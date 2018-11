Trost vom Gegner für den Mann im gelben Trikot: Eintracht Braunschweig nach dem Abstieg in die 3. Liga Foto: Frank Molter/dpa

Eintracht Braunschweig befindet sich seit Monaten im freien Fall. Nach der vermasselten Erstligarelegation am Ende der Saison 2016/17 stieg der Deutsche Meister von 1967 am Ende der Saison 2017/18 in die dritte Liga ab. Es folgte ein Umbruch, der die Talfahrt weiter beschleunigte. Torsten Lieberknecht, langjähriger Cheftrainer und Sympathieträger, wurde vom Hof gejagt und mit Henrik Pedersen ein Assistenztrainer ohne Drittligaexpertise verpflichtet, der den Kader in Absprache mit dem ebenfalls langgedienten, aber bereits angeschlagenen Sportdirektor Marc Arnold radikal verjüngte. Als der Erfolg ausblieb, musste zunächst Arnold gehen, schließlich wurde auch Pedersen gegen André Schubert (zuvor St. Pauli und Borussia Mönchengladbach) ausgetauscht, aber die mental überforderte Mannschaft konnte weiterhin kaum punkten, steht seit Wochen auf dem letzten Tabellenplatz und droht in den Orkus abzutauchen. Die drei Eintracht-Aficionados Till Burgwächter, Gerald Fricke und Frank Schäfer begeben sich im Gespräch auf Fehlersuche.

Frank Schäfer: Zunächst mal war die Kaderzusammenstellung ein Trauerspiel. Ohne Not hat man Leistungsträger und Integrationsfiguren ziehen lassen oder weggegrault (Hochscheidt, Fejzic, Boland), insofern fehlte das Fundament, auf das man hätte aufbauen können. Ein auf zu vielen Positionen veränderter und durch die verschleppte Einkaufspolitik zudem erst viel zu spät komplettierter Kader war mit der ambitionierten Spielidee Pedersens überfordert. Der wollte offensiven, technisch elaborierten Fußball spielen lassen, aber die anderen Vereine ließen ihn nicht. Dritte Liga ist Gewühle, das haben die Verantwortlichen offenbar unterschätzt. Es fehlt dieser sehr jungen Mannschaft letztlich auch an der körperlichen Robustheit.

Till Burgwächter: Qualität ist das Stichwort, das auch abseits aller Fußballromantik zu gelten hat. Aber unsere sportliche Führung in ihrer blau-gelben Kubus-Zentrale scheint eine andere Definition davon zu haben als der Rest der Welt. Beispiel: Selbst der zwölfjährige Bengel, der vor mir im Block steht, war sich sicher, dass man nicht mit dem ehemaligen Reservetorwart Engelhardt und dessen etwas mehr als volljähriger Vertretung Bangsow (also Reserve plus Reserve der Reserve) in eine Drittligasaison gehen kann. Im Kubus des Wahnsinns setzte sich diese Erkenntnis dann Anfang Oktober und gefühlte 30 Gegentore später durch. Unfähigkeit oder schlicht Ignoranz?

FS: Oder die übliche Austeritätspolitik, die schon damals beim Ausflug in die 1. Bundesliga größere Erfolge verhindert hat? Man baute lieber ein repräsentables Geschäftsgebäude und ein Nachwuchsleistungszentrum, das man sich vielleicht bald, in der Regionalliga nämlich, nicht mehr leisten kann, anstatt noch einen Knipser oder eben jetzt einen tauglichen Keeper zu verpflichten. Und da kommt Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt ins Spiel. Man blickt ja nicht recht durch, hat aber schon den Eindruck, dass seine Sparstrumpfmentalität zu diesem Kader geführt hat.

TB: Jaha, Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt, kurz SOV. Selten haben drei Buchstaben die Fans der Eintracht so in Rage versetzt, von der Abkürzung DFB vielleicht abgesehen. Okay, wirklichen Einblick in SOVs Arbeitsfeld erhalten Außenstehende nicht. Aber in seinen seltenen Interviews spricht er gerne von »gemäßigten Etats« oder »Einkommenssäulen«. In Zeiten des freien Falls würde man auf der Homepage des Vereins halt lieber von Neuverpflichtungen lesen. Statt dessen wird der neue Onlineshop mit dem Slogan »So shoppt der Löwe heute« beworben. Ob die auch Schals mit dem Aufdruck »Triple-Abstieg – Ich war dabei« verkaufen?

Gerald Fricke: Zu Beginn der Abstiegssaison gab es ja auch diesen »Stimmungsboykott« der Ultras gegen DFB und SOV … Hat uns möglicherweise auch den einen rettenden Punkt gekostet. Wir sprechen hier über den groteskesten Abstieg der jüngsten Sportgeschichte, mit 14 Mannschaften im Abstiegskampf, 15 Unentschieden und 39 Rekordabstiegspunkten. 2017 fehlte uns ein Tor in Wolfsburg zum Aufstieg, 2018 ein Pünktchen zur Rettung. Neben diesem geradezu biblischen Pech sehe ich in der Anspruchshaltung des sogenannten Umfelds einen weiteren Grund für den Absturz. Seit 2008 durfte ich die neundreiviertel besten Jahre als Fan dieses Vereins erleben. Am Stück. Die Rettung vor dem Absturz 2008, zwei Aufstiege bis in die Bundesliga, die Etablierung als bester Zweitligist in der Fünfjahreswertung. Nach dem Abstieg aus der 1. Liga haben wir in jeder Spielzeit immer mindestens in Sichtweite zum 3. Platz mitgespielt. Das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Torsten Lieberknecht wusste das. Und hat den ganzen Laden zusammengehalten, schon als Spieler, dann als Cheftrainer, Chefkümmerer für alles und sogar noch als Fußballromantik-Feuilletonbeauftragter. Über die Jahre ist in Teilen des »Umfelds« trotzdem ein mir unerklärlicher Überdruss gewachsen. Falschmeldungen über den Trainer, der angeblich bei Union Berlin »schon unterschrieben« hätte, wurden verbreitet. Ein »rumpeliger« Spielaufbau, ein dritter oder sechster Platz in der 2. Liga wurden als persönliche Kränkung aufgefasst, scheint’s. Ich möchte das eine Form von Wohlstandsverwahrlosung nennen. War der Sache auch nicht gerade förderlich.

TB: Und dann hätten wir da noch unseren Superpräsidenten Stefan Ebel, der im Hauptberuf von Großkonzern zu Großkonzern eilt, bei Eintracht aber eine eher unglückliche Figur abgibt. Nach dem 2:2 gegen die Sportfreunde Lotte brachte er mit einer naiv-dreisten Rede das ganze Stadion gegen sich auf. Nach der Heimniederlage gegen Uerdingen drehten erst die Ultras durch, bevor die eigenen (!) Ordner das Publikum mit obszönen Gesten provozierten. Wie soll das jemals wieder zusammenwachsen?

FS: Keine Ahnung. Jetzt stellen die Ultras erst mal wieder 45 Minuten den Support ein. Dass so erst recht keine Heimspiele zu gewinnen sind, müsste eigentlich allen klar sein.