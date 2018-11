Syrien: Giftgasangriff wird überprüft

Den Haag. Der Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Fernando Arias, hat am Montag angekündigt, ein Aufklärungsteam nach Syrien zu schicken. Die OPCW war am Samstag über einen mutmaßlichen Chlorgasangriff in Aleppo informiert worden und prüft jetzt die dortige Sicherheitslage. Die syrische Regierung vermutet Aufständische hinter dem Angriff, diese streiten das ab. Vertreter von USA und Russland sicherten der OPCW ihre Unterstützung zu. (dpa/jW)