Indien erinnert an Anschläge in Mumbai

Neu-Delhi. Indiens Premierminister Narendra Modi hat am Montag der Opfer der Anschläge von Mumbai vor zehn Jahren gedacht und den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. Zehn Anhänger der aus Pakistan stammenden Terrorgruppe Laschkar-e Taiba hatten am 26. November 2008 mehrere Orte in der Finanz- und Unterhaltungsmetropole angegriffen. Insgesamt wurden 175 Menschen getötet, darunter 26 Ausländer und neun der Terroristen. Ein zehnter Attentäter wurde gefasst und im Jahr 2012 in einem indischen Gefängnis hingerichtet. (Xinhua/dpa/jW)