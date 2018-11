Untersuchung zu genmanipulierten Babys

Beijing. Chinas Regierung hat eine »unverzügliche Untersuchung« angeordnet, nachdem ein chinesischer Wissenschaftler die weltweit erste Geburt genmanipulierter Babys verkündet hat. Der Fall müsse in Übereinstimmung mit den Gesetzen behandelt werden, die auf dem Grundsatz basieren, für die Gesundheit der Menschen Verantwortung zu tragen, teilte die Nationale Gesundheitskommission in Beijing am Dienstag mit. (dpa/jW)