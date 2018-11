Klima retten mit Konzernen

Kohleausstieg: Greenpeace-Plakat an der deutschen Botschaft in London am 8. Oktober Foto: Peter Nicholls/REUTERS

Die Klimakatastrophe ist offenbar nicht mehr abzuwenden, aber ihr Ausmaß ließe sich noch abschwächen. Dafür müsste in vergleichsweise kurzer Zeit sehr viel passieren. Zum Beispiel müsste der Einfluss derjenigen Energiekonzerne zurückgedrängt werden, die von der Ausbeutung fossiler Energieträger profitieren. Danach sieht es derzeit jedoch nicht aus, in der Bundesrepublik nicht und weltweit ebensowenig. Von düsteren Aussichten lassen sich jedoch viele Menschen nicht entmutigen. Und so ist auch in der BRD die Umwelt- und Klimaschutzbewegung regelmäßig auf den Straßen oder im Hambacher Forst.

Ihr derzeitiges Ziel ist das Ende der Kohle als Energieträger. Deshalb haben für den kommenden Samstag zahlreiche Organisationen zur »Klima-Doppel-Demo« aufgerufen. Auf dem Gelände der Deutzer Werft in Köln und vor dem Berliner Kanzleramt sollen um 12 Uhr mittags die Kundgebungen beginnen. Am Dienstag vormittag haben Vertreterinnen und Vertreter von Greenpeace, dem World Wide Fund For Nature (WWF), der Naturfreunde Deutschlands, der Klimaallianz Deutschland und der Kampagnenorganisation Campact in Berlin über ihre politische Forderungen informiert.

Der Bundesregierung werfen sie vor, einerseits weltweit das Einhalten internationaler Klimaabkommen voranzutreiben, im eigenen Land aber notwendige Schritte wie den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung zu verzögern. Dabei sei es »mehr als an der Zeit, dass die Regierung Verantwortung übernimmt«, sagte Martin Kaiser, Kampagnengeschäftsführer von Greenpeace. Seine Organisation fordert, dass Bund und Länder den Strukturwandel in den von der Kohleindustrie abhängigen Regionen stärker finanziell unterstützen. Auch dürfe, so erklärte Kaiser, das letzte Kohlekraftwerk nicht später als im Jahr 2030 vom Netz gehen.

Auch Jörg-Andreas Krüger vom WWF betonte die Dringlichkeit politischen Handelns. Es sei »keine Zeit mehr zu verlieren«. Auf Nachfrage führte er aus, dass die auf Exportprofite getrimmte Volkswirtschaft der BRD mit der Verlagerung von Produktion ins Ausland auch Umweltrisiken ausgelagert habe. »Wenn wir dauerhaft exportieren wollen«, liege die Verantwortung für die desaströse Lage der Länder des globalen Südens in Deutschland.

Auf die Industrie müsse ebenfalls öffentlicher Druck ausgeübt werden, sagte Greenpeace-Kampagnenchef Kaiser. Aber ein Konsens mit den Energiekonzernen sei »extrem wichtig«. Auf Nachfrage erklärte er explizit, dass das Ziel eine »einvernehmliche Lösung« sei. Um Unternehmen zum richtigen Handeln zu bewegen, schlägt der WWF Sanktionen vor, falls einzelne Akteure gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Das bedeutet allerdings, dass Konzerne wie RWE wohl im Zweifel eher die Strafe zahlen, als ihren Raubbau einzuschränken. Insgesamt erscheinen die am Dienstag vorgebrachten politischen Forderungen dürftig angesichts der stets betonten Dringlichkeit.

Dass es tatsächlich brenzliger ist, als bisher angenommen, geht aus einem am Dienstag in Paris vorgestellten Bericht von Spezialisten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) hervor. Demnach müssen die Staaten ihre bisherigen Anstrengungen mindestens verdreifachen, wie die Deutsche Presseagentur am gleichen Tag berichtete. Nur dann könne das Ziel des Pariser Klimaabkommens – die weltweite Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf durchschnittlich zwei Grad Celsius zu begrenzen – noch erreicht werden. Andernfalls werde sich die Erdtemperatur um durchschnittlich etwa 3,2 Grad erhöhen. Diese gering erscheinende Temperaturänderung hat tatsächlich dramatische Folgen für die gesamte Weltbevölkerung. Gehen Wissenschaftler noch davon aus, dass man bei zwei Grad mehr katastrophale Klimafolgen noch verhindern kann, wären sie bei stärkerer Erderwärmung unvermeidbar.

Die 24. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP24) findet vom 3. bis 14. Dezember im polnischen Katowice statt. Nachdem nun der Abschlussbericht der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (kurz: Kohlekommission) auf das nächste Jahr verschoben worden ist, gehe aus Sicht von Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz die Bundesregierung mit leeren Händen nach Polen.