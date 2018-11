Es wird hässlich

»Agenda zum Abbau von Vorurteilen«: Fatima (Nina Reithmeier) Foto: david baltzer/bildbuehne.de

»Dschabber« heißt das neue Stück am Berliner Grips-Theater am Hansaplatz. Die 16jährige Heldin Fatima (Nina Reithmeier) ist in Ägypten aufgewachsen, lebt seit drei Jahren in Deutschland und trägt Kopftuch. Genauer den Hidschab, weshalb sie sich und ihre ebenso verschleierten Schulkameradinnen selbstironisch »Dschabber« nennen. Als in der Schule antimuslimische Hetzparolen an die Wände gesprüht werden, lassen Fatimas verängstigte Eltern sie das Gymnasium wechseln.

In der neuen Umgebung ist Fatima bald von den alten Ressentiments genervt. Mitschüler fragen, ob sie kurz »Vati« heiße, eine Terroristin oder wenigstens schüchtern sei. Das aufgeweckte Mädchen gibt freche Antworten – einfach ist es für sie ­trotzdem nicht. Eines Tages wartet sie vor dem Zimmer des Vertrauenslehrers Müller (Marius Lamprecht) und wird schwach von der Seite angequatscht: Jonas (Patrik Cieslik), ein gleichaltriger Problemschüler, kommt über die leidigen Witzeleien und Fragen der anderen kaum hinaus, wirkt dabei auf Fatima aber recht attraktiv. Der ist heiß, muss sie sich eingestehen.

Für Menschen ab 13 Jahren hat Grips-Regisseur Jochen Strauch die interkulturelle Lovestory des Kanadiers Marcus Youssef inszeniert: beschwingt, für Jugendliche in jedem Moment nachvollziehbar und am Puls der Zeit. Dafür stehen neben Soundschnipseln auch hervorragend gespielte Live-Perkussionen. Dem 21. Jahrhundert angemessen, nimmt die Onlinewelt eine nicht zu unterschätzende Rolle im Leben der Teenager ein. Chatverläufe werden an die Wände des reduzierten Bühnenbilds projiziert. Fatima und Jonas schicken sich übliche Anbändeleien, aufgehübscht mit Piktogrammen (Emojis) und animierten Bildserien (GIFs). Irgendwann kommt es zu einem Treffen am Kanal, zu ersten Berührungen und online zeigt ihm Fatima ihre Haare. Ein besonderer Liebesbeweis. Weil sich Vertrauenslehrer Müller saudumm verhält, wie es Vertrauenslehrer oft tun, geht die Beziehung des jungen Paares in die Brüche – es wird hässlich: Jonas schickt Screenshots von Fatima ohne Kopftuch herum.

Was dem Grips-Theater gut gelingt, ist die Agenda zum Abbau von Vorurteilen. Nicht alle Muslime sind gleich, aber auch nicht alle »Kartoffeln« sind gleich. Kinder, hört euch zu, schaut euch an, vorverurteilt euch nicht, und liebt euch, wenn ihr wollt. Im Stück klappt das alles ganz gut. In einer Gesellschaft wie der unsrigen solche Alternativen aufzuzeigen, ist notwendig.

In mancher Hinsicht ist das Stück etwas unausgegoren. Fatima wird als kesses, kluges Mädchen gezeigt, das brav seine Hausaufgaben macht. Die deutschen Girls dagegen wirken in ihren Jogginganzügen wie prollige »Bitches« (Verdacht auf »Slut­shaming«). Fatima trägt das Kopftuch erklärtermaßen freiwillig und fühlt sich ohnehin am wohlsten unter den »Dschabbern«, ihrer Peer Group. Klingt nach Subkultur und Punk, aber ein Hidschab ist kein lackierter Bürstenschnitt. Züchtigkeit kann auch Rebellion sein, aber nicht, wenn einen die strengen Eltern am liebsten eh einsperren. Am Ende nehmen die Glucken ihr auch noch den Laptop weg.

Alles schwierig, auch Flucht und Vertreibung spielen eine Rolle. Religion und Kultur. Identität und Sexualmoral. Gesellschaftskämpfe. Generationenkonflikte. Das alles kann »Dschabber« nur anreißen, das Stück ist ohne tieferen Grund versöhnlich. Man kann sich das gut als Schulklasse anschauen, macht auch Spaß – aber danach muss man reden.