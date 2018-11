Absturz eines Raubvogels

Carlos Ghosn, bislang Herrscher über Renault, Nissan und Mitsubishi und derzeit in Tokio in Haft Foto: Toru Hanai/REUTERS

Seine Spitznamen waren Legende: »Kostenkiller«, »Imperator«, »Retter«. Nun aber sitzt Carlos Ghosn, übermächtiger Verwaltungsratschef von Nissan und Vorstandsvorsitzender von Renault, seit drei Tagen in einem japanischen Gefängnis. Beamte der Finanzpolizei Tokio verhafteten ihn am Montag auf dem Flughafen Haneda beim Verlassen seines Privatjets (jW berichtete). Vorwurf der Justiz: Ghosn habe in den Jahren 2011 bis 2015 »konspiriert«, um vor den Steuerbehörden des Landes die Hälfte seiner enormen Bezüge zu verstecken. Genannt wurde am Dienstag eine Summe von mehr als 38 Millionen Euro. Der Konzernpatriarch galt bislang höchst erfolgreich. Den Fahrzeughersteller Nissan, dem er als Vorstandschef 1999 (bis 2017) eine »Schocktherapie« verpasst hatte – bewahrte er vor dem Untergang. Er schloss drei Werke und setzte 21.000 Arbeitern auf die Straße.

Der Kapitalfunktionär, im Dezember 2016 Laureat des »Grand Prix de l’Économie« der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos, wurde in Brasilien als Sohn libanesischer Eltern geboren und in Frankreich ausgebildet. Als eher unbedeutender Leiter mittlerer Unternehmen kam er 1996 zu Renault und stieg dort zu einem der weltweit einflussreichsten Konzernführer auf. Seit 20 Jahre führt er eine »Allianz« internationaler Automobilhersteller aus Renault und Nissan, die mit Überkreuzbeteiligungen verbunden sind und zu der seit 2016 Mitsubishi hinzukam. Dazu gehören auch die rumänische sowie die russische Tochter Dacia und Awto-WAS (Lada) sowie Reste der koreanischen Samsung-Motors. »Eine Gruppe von barocker Struktur«, urteilten vor drei Jahren die Preisrichter von Les Echos, »aber eine, die Giganten schafft und das Unternehmen an die Seite der ›großen drei‹ stellte« – gemeint sind die Weltmarktführer Volkswagen, Toyota und General Motors.

Trotz vieler Vorbehalte gegen die »rätselhafte Figur«, wie Ghosn in Frankreich oft beschrieben wurde, galt vor allem in Japan als eine Art Kultperson, die den maroden Hersteller Nissan wieder in die Erfolgsspur brachte. Er wurde aber auch »zu einem Symbol des gefräßigen, vollkommen abgehobenen Kapitalismus«, schrieb am Mittwoch die Pariser Tageszeitung Libération. Wegen seiner Verhaftung habe der »Erbauer eines Imperiums« allerdings kaum noch Chancen, ins Tagesgeschäft und an die Spitze des Konzerns zurückzukehren. In Japan, wo er nicht nur wegen Steuerhinterziehung, sondern auch wegen der »Unterschlagung privaten Besitzes« angeklagt ist, wurde in dieser Woche aus dem Retter ein »gieriger« Erzkapitalist. Mit konzerneigenem Geld, das nie in den Büchern auftauchte, habe er sich Luxuswohnungen in Rio de Janeiro, Paris, Beirut und Amsterdam im Wert von rund 15 Millionen Euro verschafft. Hohe Ausgaben, die buchhalterisch Nissan zugeschrieben wurden, habe er in Wirklichkeit in die eigene Tasche gesteckt.

In Paris vermuteten Politiker und Wirtschaftsmedien am Mittwoch einen »Staatsstreich« gegen »Imperator« Ghosn, der Nissan endlich die Unabhängigkeit von Renault wiedergeben könnte. Als neuer Chief Executive Officer des am Rande des Ruins wirtschaftenden Nissan-Konzerns nutzte er 1999 seine lange Erfahrung als »Raubvogel« und »Sanierer«: Die Entlassung der 21.000 Mitarbeiter verschaffte dem Hersteller Kostenreduzierungen von »mehreren Milliarden Dollar«. Seinen aktuellen Topmanager (CEO) bei Nissan, Hiroto Saikawa, zitierten Les Echos 2016 mit der kapitalistisch-kollegialen Einschätzung: »Er bewies, dass er einer von uns war, ein Nissan.« Derselbe Kollege ist inzwischen einer der Hauptzeugen gegen »den großen Carlos«.

Den »Gnadenstoß« habe Saikawa ihm am Montag mit einer im japanischen Fernsehen in Dauerschleife gesendeten Aussage gegeben: Die »dunklen Seiten« Ghosns beschreibend, nannte er »Unterschlagungen, die Nutzung firmeneigenen Vermögens für eigene Zwecke«. Ein Zitat, das in Paris als Beweis für ein »Komplott« gegen den Verwaltungsratschef von Nissan gewertet wird. Dieser Konzern, unter Ghosn immerhin doppelt so groß wie Renault geworden, wolle sich nicht nur vom »Retter« Renault freimachen, sondern den französischen Hersteller gleich selbst übernehmen. Bei Renault, der 43 Prozent der Nissan-Aktien kontrolliert, hält der französische Staat derzeit 15 Prozent der Anteile. Die Japaner besitzen 15 Prozent der Renault-Stammaktien und 34 Prozent bei Mitsubishi Motors.

Staatschef Emmanuel Macron, beeilte sich, am Montag die »Unschuldsvermutung« in den Vordergrund seiner Erklärung zu rücken. Zugleich wies er darauf hin, dass der Konzern »nicht ohne Führung« bleiben dürfe. Ghosns vorläufige Nachfolger sind schon gefunden: Bei Renault werden sein bisheriger Stellevertreter Thierry Bolloré und Verwaltungschef Philippe Lagayette im Gespann antreten, bei Nissan war »Zeuge« Saikawa bereits vor gut einem Jahr auf den CEO-Posten nachgerückt. Der Sturz des Tycoons, urteilten französische Kommentatoren, sei »ebenso plötzlich, brutal und erniedrigend, wie es seine lange, arrogante Herrschaft war«.