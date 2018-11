Tief in der Krise

Eine Anzeigetafel im Hamburger Hauptbahnhof (Juni 2018) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die heute beginnende zweitägige Sitzung des DB-Aufsichtsrats steht im Zeichen der Krise. Als 2008 der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) wegen der Weltwirtschaftskrise den Börsengang der Bahn-Tochter Mobility & Logistics (DB ML AG) in letzter Minute absagte, hatten zwar viele Beschäftigte und Privatisierungsgegner aufgeatmet. Doch trotz anhaltenden Stühlerückens in den Chefetagen der weiterhin bundeseigenen Deutschen Bahn (DB) hat sich an den Managementmethoden und der Vernachlässigung des Schienenverkehrs nichts geändert.

In den letzten Wochen sorgte vor allem die fehlende Pünktlichkeit der Fernverkehrszüge der Kategorie ICE, EC und IC für Aufregung. Das DB-Management wollte 2018 eine Pünktlichkeitsquote von 82 Prozent erreichen und wird diese deutlich verfehlen. Allein im Oktober waren nur annähernd 72 Prozent der Züge pünktlich. Als pünktlich gilt ein Zug, wenn er sich um höchstens sechs Minuten verspätet. Eine erste personelle Konsequenz gab der Konzern dieser Tage bekannt. So habe Kai Brüggemann, bisher Produktionsvorstand bei der zuständigen Tochter DB Fernverkehr AG, »sein Vorstandsamt auf eigenen Wunsch niedergelegt und das Unternehmen verlassen«. Ob sein Nachfolger Philipp Nagl erfolgreicher sein wird, muss sich zeigen.

Die Misere hat verschiedene Ursachen. Um den Börsengang vorzubereiten, wurde bei Infrastruktur, Material, Wartung und Personal gespart, um Kapitalinvestoren mit hohen Renditeerwartungen anzulocken. Das zu beheben, braucht Zeit. Die alte Bundesbahn stellte an wichtigen Knoten rund um die Uhr Ersatzzüge bereit, die notfalls rasch zur Stelle waren und Fahrgäste aufnahmen. Heute sind Personaleinsatz, Rollmaterial und Umlaufzeiten derart knapp bemessen, dass Ausfälle und Unwetter eine lange Kette von Verzögerungen nach sich ziehen.

Während Faktoren wie etwa Selbstmord auf Gleisen – im Bahn-Jargon »Personenschäden« – nicht dem Konzern anzulasten sind, ist der Personalmangel ein hausgemachtes Problem der DB und der Konkurrenzbahnen, die seit der Schienenverkehr privatisiert und liberalisiert wurde, auf bundesdeutschen Gleisen verkehren. So beklagen verschiedene Bahngesellschaften, dass es kaum Lokführer gibt. Die Bahn hat weder genug Nachwuchs ausgebildet, noch erscheint der Beruf jungen Menschen attraktiv. Zudem hat der frühere Bahnchef Rüdiger Grube jahrelang »autonom« fahrende Hi-Tec-Zügen ohne Lokführer propagiert und potentielle junge Interessenten damit abgestoßen.

Immer wieder verzögert sich die Weiterfahrt von ICE-Zügen, weil der zuständige Lokführer zur Ablösung noch nicht im Führerstand ist. Drastischer wirkt sich der Personalmangel bereits bei Privatbahnen aus, die im Regionalverkehr mit regulärem Personenverkehr völlig überfordert sind. Vor wenigen Wochen gab die Hessische Landesbahn (HLB) bekannt, dass planmäßige Verbindungen in Hessen und angrenzenden Bundesländern ausfallen werden. Statt der Züge rollen nun langsamere Busse als »Schienenersatzverkehr«. Für Ärger sorgt in Nordrhein-Westfalen die Privatbahn Keolis mit ihrer Tochter Eurobahn, die den Alltag von Pendlern erschwert, weil in allen Netzen Fahrten ausfallen, sich verspäten oder Zugteile fehlen.

Ungelöst bleibt die hohe Verschuldung des DB-Konzerns, die sich der kritischen 20-Milliarden-Marke nähert. Bahnmanager verlangen mehr Geld vom Bund, um in Infrastruktur und Rollmaterial zu investieren. Der als Milliardengrab kritisierte Bahnhof »Stuttgart 21« hingegen wird bislang vom Aufsichtsrat unterstützt. Bahnchef Richard Lutz liebäugelt nach wie vor damit, die Auslandstocher Arriva und die weltweite Logistiksparte Schenker zu verkaufen.

Ob es in der laufenden DB-Tarifrunde mit den Gewerkschaften EVG und GDL noch vor Weihnachten Abschlüsse und nicht doch eher Warnstreiks gibt, ist offen. Die EVG strebt am 6. Dezember mit der DB einen Durchbruch an und setzt auf Zugeständnisse bei Löhnen und Ausbildungsvergütungen, Arbeitszeit und betrieblicher Altersvorsorge. Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Lohn.