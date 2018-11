Demonstration in Köln für die Freilassung von Adil Demirci (6.6.2018) Foto: Christoph Hardt/dpa

Seit fast sieben Monaten sitzt Ihr Bruder, der Kölner Journalist Adil Demirci, im türkischen Hochsicherheitsgefängnis in Silivri in Haft (siehe jW vom 6.10.). Beim Prozess am Dienstag vor dem 25. Strafgericht in Istanbul wurde ihm die Teilnahme an drei Beerdigungen von Kämpfern gegen den IS zwischen 2013 und 2015 vorgeworfen. Wie hat das Gericht entschieden?

Mein Bruder Adil, der am 13. April während eines Kurzurlaubs in der Türkei festgenommen wurde, muss in Untersuchungshaft bleiben. Eine Begründung hat das Gericht dafür zunächst nicht genannt. Am 14. Februar 2019 wird die Verhandlung fortgesetzt. Es ging am Dienstag um eine Sammelanklage gegen 23 Personen. Mehrere der Beschuldigten kamen frei, mit der Auflage, sich bei der Polizei melden zu müssen.

Dass die Richter behaupteten, bei Adil würde Fluchtgefahr bestehen, kann sein Anwalt nicht nachvollziehen. Adil weist alle Anschuldigungen und Terrorvorwürfe zurück. Eingeräumt hat er, bei Trauerveranstaltungen als Berichterstatter für die Nachrichtenagentur Etha gewesen zu sein. Tausende hatten sich dort zum Gedenken an Kämpfer gegen die Terrormiliz IS in Syrien versammelt. Was soll daran strafbar sein?

Was ist zu erwarten, wenn der Prozess fortgesetzt wird?

Wer weiß das schon. Dass mit einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht zu rechnen ist, war klar. Es ist eine Willkürjustiz, in der politisch motiviert entschieden wird.

Zur Prozessbeobachtung waren unter anderem die Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel von Die Linke und Rolf Mützenich von der SPD, der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel sowie der Autor Günter Wallraff nach Istanbul gereist. Was bringt das?

Für Adil war es wichtig, zu sehen, dass die Solidarität mit ihm nach monatelanger Inhaftierung anhält. Als Prozessbeobachter waren auch mehrere Journalisten dort, ebenso wie Sabine Skubsch und Anke Brunn vom Internationalen Bund, kurz IB, einem Träger von Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. Adil ist nicht nur Journalist, sondern auch Sozialarbeiter beim IB. In Remscheid kümmert er sich beim dortigen Jugendmigrationsdienst um junge Erwachsene, die geflüchtet sind.

In mehreren Städten in der BRD gab es am Montag Proteste gegen die Inhaftierung Ihres Bruders. Wirkt sich das aus?

Ja. In Köln gab es bislang 30 Mahnwachen. Wir wollen Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit sie sich vehement für die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei einsetzt; und es ging uns darum, Adil Mut und Kraft zu schenken.

In der Türkei hat sich nichts verändert, nach wie vor gibt es harte Strafen für Oppositionelle. Mitte November wurde die deutsche Sängerin kurdischer Herkunft, Hozan Cane, zu mehr als sechs Jahren Haft wegen angeblicher Mitgliedschaft in der kurdischen Arbeiterpartei PKK verurteilt. Ende Oktober hatte ein Gericht gegen den Deutschen Patrick K. aus Gießen ein ähnliches Urteil gefällt.

Am 1. Dezember soll es in Berlin eine Demonstration mit der Forderung geben, das PKK-Verbot hierzulande aufzuheben. Was würde ein solcher Schritt bedeuten?

In Anklageschriften in der Türkei wird ständig auf angebliche PKK-Mitgliedschaften verwiesen. Es scheint ein naheliegendes Mittel zu sein, Kurden so anzuschwärzen, wenn sie etwa an bestimmten Demos teilnehmen. Die Bundesregierung muss sich damit auseinandersetzen, dass dieser Vorwurf dazu dient, Minderheiten zu kriminalisieren. Deshalb sollte sie sich klar dagegen positionieren.

Zeitgleich zum Gerichtstermin am Dienstag fand der Besuch von CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Türkei statt …

Ich finde es gefährlich, zu diesem Zeitpunkt eine Normalisierung der Beziehungen mit der Türkei voranzutreiben. Deutsche Staatsbürger werden dort als Geiseln benutzt, um wirtschaftliche Vorteile zu erreichen. Die Bundesregierung muss endlich darauf drängen, dass die Türkei zur Demokratie zurückkehrt und freie Meinungsäußerung zulässt. Adil ist zu Unrecht inhaftiert. Wäre die Türkei ein Rechtsstaat, hätte er freikommen müssen.