einem Text von Yanis Varoufakis. (dpa/jW)