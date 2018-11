Wieder Anschläge in Somalia

Mogadischu. Die islamistische Al-Schabab-Miliz hat sich im Radiosender Al-Andalus zu einem Selbstmordanschlag in Galkayo im Zentrum Somalias am frühen Montag morgen bekannt. Ziel des Angriffs war ein Zentrum für Sufismus, eine Strömung des Islams. Der Leiter der Einrichtung, Scheich Abdiweli Ali Elmi, und mindestens 25 weitere Menschen wurden getötet. Mindestens zehn Menschen starben ebenfalls gestern bei einem Anschlag, der in Mogadischu auf einem Marktplatz mit einer Autobombe verübt wurde und zu dem sich bisher niemand bekannte. (dpa/Xinhua/jW)