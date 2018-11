Das Schweigen bricht auf

»No means no« – Protest von Journalistinnen gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz in Neu-Delhi (13.10.2018) Foto: Altaf Qadri/AP

Jetzt wird die sogenannte Me-Too-Debatte auch in Indien geführt. Als im Oktober 2017 die westliche (Kultur-)Welt und vor allem die milliardenschwere US-Filmindustrie durch die Skandalmeldungen über sexuelle Übergriffe des Filmproduzenten Harvey Weinstein erschüttert wurden und bald Anschuldigungen gegen weitere Prominente folgten, blieb es auf dem Subkontinent verdächtig ruhig. Während sich in den USA und in Europa in den folgenden Wochen und Monaten immer mehr Frauen aus der Kulturindustrie zu ihren Erfahrungen mit sexueller Gewalt öffentlich äußerten, fiel im Zuge der immer neuen Vorwürfe und Enthüllungen kaum auf, dass »Me Too« zwischen Mumbai, Delhi, Kolkata und Bengaluru (Bangalore) anscheinend immer noch kein Thema war.

Allerdings hat die Welle nur ein wenig länger gebraucht, um nun auch in Indien ans Licht zu bringen, was zahlreiche einflussreiche Männer nur zu gern für immer unter den Teppich kehren würden. Zu ihnen zählt Mobashar Jawed Akbar, bis vor einem Monat Staatsminister im Außenministerium und zuvor lange Jahre einer der namhaftesten Journalisten des Landes. Der 67jährige, der gerade von einem Staatsbesuch aus Nigeria zurückkehrte, als die ersten Vorwürfe gegen ihn die Runde machten, sah sich aufgrund des wachsenden öffentlichen Drucks am 17. Oktober genötigt, sein Amt niederzulegen. Inwiefern dies aus eigenem Antrieb geschah oder ob von seiten der Regierung auf ihn eingewirkt worden war, bleibt vorerst Spekulation. Klar ist allerdings, wie auch mehrere Medienbeiträge hervorhoben, dass ein der sexuellen Belästigung verdächtiges Kabinettsmitglied für die herrschenden Hindunationalisten der Bharatiya Janata Party (Indische Volkspartei, BJP) von Premierminister Narendra Modi zur Belastung geworden wäre. Ende des Jahres stehen in gleich fünf Unionsstaaten Regionalwahlen an, und im kommenden Mai wird das Parlament neu gewählt.

Ein mächtiger Journalist

Ein Schuldeingeständnis will der Exminister in seinem Rücktritt aber nicht sehen, wie er mit Nachdruck verlauten ließ. Wiederholt bezeichnete er die Vorwürfe als gezielte Schmierenkampagne, um ihm bzw. der Regierung zu schaden. Gegen die Journalistin Priya Ramani, mit der er einst in einer Redaktion zusammenarbeitete, hat Akbar inzwischen Klage wegen Verleumdung eingereicht. In einer ersten Anhörung am 12. November vor einem Amtsgericht in der Hauptstadt Delhi sagte Joyeeta Basu, Redakteurin des Sunday Guardian, im Zeugenstand, dass ihr in der mehrjährigen Zusammenarbeit mit Akbar nie irgendwelche Vorwürfe zu sexuellem Fehlverhalten zu Ohren gekommen seien. Was Ramani mit ihren angeblichen Enthüllungen in Gang gesetzt habe, sei eine Kampagne, die die Reputation des ehemaligen Journalisten »irreparabel beschädigt« und »zerstört« habe, zitierte die Nachrichtenagentur Press Trust of India die Zeugin. In der Tat tun sich in Indien nicht zuletzt auch Vertreter der Medienbranche schwer, das Bild des wortgewandten Journalisten und verdienten Kollegen mit dem eines Sexualstraftäters in Einklang zu bringen. Der Vorfall, auf den sich Priya Ramani bezieht, liegt beinahe zwei Jahrzehnte zurück. Doch sie steht mit ihren Anschuldigungen gegen Akbar nicht allein: Sechs weitere Frauen haben sich inzwischen gemeldet und von ähnlichen Erlebnissen berichtet.

Akbar hat sich große Verdienste in der Entwicklung des englischsprachigen Printjournalismus in India erworben. Sein Handwerk hatte er einst unter anderem bei der altehrwürdigen Times of India gelernt. Später war er an der Gründung von India Today beteiligt, einem Magazin, das in etwa mit dem deutschen Spiegel vergleichbar ist, und agierte als Chefredakteur von The Asian Age und The Telegraph. Zehn Bücher hat er im Laufe der Jahre geschrieben, darunter eine Biographie des ersten indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru und eine historische Analyse des Kaschmir-Konflikts. Bis zum Jahr 2014 Mitglied der Kongresspartei, wechselte er unter dem damaligen Wahlsieger Modi die Seiten, wurde Mitglied der BJP und 2016 zum Staatsminister berufen.

Zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs kam nun Anfang des Monats noch jene der Vergewaltigung hinzu. In einem Beitrag für die Washington Post schrieb die renommierte Journalistin Pallavi Gogoi über ihre lang zurückliegenden Erfahrungen mit Akbar. »Ich werde jetzt die schmerzhaftesten Erinnerungen meines Lebens teilen. Ich hatte sie für 23 Jahre weggeschlossen«, heißt es zu Beginn des Textes. Die Mittvierzigerin berichtet, wie sie seinerzeit bei The Asian Age anfing und schnell zur Verantwortlichen der Meinungsseite gemacht wurde. Wie viele junge Journalistinnen (ein Großteil der Belegschaft des Blattes war weiblich) habe sie damals zu dem berühmten Chefredakteur aufgeblickt. Nachdem er sie bereits zweimal überraschend zu küssen versucht hatte, sei Akbar nach einer Recherchetour während einer »Beratung« in seinem Hotelzimmer über sie hergefallen. Statt die Vergewaltigung der Polizei zu melden, habe sie sich damals lediglich ihrem Mann und einigen engen Freundinnen anvertraut.

Wie Dr. Jekyll und Mr. Hide

Mittlerweile zieht die Me-Too-Debatte auch in Bollywood ihre Kreise, wo es im Umgang mit jungen Schauspielerinnen nicht viel anders zugeht als in den USA. Über 900 Filme werden in Mumbai jedes Jahr gedreht, mehr als in Hollywood. Was sich hinter den Kulissen abspielt, blieb der Öffentlichkeit bis dato aber weitgehend vorenthalten. Und offiziell gibt sich die Branche ohnehin prüde – Filmküsse sind selbst im Jahr 2018 noch eher die Ausnahme, wenngleich natürlich auch auf dem indischen Subkontinent das Prinzip »Sex sells« gilt und in den obligatorischen Tanzszenen viel nackte Haut gezeigt wird. Nun kommt, seitdem einige Schauspielerinnen ihre Stimme erhoben haben, immer mehr zutage, auch wenn sich das ganze Ausmaß sexueller Übergriffe durch Produzenten, Regisseure und männliche Schauspieler vorerst nur erahnen lässt. Längst sind es neben Bollywood im engeren Sinne auch das tamilische Kino und andere regionale Ableger der Branche, die durch Anschuldigungen gegen oft höchst namhafte Vertreter erschüttert werden.

Einer, dessen Karriere nun beendet sein könnte, ist der Schauspieler Alok Nath. Am 13. November kündigte die Schauspielervereinigung CINTAA die Mitgliedschaft des 62jährigen Bollywood-Veterans bis auf weiteres. Vinta Nanda, eine Drehbuchautorin und Produzentin, war die erste, die mit einer Vergewaltigungsbeschuldigung gegen ihn an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Vorfall soll sich in den 1990er Jahren bei der Zusammenarbeit an der Show »Tara« ereignet haben. Allein hätte Vinta Nanda vermutlich einen schweren Stand, zumal auch Nath alles abstreitet, wenngleich er mit einer Verleumdungsklage vor Gericht abgeblitzt ist. Doch auch die von ihr erhobenen Vorwürfe werden inzwischen durch verschiedene Schauspielerinnen gestützt, die mit dem namhaften Darsteller offenbar ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Das Onlineportal The Quint und der Nachrichtensender NDTV zitieren die Schauspielerin Soni Razdan mit der Einschätzung, Alok Nath habe eine »Jekyll-und-Hyde-Persönlichkeit«, was sich mit anderen Schilderungen deckt. Ähnlich hatte ihn zuvor schon die Schauspielerin Himani Shivpuri beschrieben. »Er war ein ganz anderer Mann, wenn er betrunken war«, so Soni Razdan im Gespräch mit The Quint. Sie selbst zählte nicht zu Naths Opfern, räumte aber auf Nachfrage ein, dass sie in jungen Jahren unliebsame Erfahrungen mit Männern gemacht habe. Einen Vergewaltigungsversuch habe sie damals zum Glück abwehren können. Aus Rücksicht auf die Familie des Täters, die sie gut gekannt habe, habe sie von dem Vorfall seinerzeit außer einer Mitbewohnerin niemandem erzählt. Früher sei es ohnehin schwieriger gewesen, ernst genommen zu werden, wenn es um sexuelle Belästigung geht. »Würde mir solches heutzutage passieren, würde ich wohl nicht schweigen«, äußerte sie.

Am Widerstand der Hinduisten gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter beteiligen sich auch viele Frauen – Demonstration gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts, Frauen den Zugang zum Sabarimala-Tempel im Süden Indiens zu gewähren (Ahmedabad, 14.10.2018) Foto: Amit Dave/Reuters

Das gesellschaftliche Klima in Indien beginnt sich langsam zu ändern. Aber noch bleibe ein langer Weg zu gehen, meint Sushant Singh, TV-Schauspieler und Generalsekretär der CINTAA. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: »Lasst uns noch nicht feiern, dies ist gerade erst der Anfang.« Das Patriarchat sei zwar erschüttert worden, »aber die Patriarchen werden nicht so einfach aufgeben«. Sein Verband jedenfalls hat sich in der Affäre Alok Nath sehr klar positioniert. Als der Darsteller einer ersten Aufforderung zu einem klärenden Gesprächstermin nicht Folge leistete, folgte gleich die Suspendierung. Nath habe nun auf der CINTAA-Jahrestagung im kommenden Mai eine letzte Gelegenheit, die im Raum stehenden schweren Vorwürfe auszuräumen, so Singh.

Aber der Fall ist ohnehin nur die Spitze des Eisbergs. Jüngst wurde der Regisseur Sajid Khan von den Dreharbeiten für den Streifen »Housefull 4« entbunden, nachdem er von mehreren Frauen wegen sexueller Übergriffe beschuldigt worden war. Und Niharika Singh, die als ehemalige »Miss India« wie viele andere Exschönheitsköniginnen in der Filmbranche tätig ist, sprach dieser Tage gegenüber der Zeitung Economic Times über ihre Erfahrungen mit den vor und hinter den Kameras tonangebenden Männern. Bei ihrem ersten Filmprojekt habe sie die Avancen eines namhaften Kollegen noch abwehren können. Später sei ihr das nicht mehr gelungen. Ihr Kodarsteller Nawazuddin Siddiqui sei bei einer Frühstückseinladung einfach über sie hergefallen. Zunächst habe sie sich gewehrt, dann aber aufgegeben und sogar eine kurzzeitige Beziehung mit ihm gehabt. In ihren Ausführungen gegenüber der Economic Times bemerkte Niharika Singh auch, dass die Vertuschung von Übergriffen kein Geschlecht kenne – die Mütter und Ehefrauen der Täter würden ebenso dazu beitragen, Straftaten unter den Teppich zu kehren.

Konsequenzen

Der Filmemacher Ronnie Screwvala sieht Bollywood vor dem Hintergrund der indischen Me-Too-Debatte in einem Umbruchprozess hin zu mehr Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit solchen Fällen. »Die Leute wissen jetzt, wie auf diese Situation zu reagieren ist, und das behindert die Opfer nicht mehr in ihrem Beruf. Früher hatten sie Sorge, ihre Stimme zu erheben, weil sie fürchten mussten, dass ihre Karriere zu Ende sein könnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall«, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Indo Asian News Service. Von einer regelrechten »Epidemie« bezüglich der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz spricht Swara Bhaskar. Die 30jährige Schauspielerin ist eine der Wortführerinnen der indischen Me-Too-Bewegung und gemeinsam mit ihren Kolleginnen Renuka Shahane und Raveena Tandon in eine Sonderkommission bei CINTAA berufen worden, um zahlreichen Vorwürfen in der Filmindustrie nachzugehen. Auch mit der Einrichtung eines solchen Gremiums stellt sich der Schauspielerverband ganz eindeutig auf die Seite all derer, die das jahrzehntelange Wegsehen und Schweigen beenden wollen. Da mochten die Verantwortlichen des 20. MAMI-Mumbai-Filmfestivals, das am 1. November zu Ende ging, nicht abseits bleiben. Drei Filme, deren Produzenten bzw. Regisseure ebenfalls Vorwürfen sexueller Belästigung ausgesetzt sind, wurden kurzerhand aus dem Festivalprogramm genommen. Zwar seien die im Raum stehenden Vorwürfe bisher nicht bewiesen, man wolle aber mit dem Schritt ein klares Zeichen setzen, heißt es.

Nachdem lange Zeit kaum jemand hinhören wollte, wenn Frauen im Kulturbetrieb über sexuelle Übergriffe berichteten, entwickelt sich jetzt auch an anderen Stellen eine neue Atmosphäre genauen, ernsthaften Zuhörens. Die Drehbuchautorin Vinta Nanda, die als erste gegen Alok Nath aussagte, war wie andere Betroffene auf dem Literaturfest der südindischen Metropole Bengaluru Podiumsgast einer Gesprächsrunde zum Thema. Eher ungewöhnlich für diesen Veranstaltungsrahmen – am Ende bekamen die mutigen Frauen, die anderen mit ihren Enthüllungen vorangegangen waren, minutenlang Applaus. Der Film »Balekempa« wiederum, schon beim MAMI aus dem gleichen Grund aus dem Programm entfernt, wurde wegen Vorwürfen gegen Regisseur Ere Gowda inzwischen auch vom Programm des Internationalen Filmfestivals (DIFF) im nordindischen Dharamsala gestrichen.

Konservativer Widerstand

Zweifellos ist etwas in Bewegung geraten: Rund 40 Jahre nach der ersten indischen Frauenbewegung in den 1970er Jahren gibt es eine neue Aufbruchstimmung auf dem Subkontinent. Zunehmend bekommen die Frauen dabei auch institutionelle Unterstützung, vor allem durch die höheren Gerichte des Landes. Der Supreme Court, Indiens Oberster Gerichtshof, hat kürzlich – abseits der Me-Too-Debatte, aber im Kontext des Kampfes um Gleichberechtigung – geurteilt, dass der namhafte Sabarimala-Tempel im südlichen Unionsstaat Kerala auch Frauen zugänglich sein müsse. Es ist ein Richterspruch, der in der betreffenden Region regelrecht Unruhen ausgelöst hat. Während sich die in Kerala regierende Linksfront ebenso wie die Kongresspartei klar hinter das wegweisende Urteil stellten, wurde dieses von den tonangebenden Hindunationalisten der Bharatiya Janata Party scharf kritisiert.

Die BJP als politische Speerspitze des Hindufundamentalismus ebenso wie ihre »Mutterorganisation« Rashtriya Swayamsevak Sangh (Reichsfreiwilligenbund, RSS) und der Vishva Hindu Parishad (Welthindurat, VHP) machen Front gegen eine Anordnung, die aus ihrer Sicht eine Entweihung des Tempels bedeutet. Damit üben sie den Schulterschluss mit der lokalen Priesterschaft, die bisher alle Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter zwischen zehn und 50 Jahren vom Besuch des zum Ayya-Kult gehörenden Tempels ausgeschlossen hatte. 1991 hatten die Priester sogar ein Urteil des High Court, des höchsten Gerichts des Bundesstaates, erwirkt, das ihnen diese Praxis explizit erlaubte. Seitdem der Supreme Court dieses Urteil mit seiner Entscheidung annulliert hat, versuchten seit Mitte Oktober mehrere Aktivistinnen und Journalistinnen, das Heiligtum zu betreten – allerdings erfolglos. Trotz Polizeischutzes schaffte es eine aufgebrachte Menschenmenge, sie davon abzuhalten – ein erneuter Fall, bei dem die staatlichen Ordnungskräfte nicht in der Lage waren, ein von den Obersten Richtern amtlich bestätigtes Grundrecht durchzusetzen.

In puncto »Me Too« ist nun zwar eine Tür aufgetan, es gilt aber, noch so manche Widerstände zu brechen. Denn zu denjenigen, die die angebliche »Reinheit« Sabarimalas notfalls gewaltsam zu verteidigen trachten, zählen pikanterweise auch viele Frauen. Die Obersten Richter gaben nun bekannt, dass eine fünfköpfige große Kammer am 22. Januar in offener Verhandlung zu Einsprüchen gegen die umstrittene Entscheidung vom 28. September beraten werde. Bis dahin bleibe das Urteil aber ohne Einschränkungen in Kraft.

Ein Teilerfolg in einem Land, in dem bereits 1966 mit Indira Gandhi eine Frau an die Regierungsspitze kam – weit früher als andere, nicht zuletzt westliche Länder –, in dem der weibliche Bevölkerungsteil aber bis heute ungeachtet einzelner herausragender Gegenbeispiele im Alltagsleben unter männlicher Dominanz zu leiden hat. »Die Frau ist die, die dem Mann nachfolgt« – dieser zentrale Satz aus dem »Gesetzbuch des Manu«, einer der etwa 2.000 Jahre alten zentralen Schriften des Hinduismus, ist im kollektiven Bewusstsein Indiens noch immer tief verankert, besonders in den ländlichen Regionen. Und auch auf gesetzlicher Ebene gibt es noch viel zu tun. Zwar existiert seit 2005 ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Vergewaltigung in der Ehe, sofern eine minderjährige Ehefrau nicht unter die speziellen Kinderschutzregeln fällt, ist aber noch immer nicht justiziabel. »Me Too« eröffnet Chancen, über das zentrale Anliegen der sexuellen Selbstbestimmung hinaus weitere Debatten im größeren Kontext zu befördern.