»Gelbwesten« in Frankreich vor Gericht

Paris. Die Proteste vom Wochenende in Paris haben ein juristisches Nachspiel für einige der Demonstranten. 20 der insgesamt 103 Festgenommenen wurden am Montag einem Richter vorgeführt. Ihnen wird unter anderem Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Auf den Champs-Élysees seien am Samstag Barrikaden errichtet und Polizisten mit Steinen beworfen worden, hieß es. Staatschef Emmanuel Macron will am heutigen Dienstag einen »Sozialpakt« vorstellen, um den Protesten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die »Gelbwesten«-Bewegung kündigte unterdessen weitere Straßenblockaden an. (AFP/jW)