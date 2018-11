»Wir wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen«

Die Organisierung von Fahrradkurieren kommt zunehmend ins Rollen Foto: EPA/ZSOLT CZEGLEDI/dpa

Am vergangenen Wochenende hat sich eine selbstorganisierte Gruppe von Fahrradlieferanten namens »La Pájara« in Madrid getroffen. Wofür steht »La Pájara«?

Der Name spielt auf den Zustand von Erschöpfung an. Das kennen Radfahrer, die für Lieferdienste Essen oder andere Dinge ausfahren, zur Genüge. Gleichzeitig bedeutet der Name soviel wie »kleiner Vogel«, und wir dachten, eine Brieftaube als Logo würde ganz gut zu unserer Tätigkeit passen.

»La Pájara« ist eine Genossenschaft. Viele von uns haben früher für große Unternehmen gearbeitet und für sie Lieferungen gefahren. Das ist eine sehr prekäre Arbeit, nahe der Scheinselbständigkeit: Man muss sich selbst versichern, hat weder bezahlten Urlaub noch Anspruch auf Krankengeld. Als Selbständiger hat man in Spanien zudem kein Recht auf Arbeitslosengeld. Auf der anderen Seite hat man in diesem System auch nicht die Freiheit zu entscheiden, ob, wann oder mit wem man arbeiten möchte. Und zu guter Letzt: Der Job ist sehr schlecht bezahlt. Daher war es uns ein Anliegen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und unsere Arbeitsbedingungen eigenmächtig zu gestalten.

Wie läuft die Arbeit in Ihrem Kollektiv genau ab?

Wir teilen uns die Aufgabe. Ich zum Beispiel mache ein bisschen von allem: Kommunikation, Lieferung, Verwaltung. Wir sind bislang sechs Mitarbeiter. An dem Projekt arbeiten wir bereits seit einem Jahr, offiziell gibt es »La Pájara« seit zwei Monaten.

Und wie läuft es bislang?

Wir bekommen viele Bestellungen. Wir leben aber nicht nur von Essenslieferungen, sondern machen nebenbei auch klassische Kurierarbeit.

Verlangen Sie ähnliche Preise wie die großen Lieferdienste?

Nein, und das ist auch nicht unser Ziel. Teuer sind wir nicht – wir verlangen einfach genug Geld für unsere Arbeit, damit wir davon leben können, auch noch am Ende des Monats. Für uns ist der Job als sogenannter Rider nicht etwas, das man parallel zum Studium macht oder nur für eine bestimmte Zeit. Wir machen ihn gerne, es ist schön und unterhaltsam. Allerdings geht es uns darum, dass unsere Arbeit auch gewürdigt wird.

Fahrradkuriere hat es schon lange gegeben, in dem Sinne machen wir nichts Neues. Die Arbeit wurde aber durch die Modelle der »kollaborativen Wirtschaft« (im Sinne von »Sharing Economy« oder Netzwerkökonomie, jW), die alles andere als kollaborativ ist, vollends prekarisiert. Es fehlt an einem rechtlichen Rahmen, um soziale Standards zu schaffen. Die bisherige Arbeitsgesetzgebung wurde von den neuen Technologien und digitalen Netzwerken überrannt. Seit dem 19. Jahrhundert kämpfen Menschen für Rechte wie Arbeitsschutz, Gesundheitsversorgung oder Rente. Das dürfen wir uns nicht von der »Gig Economy« (Teil des Arbeitsmarktes, bei dem Aufträge kurzfristig an Freiberufler vergeben werden, jW) nehmen lassen.

Ist es schwierig, mit finanziell gut ausgestatteten Firmen zu konkurrieren?

Ja, zum Beispiel weil wir wenig Mittel haben, um unser Projekt bekannt zu machen. Um das zu kompensieren, haben wir uns einem größeren Bündnis von Genossenschaften, das »Coopcycle« heißt und in Frankreich gestartet wurde, angeschlossen. Sie haben einen Open-Source-Code entwickelt, mit dem alle Beteiligten ihren Service online anbieten können, damit dort Kunden bestellen.

Es gibt also vergleichbare Projekte an anderen Orten?

Es gibt in ganz Europa ähnliche Projekte wie das unsrige. Die Gruppen haben sich nach und nach vernetzt. Ihre Mitglieder teilen das Bedürfnis, aus der Prekarisierung herauszukommen – dieses Motiv ist in ganz Europa präsent.

Am Wochenende hat sich die Plattform »Riders por derecho« (zu deutsch: Riders für Rechte, jW) getroffen. Das war das erste Treffen auf nationaler Ebene in Spanien, es kamen Arbeiter aus Barcelona, Valencia, dem Baskenland und anderen Orten. Wir werden uns weiter vernetzen, um unsere Rechte durchzusetzen.