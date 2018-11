Grundsteuer wird geändert

Laut Bundesverfassungsgericht muss die Erhebung der Grundsteuer bis Ende 2019 neu geregelt werden Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Grundsteuer einem Medienbericht zufolge künftig für jede Wohnung individuell berechnen lassen. Grundlage sollen Fläche und Alter sowie bei Mietwohnungen die jeweilige Höhe der Miete sein, berichtete Bild am Montag. Da die Grundsteuer über die Nebenkosten auf die Miete umgelegt wird, kann das diese erhöhen. Noch diese Woche soll die lange erwartete Neukonzeption der Regierung den Bundesländern vorgelegt werden. Scholz wollte sich am Montag gegenüber dpa nicht zu den Details äußern, teilte aber mit, es solle bei Einnahmen des Staates von 14 Milliarden Euro bleiben.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im April geurteilt, dass die bei der Berechnung bisher zugrunde gelegten Einheitswerte (Wert eines Grundstücks) verfassungswidrig sind. Denn die sind veraltet: In den westdeutschen Bundesländern wurden sie 1964 festgelegt, in den ostdeutschen Bundesländern reichen sie sogar bis 1935 zurück.

Scholz wies Befürchtungen zurück, dass Belastungen für Mieter stark steigen könnten: »Die Bild-Zeitung ist kein Steuerfachblatt«, sagte der Sozialdemokrat bei einem Steuerforum des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) am Montag. Da sei »viertelweise etwas aufgeschnappt« worden.

Laut Informationen von dpa soll über einen zweiten Hebel verhindert werden, dass es gerade in gefragten Gegenden mit hohen Nettokaltmieten zu noch weiter steigenden Mieten kommt: Denn bei der Berechnung der Grundsteuer kommt neben der Bemessungsgrundlage auch immer die sogenannte Steuermesszahl zum Tragen – diese könnte gesenkt werden.

Für Wohnungen beträgt die Steuermesszahl zum Beispiel bisher 3,5 von 1.000. Wenn der Einheitswert zum Beispiel bisher 100.000 Euro beträgt, errechnet sich ein Grundsteuermessbetrag von 350 Euro (100.000 geteilt durch 1.000 multipliziert mit 3,5). Diese 350 Euro werden mit dem von jeder Gemeinde individuell festgelegten Hebesatz multipliziert – der Hebesatz ist die dritte Komponente bei der Grundsteuerberechnung. Daher gibt es regional große Unterschiede.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt. Um die Vorschläge mit den Ländern abzustimmen und in Gesetzesform zu bringen, drängt daher die Zeit.

Kapitalvertreter sprachen sich zuletzt für eine Berechnung allein nach der Wohn- und Grundstücksfläche aus. Eine Studie in diesem Sinne hatte das Ifo-Institut im Auftrag des Eigentümerverbands Haus und Grund und des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA) erstellt.

Der Deutsche Mieterbund äußerte sich kritisch. »So wie der Vorschlag jetzt angelegt ist, wird er insbesondere in den Städten zu einer Anhebung der Grundsteuer führen«, sagte Geschäftsführer Ulrich Ropertz der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Grundsteuer solle nicht mehr auf die Mieter umgelegt werden, forderte er. (dpa/jW)