Abgang ohne Tsukahara

Cottbus, Turnier der Meister 2018: Lukas Dauser turnt am Barren Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

In Cottbus endete am Sonntag die erste Weltcupserie, bei der sich Turnerinnen und Turner Punkte für die Olympischen Spiele in Japan sichern konnten. Die Deutschen konnten sich diesmal nicht durchsetzen und fuhren ohne Medaillen nach Hause.

Für Lukas Dauser war das eine bittere Pille. Als Vorkampf-Erster war er ins Finale beim »Turnier der Meister« gegangen, stürzte dann aber vom Barren und musste sich mit dem achten Platz zufriedengeben. Bitter sei es vor allem, »weil ich ohne den Patzer hier zum ersten Mal gewonnen hätte«, so der Unterhachinger. Der 25jährige Sportsoldat hatte schon vor drei Wochen bei den Weltmeisterschaften in Doha einen Fehler beim Makuz-Element gemacht.

Sein Teamkollege Marcel Nguyen (31) erreichte vor den fast 2.000 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena immerhin Rang fünf. Der Olympia-Zweite von 2012 verzichtete nach einer kräftezehrenden Übung auf seinen Tsukahara-Abgang, womit er keine Chance mehr auf einen zweiten Erfolg in Cottbus nach 2016 hatte. Statt dessen ging der Sieg an den ukrainischen Olympiasieger Oleg Wernjajew.

Auch der Damenriege gelang es nicht, das begehrte Edelmetall zu holen. Sophie Scheder war am Balken gestürzt. Die Chemnitzerin musste sich mit Platz fünf begnügen. Ebenso gingen die Stuttgarterin Kim Bui (6.) und Leah Grießer aus Karlsruhe (8.) leer aus.

Mit diesen Ergebnissen konnten die deutschen Topturner kaum Punkte in der Olympiaqualifikation für die Spiele 2020 in Tokio sammeln. Problematisch ist das nicht, denn das Punktesystem kommt nur dann zur Geltung, wenn sich die deutsche Riege bei der WM 2019 in Stuttgart nicht für Tokio qualifizieren sollte. Der Gedanke an eine gute Punktebewertung habe deshalb im Vorfeld kaum eine Rolle gespielt, begründete Dauser gegenüber der Deutschen Presseagentur. »Wir konzentrieren uns voll auf das Erkämpfen des Riegentickets für Tokio bei der Heim-WM«, sagte er weiter.

Für die Damenriege hat diese Art der Qualifikation absolute Priorität. »Dennoch wollen wir auch die neuen Möglichkeiten in der Weltcupserie als Alternative nutzen, denn es kann ja auch immer eine Athletin durch Verletzungen ausfallen«, sagte Bundestrainerin Ulla Koch der dpa.

Da beim »Turnier der Meister« mit Hinblick auf Tokio erstmals Punkte für die Olympiaqualifikation vergeben wurden, kamen mehr als 200 Athleten aus 51 Ländern in die Lausitz. »Damit ist die Obergrenze dessen erreicht, was wir ehrenamtlich noch leisten können«, erklärte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt.

Eine der internationalen Athletinnen war die 43jährige Oksana Chusovitina aus Usbekistan. Von 2006 bis 2012 war sie Mitglied der deutschen Riege. In Cottbus war sie in diesem Jahr zum 19. Mal dabei. 15 Turniersiege konnte sie in der Vergangenheit einfahren. In diesem Jahr kam sie beim Sprung aber nicht über Rang fünf hinaus.

Beim »Turnier der Meister« wurde in diesem Jahr eine neue 3D-­Laser-Technologie getestet, die von den Weltmeisterschaften in Stuttgart an beim Geräteturnen und der Rhythmischen Sportgymnastik zum Einsatz kommen soll. Ein japanischer Konzern hat sie entwickelt. Dabei wird eine Übung mit Hilfe von drei Kameras in Tausende Einzelbilder zerlegt. Auf diese Art entsteht ein dreidimensionales Bild, und jede noch so geringfügige Abweichung von der Norm kann berechnet werden.

Bei dem Einsatz dieser Technik gehe es um mehr Fairness und Gerechtigkeit für die Athleten, hatte Morinari Watanabe, der japanische Präsident des Weltverbandes, zuvor angekündigt. Noch ist nicht geplant, Referees komplett durch Computer zu ersetzen. Im ersten Schritt soll die Technologie nur genutzt werden, um besser auf Einsprüche reagieren zu können.