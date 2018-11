Digitale Einbruchshelfer

Überwacht und am 2. Oktober ermordet: Der saudische Regimekritiker und Journalist Dschamal Chaschukdschi Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Am 6. November sprach der US-Whistleblower Edward Snowden vor den Teilnehmern einer Konferenz in Tel Aviv, die von der Public-Relations-Firma Orenstein ­Hoshen für ihre Kunden und für Journalisten veranstaltet wurde. Snowden war nicht selbst anwesend, sondern von seinem Moskauer Exil aus zugeschaltet. In seiner Rede, von der ein Ausschnitt auch auf RT deutsch veröffentlicht wurde, wandte er sich gegen die seit dem Wahlkampf um die US-Präsidentschaft 2016 weitverbreitete Vorstellung von einer ständigen Bedrohung durch russische Hacker und Geheimdienste.

Statt dessen richtete der frühere Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA das Augenmerk auf ein israelisches Unternehmen, die NSO Group, die eine Spionagesoftware namens »Pegasus« herstellt. Angeblich dazu gedacht, Kriminelle und Terroristen zu bekämpfen, sei diese an zahlreiche autokratische und korrupte Regime verkauft worden, die sich nun ihrer bedienten, um gegen die Opposition vorzugehen, nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. Um die Folgen zu verdeutlichen, verwies Snowden auf den Fall des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (engl. Jamal Khashoggi), der, wie sich unterdessen bestätigt hat, am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat der Golfmonarchie ermordet worden war, als er Unterlagen abholen wollte, die er für eine Eheschließung benötigte.

Nach allem, was bisher bekanntgeworden ist, war – nach Angaben der CIA von vergangener Woche auf den persönlichen Befehl des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hin – ein 15köpfiges Einsatzteam in die Türkei entsandt worden, um sich des missliebigen Journalisten zu entledigen. Aber woher wussten die Verantwortlichen für diese Kommandoaktion so genau über dessen Bewegungen und Pläne Bescheid? Dazu referierte Snowden die Ergebnisse einer Untersuchung, die das »Citizen Lab« der Universität im kanadischen Toronto am 1. Oktober veröffentlicht hatte – genau einen Tag vor dem Mord an Chaschukdschi.

Die Informatiker des Citizen Lab hatten das Smartphone des saudischen Studenten Omar Abdulaziz untersucht und darauf die Spuren einer Hackingattacke unter Verwendung der Pegasus-Software gefunden. Abdulaziz, der unter anderem auf einem beliebten Youtube-Kanal immer wieder furchtlos die Diktatur in seiner Heimat bloßstellt und in Kanada seit einem Antrag auf politisches Asyl permanenten Aufenthaltsstatus genießt, hatte bei einem bekannten Onlinehändler Waren bestellt und darauf eine E-Mail eines vermeintlichen Zustellers erhalten, in der sich ein Link auf eine Webseite der NSO Group befand. Beim Anklicken sei das Ausforschprogramm heruntergeladen worden. Seitdem hätten die Urheber der Attacke, die in Saudi-Arabien vermutet werden, komplette Kontrolle über das Smartphone gehabt: Sie konnten nicht nur Textnachrichten verfolgen und Telefonate mithören, sondern nach Belieben Kamera und Mikrophon einschalten.

Abdulaziz war mit Chaschukdschi befreundet. So liegt der Verdacht nahe, dass auch dieser Opfer eines ähnlichen Angriffes geworden war. Zumal Citizen Lab am 18. September eine umfassendere Studie herausgegeben hatte, in der Hackingaktivitäten mit der Pegasus-Software weltweit untersucht werden. Dabei wollen die kanadischen Experten herausgefunden haben, dass Länder wie Saudi-Arabien, aber auch Marokko planmäßig Regimegegner über die eigenen Landesgrenzen hinaus mit Hilfe der israelischen Spionagesoftware verfolgen. Systematisch werde die Software auch in Mexiko angewandt: gegen Oppositionelle und Journalisten, aber auch gegen Juristen und die eigene Polizei.

Zu ähnlichen Erkenntnissen war 2015 die Organisation »Privacy International« gelangt. Diese hatte damals unter dem Titel »Their Eyes on Me« eine Sammlung deprimierender Erfahrungsberichte veröffentlicht. Darin schilderten marokkanische Journalisten und Aktivisten, wie sie Opfer von Cyberattacken geworden waren, deren Ziel es war, sie einzuschüchtern, in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und ihnen auf jede erdenkliche Weise zu schaden, ebenfalls nicht nur im eigenen Land, sondern bis hin nach Frankreich und in die USA. Und schon im Dezember 2011 hatte die französische Satirezeitschrift Le Canard enchaîné gemeldet, dass sich der Ma­ghrebstaat als Antwort auf die Proteste des »arabischen Frühlings«, bei dem die Aktivisten sich vielfach über das Internet vernetzten, für zwei Millionen Euro ein entsprechendes Hackingprogramm zugelegt habe.

Die NSO Group ist nicht der einzige Hersteller von Spionagesoftware, aber laut Snowden »der schlimmste unter den schlimmen«. Die ganze Geschäftsidee dieses Unternehmens bestehe darin, »digitale Einbruchswerkzeuge« zu verkaufen. »Wie ist es möglich, dass es in den entwickelten Ländern Firmen gibt, die ihre Möglichkeiten nicht nutzen, dem Leben zu dienen, sondern Geld zu machen, in einem solchen Ausmaß und auf solch rücksichtslose und unverantwortliche Weise, dass es beginnt, Leben zu kosten?« Bei ihnen von Internetsicherheitsfirmen zu sprechen, sei nichts als ein Euphemismus. »Niemand von uns ist sicher, bevor nicht alle sicher sind.«