Blutige Oliven

Türkische Panzer auf dem Weg nach Syrien (September 2018): Die Besetzung eines Teils des Nachbarlandes nutzt Ankara auch zum Plündern Foto: Resit Celebioglu/DHA/AP/dpa

In der seit März von der türkischen Armee besetzten, vor allem von Kurden besiedelten Region Afrin im Norden Syriens lässt Ankara systematisch die Olivenernte plündern. Zu diesem Zweck wurde vor zwei Wochen bei der Stadt Dschindires eigens ein neuer Grenzübergang in die Türkei eröffnet, über den nach Angaben türkischer Oppositionsparteien bereits 50.000 Tonnen Olivenöl in die Türkei gebracht wurden. »Wir wollen nicht, dass die Gewinne an die PKK gehen. Wir wollen, dass die Gewinne aus diesem unter unserer Kontrolle stehenden Gebiet an uns gehen«, rechtfertigte Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli während der Haushaltsverhandlungen im türkischen Parlament am Sonnabend den mit Hilfe türkischer Landwirtschaftskooperativen betriebenen Olivenraub. Ankara stuft die in Afrin als Guerilla gegen die Besatzungstruppen kämpfenden Volksverteidigungseinheiten (YPG) als Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ein. Der Abgeordnete der linken kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) aus Urfa, Nurettin Macin, verurteilte diese Politik »Ghanimah« – in der islamischen Rechtsprechung wird damit das Recht eines Eroberers auf Beute bezeichnet. Von seiten der kemalistischen Oppositionspartei CHP wurde dagegen eine Schädigung türkischer Olivenproduzenten durch die Importe aus Syrien befürchtet.

Die geraubten Oliven sollen nach Spanien verkauft werden. Das ist dem Protokoll eines unter Aufsicht des türkischen Geheimdienstes MIT abgeschlossenen Abkommens zwischen den aus örtlichen Kollaborateuren der Besatzungsmacht gebildeten »Lokalräten« in Afrin und türkeitreuen Milizen der »Freien Syrischen Armee« (FSA) zu entnehmen. »Das Ziel dieses Protokolls ist die Organisierung der Olivenernte in den Jahren 2018/2019 in den im Rahmen der Operation Olivenzweig den Terroristen der PKK-PYD-YPG abgenommenen Gebieten«, heißt es in dem Dokument, aus dem die kurdische Nachrichtenagentur ANF zitierte. Das Gesamtvolumen der Einkünfte des türkischen Staates aus der Olivenernte wird darin auf rund 80 Millionen Dollar geschätzt. Davon sollen die Milizen einen Anteil von 22 Millionen erhalten, wenn sie die Ernte vollständig an die Lokalräte übergeben.

Nicht alle an der Seite der Türkei in Afrin einmarschierten dschihadistischen Kampfverbände sind damit einverstanden. Uneinigkeit über die Verteilung der gestohlenen Oliven führte am vergangenen Wochenende sogar schon zu Gefechten zwischen der türkischen Armee und an ihrer Seite stehenden FSA-Einheiten mit der aus ehemaligen Kämpfern des »Islamischen Staates« (IS) gebildeten Miliz »Ahrar Al-Sharkija«. Bei den Kämpfen im Stadtgebiet von Afrin, bei denen auch Panzer zum Einsatz kamen, wurden Dutzenden Soldaten und Milizionäre getötet. Die Armee verhängte eine Ausgangssperre. Das türkische Staatsfernsehen TRT sprach von einer »Operation gegen eine kriminelle Organisation«. Ein Teil von den mehreren hundert Milizionären ergab sich schließlich, andere zogen mit ihren Waffen in die benachbarte Provinz Idlib ab, um – wie die Dschihadisten am Dienstag erklärten – »Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden«.

Der Olivenraub ist nur eines von unzähligen Verbrechen der Besatzungstruppen. Eine Kommission, die sich aus Juristen aus allen Teilen Syriens gebildet hat, dokumentierte in einem Mitte November vorgelegten Bericht über 900 Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung seit Beginn der Angriffe auf Afrin im Januar. Krieg und Besatzung kosteten demnach fast 750 Zivilisten das Leben. 2.500 Zivilisten wurden verschleppt, 850 von ihnen gelten als »verschwunden«. Häuser, Felder und Gärten Tausender Einwohner wurden zerstört, Hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen. An Stelle der Vertriebenen wurden Familien von Dschihadisten aus anderen Teilen Syriens in Afrin angesiedelt.