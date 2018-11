Wider die Willkür

Stinkefinger zeigen: Demonstranten in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover im September Foto: Swen Pförtner/dpa

Der Widerstand gegen die geplanten Verschärfungen der Polizeigesetze reißt nicht ab. Am Sonnabend werden – Angaben der Behörden zufolge – mehrere tausend Demonstranten in Magdeburg erwartet, die gegen die ab Mittwoch dort stattfindende Innenministerkonferenz (IMK) auf die Straße gehen. Zugleich wenden sie sich gegen ein einheitliches Musterpolizeigesetz für den Bund, welches derzeit erarbeitet wird und sich am vor wenigen Monaten beschlossenen Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern orientieren soll. »Auch für Beschäftigte und aktive Gewerkschafter können diese Gesetzesverschärfungen massive Probleme bedeuten. Beteiligte an gewerkschaftlichen Demonstrationen oder Streiks können somit massiv überwacht und als ›Gefährder‹ abgestempelt werden«, warnt der Stadtjugendausschuss der DGB-Jugend Magdeburg in seinem Aufruf zu den Protesten. So lasse sich künftig »leichter ein Klima der Angst und Einschüchterung erzeugen, um unliebsame Arbeitskämpfe abzuwürgen oder zu verhindern«, meinen die Gewerkschafter weiterhin.

»Wir wollen ein Zeichen setzen, dass uns durchaus bewusst ist, dass der Grundrechteabbau nichts anderes als eine präventive Aufstandsbekämpfung darstellt und maßgeblich gegen die politische Linke und Fußballfans gerichtet ist«, erklärte ein Sprecher des Demonstrationsbündnisses, welches unter dem Hashtag »unheimlichsicher« zu den Protesten mobilisiert. Über 80 Organisationen und Personen unterstützen die Proteste in Magdeburg.

Die SPD ist in ihrer Haltung zu den Repressionsgesetzen gespalten. Zwar machte die Regierungspartei gegen das von der CSU beschlossene Polizeiaufgabengesetz in Bayern mobil, die Sozialdemokraten unterstützen jedoch dafür ausgerechnet die Pläne der äußerst rechtslastigen CDU in Sachsen. Einem Bericht der Chemnitzer Freien Presse (Dienstagausgabe) zufolge, plant der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks eine Kampagne für das von SPD und seiner Partei gemeinsam entworfene sächsische Polizeigesetz. Dies stößt vor allem der Linksfraktion in Dresden übel auf, die sich – anders als ihre Genossen in den Landesregierungen von Brandenburg und Berlin – entschieden gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes im Freistaat stark macht.

Am Dienstag abend lud Enrico Stange, innenpolitischer Sprecher der sächsischen Linksfraktion, Dierks »ganz offiziell ein«, mit ihm »gemeinsam in einem oder auch mehreren öffentlichen Bürgerforen das beabsichtigte Polizeivollzugsdienstgesetz sowie das Polizeibehördengesetz zu erläutern und zu diskutieren«. Dabei werde sich unter Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern recht schnell herausstellen, wer welche Mythen über den Gesetzentwurf in Umlauf bringe und welche tatsächlichen Grundrechtseingriffe mit den im Gesetz verankerten Befugnissen verbunden sein würden, kündigte Stange an. Zuvor hatte der CDU-Hardliner von »absurden Behauptungen vom drohenden Überwachungsstaat« und »bewussten Falschdarstellungen« schwadroniert, mittels von den Gegnern des Gesetzes »völlig unbegründete Ängste geschürt« würden.

Linke-Politiker Stange wies derlei Aussagen hingegen umgehend zurück. »Mit dem Gesetzentwurf haben CDU und SPD Instrumentarien der Strafverfolgung aus der Strafprozessordnung in das Gefahrenabwehrrecht übertragen und wollen unter dem Ansatz, Straftaten verhüten zu wollen, polizeiliche Maßnahmen ermöglichen, die tief in Grund- und Freiheitsrechte sowie in den Kernbereich privater Lebensführung von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen«, urteilte er. Tatsächlich sollen – geht es nach dem Willen von CDU und SPD – künftig allein »aufgrund polizeilicher Prognosen unbescholtene Menschen mit Meldeauflagen, Aufenthaltsver- und -geboten sowie Kontaktverboten belegt werden können«, wie Stange am Dienstag abend weiterhin klarstellte.

In Niedersachsen, wo am 8. Dezember in Hannover eine erneute Demonstration stattfinden soll, hat der breite Protest von Bürgerrechtlern gegen die dort geplanten Verschärfungen bereits Wirkung gezeigt. So hat die Landesregierung aus SPD und CDU angekündigt, die Gesetzesverschärfungen doch erst 2019 verabschieden zu wollen.