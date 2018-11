Die Goldenen Zitronen sind wieder da! Allerdings noch nicht ganz, etwas Wartezeit ist noch. Immerhin wurde ihr neues Album bereits angekündigt. Erscheinen wird es via Buback Tonträger/Indigo am 8. Februar 2019, und tragen wird es den schönen Titel »More Than a Feeling« (ja, richtig, nach der Powerballade von Boston). Wir werden berichten! (jW)