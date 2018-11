Frankfurt am Main. Der Druck der Kurven hat die Klubs zum Einlenken gebracht: Die Erstliga-Montagsspiele werden ab der Saison 2021/22 wieder abgeschafft. Das bestätigte die Deutsche Fußballiga am Mittwoch. Die 18 Klubs hätten einstimmig entschieden, die fünf Montagsspiele pro Saison nach Auslaufen des derzeit gültigen TV-Vertrags auf Sonntage zu verteilen. Manager wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatten Verständnis für die heftigen Proteste der organisierten Fans gezeigt. »Ohne Montagsspiele werden wir ab 2021 vielleicht ein, zwei Millionen Euro weniger einnehmen«, hatte Watzke gesagt: »Wir dürfen keine Politik gegen das Gefühl unserer zehn Millionen Fans in Deutschland machen.« Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) nahm die Entscheidung am Mittwoch als »Signal, dass der Fußball zuhört«. (sid/jW)