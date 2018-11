Netanjahu gewinnt Freunde

Vorbild Bugs Bunny: Netanjahu illustriert Irans nukleare Fähigkeiten gegenüber der UN-Vollversammlung in New York (27.9.2012) Foto: Keith Bedford/REUTERS

Mit dem vorher nicht angekündigten Besuch von Idriss Déby Itno am Sonntag hat Israel einen weiteren diplomatischen Erfolg verbucht. Der Präsident des Tschad regiert sein Land seit 28 Jahren mit totalitären Mitteln. Die Opposition bezeichnet Déby als Tyrannen und wirft ihm neben gewohnheitsmäßigem Wahlbetrug auch weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen vor. Der mehrheitlich muslimische Staat in Zentralafrika hat seine Beziehungen zu Israel 1972 abgebrochen.

Am Sonntag kündigte Déby bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Benjamin Netanjahu eine »neue Ära der Zusammenarbeit mit der Perspektive einer Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen« an. Er sei »stolz«, in Israel zu sein, das ein »wichtiges Land« sei und ebenso wie der Tschad »gegen den Terrorismus« kämpfe. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte am Sonntag nicht namentlich bezeichnete »tschadische Sicherheitsquellen« mit der Behauptung, Israel habe dem Land zu einem früheren Zeitpunkt dieses Jahres Waffen und Geld für die Bekämpfung islamistischer Gruppen zur Verfügung gestellt. Sowohl Déby als auch sein Gastgeber hoben nach ihrem Treffen die »zentrale Bedeutung der Sicherheitszusammenarbeit« hervor.

Netanjahu, der im Oktober in Oman mit dessen Sultan Kabus bin Said zusammengetroffen war, kündigte bei seiner Pressekonferenz mit Déby an, dass es »sehr bald mehr solche Besuche in arabischen Ländern« geben werde. Konkret wurde er in diesem Zusammenhang jedoch nicht. Hani Marzouk, der im Büro des Premiers für Kontakte zu arabischen Medien zuständig ist, teilte gegenüber Journalisten mit, dass der kleine Inselstaat Bahrain Netanjahus nächstes Reiseziel sei. Dies wurde jedoch von selbigem Büro umgehend dementiert. Als sicher gilt nur, dass der israelische Wirtschaftsminister Eli Cohen zu einer von der Weltbank organisierten internationalen Konferenz eingeladen ist, die im April 2019 in Bahrain stattfinden soll.

In israelischen Medien kursiert auch ein Gerücht, dass Netanjahu in naher Zukunft den Sudan besuchen wolle. Dieser Behauptung widersprach am Montag jedoch der Chef der sudanesischen Regierungspartei mit der relativ schwachen Aussage, dass darüber noch nicht in der Staatsführung des Landes diskutiert worden sei. Unübersehbar ist aber, dass der international isolierte, finanziell von Saudi-Arabien abhängige Sudan ein engeres Verhältnis zu Israel sucht. Die Führung des Landes erhofft sich davon unter anderem bessere Aussichten auf eine Befreiung von US-amerikanischen Sanktionen.

Israelische Medien berichten, dass die Regierung sich vom Sudan Überflugrechte für die zivile Luftfahrt wünscht. Gleiches wird auch für den Tschad und die westlich davon liegenden Staaten Mali und Niger behauptet. Grund ist angeblich, dass sich dadurch die Flugzeit von Israel nach Südamerika um mehrere Stunden verkürzen könnte.

Neben Netanjahus Überraschungsbesuch in Oman sorgten in den vorigen Wochen auch zwei weitere Reisen israelischer Politiker für Aufmerksamkeit. Miriam Regev, Ministerin für Kultur und Sport, begleitete Ende Oktober das Judoteam ihres Landes in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die nationalistische Hardlinerin zeigte offen ihre Rührung, als dort erstmals die israelische Fahne gehisst und die Nationalhymne gespielt wurde.

Minister Israel Katz, der in einer seltsamen Kombination die Ressorts Verkehr und Geheimdienste leitet, nahm in der ersten Novemberwoche an einem Treffen arabischer Minister in Oman teil. Er legte dabei nicht nur mit diesen zusammen einen Schwerttanz aufs Parkett, sondern präsentierte auch ein vorläufig noch phantastisch erscheinendes Projekt: eine Bahnlinie, die Israel über Jordanien und Saudi-Arabien mit dem Persischen Golf verbinden und in Oman enden soll.