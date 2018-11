Noch mehr Gefühle

Eine gute und eine schlechte Nachricht! Die schlechte zuerst: Es wird bald ein neues Heino-Album geben. Die gute: Es soll sein letztes sein! »... und Tschüss – das letzte Album« (Sony Music) kommt mit zahlreichen überflüssigen Coverversionen (u. a., bitte anschnallen: »Da Da Da«, »Dieser Weg« von Xavier Naidoo und »Mack The Knife«), und dazu, in der »Premium Edition«, seine »größten Hits« und ein »tanzbares Hitmedley 2018«). Es erscheint am Freitag. Und im Frühjahr 2019 gibt der alte Knacker, der inzwischen 80 Lenze zählt, seine Abschiedstour! Sammelt schon mal Haselnüsse, zum Werfen! (jW)