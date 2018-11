Es kursieren Namen

München. Noch ist er nicht weg, da ist in der Gerüchteküche schon die Nachfolgedebatte eröffnet. Niko Kovac, Trainer bei Bayern München, könnte nach den blamablen Auftritten seiner Mannschaft in der Bundesliga seinen Job bald los sein. In den Startlöchern stehen diversen Quellen zufolge bereits Ralph Hasenhüttl, 51, Excoach von RB Leipzig, der sogar Bayern-­Vergangenheit hat, nämlich als Spieler der 2. Mannschaft; außerdem der frühere Arsenal-London-Coach Arsène Wenger (69), vielleicht als Heynckes-artige Senioren-Übergangslösung. Auf dem Markt sind aber auch Zinédine Zidane (46) und Antonio Conte (49). (dpa/jW)