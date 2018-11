Keine Toten nach Erdbeben in Iran

Teheran. Das Erdbeben, das Iran am Sonntag abend erschütterte, hat keine Todesopfer gefordert. Das iranische Staatsfernsehen bezifferte am Montag die Zahl der Verletzten auf 716, von denen nur noch 33 im Krankenhaus behandelt werden müssten. Das Beben mit einer Stärke von 6,4 auf der Richter-Skala ereignete sich südwestlich der Stadt Sarpol-e Sahab an der Grenze zu Irak und richtete offenbar nur leichte Schäden an. Ein Vertreter des iranischen Roten Halbmonds teilte mit, die meisten Menschen seien in Folge der ausbrechenden Panik verletzt worden. Vor einem Jahr waren bei einem Beben in dieser Region 211 Menschen ums Leben gekommen. (AFP/jW)