Im Höhenflug

»Die eigenen Fähigkeiten zur Machtprojektion ausbauen«: Heiko Maas (SPD) während einer Konferenz im Juni 2018 Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Das Schlagwort fiel ganz am Anfang der Rede: »Great Power Competition« (Großmachtkonkurrenz). Und Außenminister Heiko Maas kam gestrigen Dienstag auf dem diesjährigen Berlin Foreign Policy Forum (Forum Außenpolitik) erst richtig in Fahrt. Die EU müsse sich »in einem geopolitischen Umfeld behaupten, das durch einen immer schärferen Wettstreit zwischen Großmächten bestimmt wird«, erklärte Maas. Dabei »dürfen wir nicht zulassen, dass Europa zerrieben wird zwischen den Machtpolen«. Dazu gebe es aber nur einen einzigen Weg – man müsse den Zusammenhalt in der Union stärken: »Europas internationale Gestaltungsmacht, die steht und fällt mit seiner Geschlossenheit.« Dem deutschen Außenamtschef hörten – wie jedes Jahr auf dem Berlin Policy Forum, das von der einflussreichen Hamburger Körber-Stiftung in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt abgehalten wird – um die 250 Politiker, Regierungsvertreter, Experten und Journalisten zu. Die Konferenz gilt als das vielleicht wichtigste Treffen des diplomatischen Establishments in der deutschen Hauptstadt.

Über einen Mangel an hochkarätigen Konferenzen zu den Topthemen der gegenwärtigen Außenpolitik kann sich die Bundesrepublik in diesen Tagen nicht beklagen. Gestern um 9 Uhr startete nicht nur mit Maas’ Rede das diesjährige Berlin Foreign Policy Forum. Zur selben Zeit stimmte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die am Nachmittag auch noch auf dem Forum Außenpolitik auftreten sollte, in die diesjährige Berliner Sicherheitskonferenz ein. Diese dauert noch bis heute an und wird von der Zeitschrift Behördenspiegel organisiert. Beide Tagungen warteten mit prominenten Teilnehmern auf – von der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl und dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, die beide auf der Sicherheitskonferenz sprachen, bis zur stellvertretenden NATO-Generalsekretärin Rose Gottemoeller und zum Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, die auf dem Foreign Policy Forum auftraten. Berlin präsentierte sich mit den zwei Konferenzen als das, was es sein will und zur Zeit auch ist: als die außen- und zunehmend auch militärpolitische Schaltzentrale der EU.

Die Frage, die Maas gestern ansprach – wie mit den eskalierenden Konflikten zwischen den großen Mächten umzugehen sei –, ist auf dem Forum Außenpolitik ausführlich erörtert worden, und sie nimmt auch sonst einen zentralen Platz in den aktuellen Debatten des außenpolitischen Establishments ein. Dabei sucht Berlin die EU immer offener als einen eigenständigen Block zu positionieren. »Nicht nur Staaten wie Russland und China, sondern auch die USA sind auf unterschiedliche Art und Weise für Europa zu großen Unsicherheitsfaktoren bis hin zur Bedrohung geworden«, schrieb kürzlich etwa Daniela Schwarzer, die Direktorin des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), in einem programmatischen Artikel. Er ist in mancher Hinsicht charakteristisch für den Diskussionsstand der Berliner Außenpolitik.

Deutlich äußerte Schwarzer sich zu den unterschiedlichen »Bedrohungen« für die Berliner Politik. Russland, »eine absteigende Macht mit einer revisionistischen außenpolitischen Agenda«, deren »primäre Machtressourcen das Militär und die Nutzung hybrider Mittel gegen andere Staaten« seien, sehe sich weiterhin »als Großmacht, die das Recht hat, regionale und globale Ordnung zu gestalten«, erklärte die Expertin; damit fordere es »die internationale Ordnung« heraus. China wiederum baue »in politischer, wirtschaftlicher, militärischer und technologischer Hinsicht«, also wirklich umfassend, »seine Macht aus«; es sei auf absehbare Zeit »die größte Herausforderung für Deutschland und die EU«. Die USA wiederum entwickelten sich unter Präsident Donald Trump »vom engsten Partner der EU und vieler ihrer Mitgliedstaaten zum strategischen Konkurrenten«. »Noch« seien die Vereinigten Staaten und die Union »wirtschaftlich eng verflochten«, unterhielten »über lange Jahre gewachsene politische und gesellschaftliche Beziehungen«. Zweifel, ob dies so bleiben werde, waren allerdings in Schwarzers Beitrag deutlich zu spüren.

Was tun? Berlin trete, so formulierte es Außenminister Maas gestern, »für ein souveränes Europa ein«. Dafür müsse die EU endlich »handlungsfähig« werden, »in der Außen- und Sicherheitspolitik genauso wie in der Handelspolitik oder auch bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien«. Im außenpolitischen Establishment wird das zur Zeit oft mit dem Stichwort »strategische Autonomie« umschrieben. Diese erreiche man nur, wenn man »die eigenen Fähigkeiten zur Machtprojektion politisch, wirtschaftlich, militärisch und technologisch ausbaue«, schrieb Schwarzer dazu. Auf der wirtschaftlichen Ebene müsse es etwa darum gehen, endlich die Euro-Zone zu stabilisieren, die »längst nicht krisenresilient« sei. Die Forderung trifft letztlich Berlin, das bislang alle Versuche Frankreichs, den Währungsraum mit eigenen Instrumenten zu stabilisieren, abgeblockt hat. Und militärisch? Auch diesbezüglich ähnele die EU, erklärte Schwarzer, »einem halbfertigen Haus«: Mit eigenen Streitkräften etwa sei noch nicht allzuviel los; die aktuellen Initiativen zum Aufbau einer »Armee der Europäer« würden wohl noch Zeit brauchen und »erst in zehn bis 15 Jahren wirksam« werden. Bis dahin bleibe die EU noch »von den USA abhängig«.

So sieht es wohl auch Maas. Die »transatlantische Partnerschaft«, sagte er gestern, bleibe »gerade für uns Deutsche eine strategische Notwendigkeit«. Die EU könne deshalb »nicht nach Äquidistanz zu den sich herausbildenden Machtpolen« streben – jedenfalls heute noch nicht. Doch »auch das müssen wir sehen«, stellte der Außenminister fest: »Das amerikanische Interesse an Europa hat nachgelassen.« Man müsse also im nächsten Schritt das transatlantische Verhältnis »ausgeglichener, ausbalancierter gestalten«, ein Bündnis »auf Augenhöhe« mit Washington durchsetzen: »Ja«, erklärte Maas, »wir sind bereit dazu.«