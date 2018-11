Räume voller Hall

Der Maschinenpark von Qluster, jetzt mit Q statt K oder C Foto: Ewa Brudziewska/Bureau B

Wenn man auf elektronische Musik zu sprechen kommt, werden heutzutage vor allem prominente DJs genannt, die mit modernster Technik Mainstream-Klänge zusammenschrauben, nach der Verkaufshitparade schielen und in großen Tanztempeln die Konsumenten (statt z. B. die Verhältnisse) zum Tanzen bringen. Dass »echte« elektronische Musik in den 1970er Jahren entstanden ist, die Bastler und Krautrocker viele Geräte damals selbst entwickelten und auch mal polternde Steine in die Stücke einbauten, ist fast vergessen.

Schön, dass es da noch Firmen (Bureau B, Grönland, Sireena) gibt, die Vergessenes wieder aus den Kisten holen. Ein sehr wichtiges Album heißt irrtümlich »So was von egal« (Bureau B) und zeigt den »German Synth Underground« von 1980 bis 1985. Wer damals nicht täglich in tiefe Bunker oder ungemütliche Gruften abtauchte, der kennt die Namen nicht, wird aber die Musik lieben. Ach, was für herrliches Gefiepe, Gekratze mit Verzerrungen, punkigem Gehabe und verwirrendem Synth Wave! Dabei sind u. a.: Der Moderne Man, Nullzeit, der Berlin Express mit »Die Russen kommen« und ALU.

Wie es der Zufall bzw. die Plattenfirma Bureau B will, erscheint von letzteren die wundervolle Zusammenstellung »Die Vertreibung der Zeit« (1980-1986). Und das trifft es, denn beim Hören vergisst man die Stunden, weil man auf sequenzgesteuerte und simplizistische Rhythmuskörper konzentriert ist, während man versucht, die frei artikulierten Textfragmente zu verstehen. Die Musik verkriecht sich in aufgedrehten Rhythmusmaschinen, die spontane Eingebungen und überdrehte Loops enthalten. ALU, Kinder des Berliner Kassettenuntergrunds, haben hier eine Art »Best-of« bekommen, ein großes Versatzstück zum besseren Verständnis zeitgenössischer Clubkultur.

Weiter geht es zu scharfen, schneidenden und motorisierten Beats und zu düsteren, bedrohlich wirkenden und manchmal süßlich säuselnden Klangcollagen, die eine weitere Seite des genialen, leider im September 2017 verstorbenen Can-Musikers Holger Czukay aufzeigen. Für seine ambitionierten Soloprojekte suchte er oft die Zusammenarbeit mit anderen. Für »Plight & Premunition« und »Flux & Mutability« (beide: Grönland) gewann Czukay den ehemaligen Sänger von Japan, der tief im Jazz und Avantgarde verwurzelt ist: David Sylvian. Gemeinsam zelebrieren sie einen verwirrenden Sound, der spirituell wirkt und durch Speechsamples in koreanischer Sprache und Radiobeiträge ergänzt wird. Wer so was zum ersten Mal hört, braucht Stehvermögen.

Im Jahre des Punks, 1977 also, gründeten verstrahlte Kunststudenten in Hannover die deutsch-indische Band Tri Atma. Das Quintett verwendete die damals neue Sampling-Technologie und ließen auf ihrem gleichnamigen Debüt (Sireena) indische Folklore, Jazz, Rock und Reggae in die Musik. Mit Flöten, Tamburi, Sitar, Tablas und Synthesizer wurden Grooves erzeugt, die bis heute durch Vitalität bestechen. Die Tracks »Sometimes I’m Happy« und »In the Beginning« lassen erahnen, was im Studio noch alles greifbar war. Erstveröffentlicht übrigens 1979, später folgten noch drei Platten, auf deren Reissues man ebenso gespannt sein darf.

Schon zehn Jahre vorher, also 1969, schuf Hans-Joachim Roedelius mit Conrad Schnitzler und Dieter Moebius mit dem freien Projekt Kluster Meilensteine elektronischer Musik. Nach Schnitzlers Weggang machten R&M als Cluster (»Zuckerzeit«, »Sowiesoso«) weiter. Dann wurde aus dem C ein Q, und Roedelius hielt mit neuen Musikern als Qluster das Konzept am Leben. Mit »Elemente« (Bureau B) gibt es sogar ein neues Album, auf dem nur analoge Instrumente (Synthesizer, Rhythmusmaschinen und Farfisa-Orgel) und ein Sequenzer aus den 1970er Jahren verwendet werden. Durch letzteren werden vorher eingespielte Melodien in eine Endlosschleife und mit Effekten und Equalizer in Hypnose versetzt: »Weite« und »Infinitum« führen durch Räume voller Hall, »Zeno« ist filigran wie Stuck, und »Symbia« entert mit Rhodes-Piano die Kinderstube. Klänge für den Klassenkampf? Nicht unbedingt. Hypnotisch und erhaben auf jeden Fall.