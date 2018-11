Internationale Konferenz zu Afghanistan

Kabul/Genf. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat am Montag Kabul in Richtung Genf verlassen. Dort findet heute und morgen eine internationale Konferenz zur aktuellen Lage in Afghanistan mit Repräsentanten aus mehr als 70 Ländern statt. Thema der Zusammenkunft werden vor allem die humanitäre Situation und die angespannte Sicherheitslage sein. Erst am Sonntag sind in Folge der Verhaftung des Milizanführers Abdul Ghani Alipur, gewaltsame Proteste in mehreren Städten ausgebrochen. Diese richten sich gegen Präsident Ghani, der in den vergangenen Monaten mehrere Anführer von Milizen einsperren ließ.

In der Provinz Farah im Westen des Landes wurden am Sonntag nachmittag mindestens 18 Polizisten bei einem Überfall der Taliban getötet. Am Montag starben bei einer weiteren Attacke der Taliban gegen einen Kontrollposten zwölf Soldaten. (AFP/dpa/jW)